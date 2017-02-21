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Xerox Color Xerox Colour ЦПМ цифровая печатная машина

СОБЫТИЯ

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21.02.2017 Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70

Xerox объявила о запуске новой модификации для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью типографии и принт-цен
19.10.2016 В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox

В центре образования «Кудрово» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60, а также цветные МФУ Xerox WorkCentre 6027NI и монохромные МФУ Xerox Work
21.06.2016 Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60

одить тонкие векторные элементы, мелкие шрифты и другие элементы современного корпоративного стиля. ЦПМ Xerox Color C60 была установлена, настроена и запущена в работу специалистами «НТЦ Галэкс
14.01.2016 Копировальный центр «Восстания, 1» установил ЦПМ Xerox Color C60

В копировальном центре «Восстания, 1» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60. Благодаря этому центр увеличил производительность, расширил ассортимент

11.11.2015 Damax с установкой Xerox Color C60 вышла на рынок цифровой печати

Рекламная компания Damax произвела установку полноцветной ЦПМ Xerox Color C60, благодаря чему смогла выйти на рынок цифровой печати и предложить клиент
23.10.2015 Липецкий государственный технический университет установил ЦПМ и МФУ от Xerox

ринято решение об установке более технологичных печатных устройств. По итогам конкурса были выбраны ЦПМ Xerox Color C60 и МФУ Xerox WorkCentre 5945. По информации Xerox, это оборудование вне за
10.09.2015 В московской типографии «ПринтФормула» установлена ЦПМ Xerox Color 800i

В московской типографии «ПринтФормула» была установлена первая в России ЦПМ Xerox Color 800i с дополнительными секциями для печати золотым, серебряным или прозрачным тон
01.07.2015 Xerox выпустила сервер печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70

ния Xerox объявила о запуске встроенного (навесного) сервера печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как сообщили CNews в Xerox, новый контроллер на платформе Microsoft

15.05.2015 Типография «Борус» установила ПО M-Photo и ЦПМ Xerox Colour C75 PRO для печати фотокниг

Типография «Борус» открыла направление печати фотокниг, установив полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 PRO и программное обеспечение M-Photo для создания дизайна альбомов в режиме
23.04.2015 В морском бюро машиностроения «Малахит» установлены принтер и ЦПМ Xerox

морском бюро машиностроения «Малахит» были установлены широкоформатный принтер Xerox IJP 2000 и ЦПМ Xerox Colour J75 Press. Новые полноцветные машины обеспечили высокую скорость и качество печа
01.04.2015 Xerox анонсировала печатные машины Color 800i/1000i

Компания Xerox объявила о запуске полноцветных ЦПМ Xerox Color 800i/1000i — нового поколения моделей Xerox Color 800/1000. Новинки позволяют тип
30.03.2015 Xerox представила новую ЦПМ Xerox Color C60

совместно со своим партнером «АльфаТех плюс» впервые представила сибирским заказчикам полноцветную ЦПМ Xerox Color C60 в рамках выставки «СибРеклама-2015». Как сообщили CNews в Xerox, ЦПМ Colo
29.01.2015 Xerox выпустила на российский рынок новые цветные МФУ формата A3

Компания Xerox объявила о выводе на российский рынок цветных МФУ формата A3 Xerox Color C60/C70, которые станут для компаний инструментом создания широкого спектра по
21.01.2015 Типография «АльфаЕ» установила ЦПМ Xerox Colour J75 Press

Типография «АльфаЕ» установила полноцветную ЦПМ Xerox Colour J75 Press. Инсталляция позволила заказчику начать выпуск высококачественной рекл
24.09.2014 «Студия 3Графика» установила ЦПМ Xerox Colour C75 PRO

Рекламно-производственная компания «Студия 3Графика» установила полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 PRO с контроллером Fiery. Эта инсталляция позволила заказчику оптимизировать
19.09.2014 «Череповецъ» расширил ассортимент выпускаемой продукции благодаря установке ЦПМ Xerox Color 800 Press

В издательском доме «Череповецъ» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color 800 Press. Инсталляция нового оборудования позволила заказчику расширить производ
27.08.2014 Типография SunPrint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Colour C75 Press

Типография SunPrint установила полноцветную цифровую печатную машину (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Как результат, компания смогла повысить качество готовых материалов з
12.08.2014 ЦПМ Xerox Colour C75 Press стала основой производственной базы типографии «Ухтинская полиграфия»

В типографии «Ухтинская полиграфия» была установлена полноцветная цифровая печатная машина (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Цифровая типография «Ухтинск
06.08.2014 «Фрегат» установил полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 PRO

В рекламно-производственной компании «Фрегат» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Colour C75 PRO с контроллером EFI. Благодаря высокой производительности машины и её шир
24.07.2014 Установка Xerox Color 560 помогла ОрГМА повысить скорость печати учебных материалов и сократить издержки

атном центре Оренбургской государственной медицинской академии (ОрГМА) установлено полноцветное МФУ Xerox Color 560. Устаревшее оборудование, работавшее в академии ранее, значительно замедляло

03.06.2014 «Интайп» установила полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 Press

В компании «Интайп» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Colour C75 Press. Инсталляция позволила заказчику снизить издержки на печать, повысить

30.05.2014 «Белая река» открыла направление оперативной полиграфии благодаря установке ЦПМ Xerox

дательстве «Белая река» (ГУП РБ) была установлена цифровая полноцветная машина промышленного класса Xerox Colour J75 Press. Представители издательства отметили простоту и удобство работы с ЦПМ,
30.04.2014 Типография ИНТ оптимизировала производственную базу за счет ЦПМ Xerox Color 800

В кемеровской типографии ИНТ инсталлирована полноцветная ЦПМ Xerox Color 800 с контроллером EFI. Установка цифровой печатной машины этого класса в сфере коммерческой полиграфии стала не только первой в Кемеровской области, но и в Западной Сибири. Об этом
03.04.2014 Типография «Шмель» пополнила парк печатного оборудования ЦПМ Xerox Colour C75 Press

афия «Шмель» расширила производственную базу, установив полноцветную цифровую печатную машину (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Инсталляция позволила заказчику повысить качество и увеличить объём в
25.03.2014 Решения Xerox позволили Российской национальной библиотеке реализовать технологию печати по требованию

ой продукции. В число установленных решений вошли промышленные системы цветной и монохромной печати Xerox Colour J75 Press и Xerox Nuvera 144, финишное оборудование C.P.Bourg Binder 3002 для пр
31.01.2014 «Срочная полиграфия AlexPress» оптимизировала производственную базу за счёт установки ЦПМ Xerox Colour J75 Press

ографии «Срочная полиграфия AlexPress» была установлена полноцветная цифровая печатная машина (ЦПМ) Xerox Colour J75 Press. Она позволила оптимизировать выполнение многостраничных заданий, выве
21.01.2014 «Яркое впечатление» создало собственную производственную базу на основе ЦПМ Xerox Colour J75 Press

Компания Xerox сообщила об установке полноцветной цифровой печатной машины (ЦПМ) Xerox Colour J75 Press с контроллером EFI, которая позволила заложить основу для развития биз
04.12.2013 ЦПМ Xerox Color 800 Press установлена в типографии Mint Print

Промышленная цифровая типография Mint Print запустила к своему открытию цифровую печатную машину Xerox Color 800 Press. Установка позволила компании выйти на рынок с широким ассортиментом из
02.02.2011 Типография «Дамми» развивает бизнес в Уральском регионе с помощью Xerox Color 1000

Компания Xerox объявила о внедрении Xerox Color 1000 в компании «Дамми», работающей на рынке полиграфических и рекламных услуг Курганской области. Благодаря новому решению Xerox руководство типографии рассчитывает усилить свои по

Публикаций - 51, упоминаний - 94

Xerox Color и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 51
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 10
EFI - Electronics for Imaging 46 8
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 5
АльфаТех плюс 9 4
Versant 15 4
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 3
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Артроникс - Artronix 4 1
Апекс Холдинг 1 1
Риал СТФ 1 1
Вектор Тех 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Microsoft Corporation 25775 1
HP Inc. 5883 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Konica Minolta 423 1
Pantum - Пантум 77 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Xerox Workplace Solutions 5 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
AlexPress - Алекспресс - Срочная полиграфия 2 2
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
Алтай-Циклон - ФотоКурьер 1 1
Ухтинская полиграфия 1 1
Череповецъ ИД 1 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 148 42
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 39
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 38
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 17
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Принтер - скорость печати 590 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 10
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 5
Монохромное изображение - Monochrome image 642 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 82 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Контрастность 3042 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 64 1
Калибратор - Calibrator 21 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 30
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 19
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 12
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 23 10
Xerox Intelligent Fuser Tracking 8 8
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 5
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 5
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 5
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 3
Xerox ColorQube 9 2
Xerox XMPie 12 2
Pantone Validated 80 2
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 21 1
TSG Group - SCO Group - Caldera GrandRIP 6 1
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 5 1
Adobe PostScript 117 1
Xerox Mobile Solutions - Xerox Mobile Print - Xerox Mobile Link App 13 1
Xerox EPS - Xerox Enterprise Printing System 2 1
Xerox DuraPaper 3 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Xerox Adaptive CMYK Plus 2 1
Xerox PrimeLink C - серия ЦПМ - цифровая печатная машина 1 1
Xerox ConnectKey 41 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Xerox IJP 5 1
Агарков Алексей 11 6
Кулешов Алексей 32 3
Малыгин Алексей 2 2
Мозес Валерий 2 2
Александров Артур 6 1
Цветков Александр 14 1
Алексеев Евгений 17 1
Черникова Раиса 1 1
Вдовыко Михаил 5 1
Мокин Дмитрий 5 1
Волоховский Андрей 1 1
Новгородцев Сергей 2 1
Грузин Андрей 1 1
Сергеева Елена 6 1
Васильева Ирина 3 1
Нуралиев Рустам 1 1
Дроботухин Кирилл 1 1
Зиновьев Владимир 5 1
Пентюк Руслан 1 1
Головин Владимир 1 1
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Фокеев Владимир 1 1
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Скоробогатов Денис 1 1
Позднякова Ирина 1 1
Голикова Наталья 3 1
Черноусов Михаил 1 1
Азаренко Максим 1 1
Гольдин Владимир 1 1
Гольдшер Инна 1 1
Твердохлебова Наталья 1 1
Карунас Ирина 2 1
Лищенко Олег 1 1
Завьялов Олег 1 1
Лихоманов Михаил 1 1
Тенцер Михаил 1 1
Бородихина Светлана 3 1
Черняк Анна 1 1
Лесиков Александр 1 1
Нижник Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 105 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 17 1
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Металлы - Серебро - Silver 827 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
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ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
АГТУ - Архангельский государственный технический университет 3 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
Printech 5 3
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