Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 Xerox объявила о запуске новой модификации для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью типографии и принт-цен

В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox В центре образования «Кудрово» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60, а также цветные МФУ Xerox WorkCentre 6027NI и монохромные МФУ Xerox Work

Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60 одить тонкие векторные элементы, мелкие шрифты и другие элементы современного корпоративного стиля. ЦПМ Xerox Color C60 была установлена, настроена и запущена в работу специалистами «НТЦ Галэкс

Копировальный центр «Восстания, 1» установил ЦПМ Xerox Color C60 В копировальном центре «Восстания, 1» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60. Благодаря этому центр увеличил производительность, расширил ассортимент

Damax с установкой Xerox Color C60 вышла на рынок цифровой печати Рекламная компания Damax произвела установку полноцветной ЦПМ Xerox Color C60, благодаря чему смогла выйти на рынок цифровой печати и предложить клиент

Липецкий государственный технический университет установил ЦПМ и МФУ от Xerox ринято решение об установке более технологичных печатных устройств. По итогам конкурса были выбраны ЦПМ Xerox Color C60 и МФУ Xerox WorkCentre 5945. По информации Xerox, это оборудование вне за

В московской типографии «ПринтФормула» установлена ЦПМ Xerox Color 800i В московской типографии «ПринтФормула» была установлена первая в России ЦПМ Xerox Color 800i с дополнительными секциями для печати золотым, серебряным или прозрачным тон

Xerox выпустила сервер печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 ния Xerox объявила о запуске встроенного (навесного) сервера печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как сообщили CNews в Xerox, новый контроллер на платформе Microsoft

Типография «Борус» установила ПО M-Photo и ЦПМ Xerox Colour C75 PRO для печати фотокниг Типография «Борус» открыла направление печати фотокниг, установив полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 PRO и программное обеспечение M-Photo для создания дизайна альбомов в режиме

В морском бюро машиностроения «Малахит» установлены принтер и ЦПМ Xerox морском бюро машиностроения «Малахит» были установлены широкоформатный принтер Xerox IJP 2000 и ЦПМ Xerox Colour J75 Press. Новые полноцветные машины обеспечили высокую скорость и качество печа

Xerox анонсировала печатные машины Color 800i/1000i Компания Xerox объявила о запуске полноцветных ЦПМ Xerox Color 800i/1000i — нового поколения моделей Xerox Color 800/1000. Новинки позволяют тип

Xerox представила новую ЦПМ Xerox Color C60 совместно со своим партнером «АльфаТех плюс» впервые представила сибирским заказчикам полноцветную ЦПМ Xerox Color C60 в рамках выставки «СибРеклама-2015». Как сообщили CNews в Xerox, ЦПМ Colo

Xerox выпустила на российский рынок новые цветные МФУ формата A3 Компания Xerox объявила о выводе на российский рынок цветных МФУ формата A3 Xerox Color C60/C70, которые станут для компаний инструментом создания широкого спектра по

Типография «АльфаЕ» установила ЦПМ Xerox Colour J75 Press Типография «АльфаЕ» установила полноцветную ЦПМ Xerox Colour J75 Press. Инсталляция позволила заказчику начать выпуск высококачественной рекл

«Студия 3Графика» установила ЦПМ Xerox Colour C75 PRO Рекламно-производственная компания «Студия 3Графика» установила полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 PRO с контроллером Fiery. Эта инсталляция позволила заказчику оптимизировать

«Череповецъ» расширил ассортимент выпускаемой продукции благодаря установке ЦПМ Xerox Color 800 Press В издательском доме «Череповецъ» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color 800 Press. Инсталляция нового оборудования позволила заказчику расширить производ

Типография SunPrint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Colour C75 Press Типография SunPrint установила полноцветную цифровую печатную машину (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Как результат, компания смогла повысить качество готовых материалов з

ЦПМ Xerox Colour C75 Press стала основой производственной базы типографии «Ухтинская полиграфия» В типографии «Ухтинская полиграфия» была установлена полноцветная цифровая печатная машина (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Цифровая типография «Ухтинск

«Фрегат» установил полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 PRO В рекламно-производственной компании «Фрегат» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Colour C75 PRO с контроллером EFI. Благодаря высокой производительности машины и её шир

Установка Xerox Color 560 помогла ОрГМА повысить скорость печати учебных материалов и сократить издержки атном центре Оренбургской государственной медицинской академии (ОрГМА) установлено полноцветное МФУ Xerox Color 560. Устаревшее оборудование, работавшее в академии ранее, значительно замедляло

«Интайп» установила полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 Press В компании «Интайп» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Colour C75 Press. Инсталляция позволила заказчику снизить издержки на печать, повысить

«Белая река» открыла направление оперативной полиграфии благодаря установке ЦПМ Xerox дательстве «Белая река» (ГУП РБ) была установлена цифровая полноцветная машина промышленного класса Xerox Colour J75 Press. Представители издательства отметили простоту и удобство работы с ЦПМ,

Типография ИНТ оптимизировала производственную базу за счет ЦПМ Xerox Color 800 В кемеровской типографии ИНТ инсталлирована полноцветная ЦПМ Xerox Color 800 с контроллером EFI. Установка цифровой печатной машины этого класса в сфере коммерческой полиграфии стала не только первой в Кемеровской области, но и в Западной Сибири. Об этом

Типография «Шмель» пополнила парк печатного оборудования ЦПМ Xerox Colour C75 Press афия «Шмель» расширила производственную базу, установив полноцветную цифровую печатную машину (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Инсталляция позволила заказчику повысить качество и увеличить объём в

Решения Xerox позволили Российской национальной библиотеке реализовать технологию печати по требованию ой продукции. В число установленных решений вошли промышленные системы цветной и монохромной печати Xerox Colour J75 Press и Xerox Nuvera 144, финишное оборудование C.P.Bourg Binder 3002 для пр

«Срочная полиграфия AlexPress» оптимизировала производственную базу за счёт установки ЦПМ Xerox Colour J75 Press ографии «Срочная полиграфия AlexPress» была установлена полноцветная цифровая печатная машина (ЦПМ) Xerox Colour J75 Press. Она позволила оптимизировать выполнение многостраничных заданий, выве

«Яркое впечатление» создало собственную производственную базу на основе ЦПМ Xerox Colour J75 Press Компания Xerox сообщила об установке полноцветной цифровой печатной машины (ЦПМ) Xerox Colour J75 Press с контроллером EFI, которая позволила заложить основу для развития биз

ЦПМ Xerox Color 800 Press установлена в типографии Mint Print Промышленная цифровая типография Mint Print запустила к своему открытию цифровую печатную машину Xerox Color 800 Press. Установка позволила компании выйти на рынок с широким ассортиментом из