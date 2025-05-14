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Зиновьев Владимир


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 В России разработан беспилотный авианосец для транспортировки малых БПЛА 1
01.12.2016 Типография iPrint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
17.11.2016 Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
10.12.2015 «Архимед» расширил ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 1
15.07.2015 «Срочная полиграфия AlexPress» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Зиновьев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox 1143 4
АльфаТех плюс 9 4
Versant 15 3
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1337 4
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 991 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
Монохромное изображение - Monochrome image 628 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 282 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1195 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 4
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 3
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 3
Xerox ColorQube 9 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 1
Xerox DuraPaper 3 1
Савастьянов Павел 2 1
Незбудей Александр 1 1
Малыгин Алексей 2 1
Новиков Алексей 62 1
Россия - СФО - Новосибирск 4414 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 2
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 886 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1576 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 132 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2795 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 101 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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