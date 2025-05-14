В России разработан беспилотный авианосец для транспортировки малых БПЛА

Ученые из Южно-Уральского государственного университета создали прототип дрона, который может до 80 км нести на себе другие БПЛА, выпустить их прямо в воздухе и также возвращать обратно.



Первый прототип

Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали прототип первого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который может нести на себе малые беспилотники, сообщил ТАСС.

Дрону дали кодовое название «Кенгуру». Его масса составляет три кг; суммарный размах крыла — два метра; масса полезного груза, который он может нести — до двух кг. Максимальная дальность доставки груза — 80 км.

Дрон-«авианосец»

«Кенгуру» будет доставлять малые беспилотники к месту назначения, где их примет оператор для выполнения поставленных задач. «Пока малые БПЛА выполняют свою миссию, транспортный БПЛА может зарядиться перед обратной отправкой, а может сразу и автоматически вернуться на базу запуска», — пояснил исследователь аэрокосмического направления ЮУрГУ Константин Колесников.

ЮУрГУ Дрон-«авианосец» можно будет использовать в условиях Арктики

Однако, по его словам, высадка квадрокоптера или дрона с транспортного аппарата не обязательно должна происходить при приземлении, выпустить эти устройства можно и в воздухе, еще в процессе полета, а также вернуть их обратно.

Использовать такие аппараты можно, например, для патрулирования лесных территорий или освоения Арктики. «Мы сейчас для работы в Арктике готовим пробный вариант с солнечными панелями», — сказал Колесников.

Дроны в Арктике

Российская Арктика участвует в нацпроекте развития беспилотных авиационных систем (БАС), запущенном в январе 2024 г.

Первый испытательный центр для дронов в рамках этого проекта в начале 2025 г. открылся именно на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на севере Западной Сибири, хотя в тройку пилотных регионов-участников входили также Самарская и Томская области. Центр включает в себя две площадки — стационарную и мобильную, созданную на базе двух вездеходов «Бурлак».

Специально для Арктики российские инженеры создали БПЛА с двигателем на водородном топливном элементе, писали «Известия» в августе 2024 г. Дизель в качестве топлива генераторов для Арктики не подходит, так как при холоде он начинает застывать и его необходимо постоянно обогревать, а на водород «низкая температура влияет на него только с положительной стороны», как сказал изданию разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев.