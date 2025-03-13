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Россия СЗФО Ленинградская область Кудрово
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гук Андрей 33 2
|Силкин Андрей 5 1
|Аршевская Алла 10 1
|Рылов Дмитрий 52 1
|Акулич Владимир 41 1
|Сергеева Елена 5 1
|Мигаль Анна 7 1
|Коротин Павел 31 1
|Бакалов Владимир 13 1
|Быстрова Наталья 4 1
|Тихомиров Олег 7 1
|Присяжнюк Михаил 1 1
|Токаренко Максим 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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