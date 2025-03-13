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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Ленинградская область Кудрово


13.03.2025 К весеннему сезону ускорили мобильный интернет под Всеволожском 1
26.01.2024 Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд 1
02.02.2023 «Мегафон» расширяет географию домашнего интернета в Петербурге 1
19.01.2023 Наталья Быстрова -

Наталья Быстрова, Нетрика: ГИС «СОЛО» выросла от системы в сфере образования до платформы региона 

 1
31.05.2022 МТС запустила в Петербурге виртуального оператора фиксированной связи на сети «ОБИТ» 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
29.07.2020 Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти 1
19.10.2016 В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox 1
17.07.2014 InterZet расширил зону присутствия в Ленинградской области 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 2
ОБИТ 81 2
МегаФон 9020 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
Yandex - Яндекс 7483 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Xerox 1141 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7869 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8351 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3498 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4820 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1298 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2979 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12607 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5345 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2319 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1186 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5928 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1195 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2546 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 860 1
Монохромное изображение - Monochrome image 625 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1234 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4083 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1148 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8151 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1789 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3900 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 98 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 1
Apple iOS 7868 1
Google Android 14106 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 115 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 156 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 592 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 56 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Apple iPhone 12 221 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 126 1
Гук Андрей 33 2
Силкин Андрей 5 1
Аршевская Алла 10 1
Рылов Дмитрий 52 1
Акулич Владимир 41 1
Сергеева Елена 5 1
Мигаль Анна 7 1
Коротин Павел 31 1
Бакалов Владимир 13 1
Быстрова Наталья 4 1
Тихомиров Олег 7 1
Присяжнюк Михаил 1 1
Токаренко Максим 37 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2448 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 114 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 4
Россия - РФ - Российская федерация 146114 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 66 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 44 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 89 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 12 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 66 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 51 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 20 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 27 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1184 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 110 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Пикалёво 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1677 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1585 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1804 1
Россия - УФО - Свердловская область 1530 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1696 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1902 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 465 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 435 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 249 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 37 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 23 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7083 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5928 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 168 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1212 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
Аренда 2447 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6203 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2362 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2624 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1673 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5577 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 918 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6352 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10034 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 1
Дача - дачники 844 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5462 1
НКО - Некоммерческая организация 509 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2428 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1336 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1458 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1280 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8834 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 868 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
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