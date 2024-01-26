Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 2023 г. Сегодня голосовые вызовы через интернет совершают более 80% абонентов, а это почти каждый активный клиент компании в регионе. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в январе 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» первым среди операторов запустил VoLTE (Voice over LTE) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Технология обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет. При таких звонках интернет-трафик, включенный в тариф, не расходуется, так как они уже входят в пакет минут. На новых мобильных устройствах, поддерживающих технологию VoLTE, она подключается по умолчанию.

Ежегодно объем звонков в сети LTE в регионе увеличивается на 10%. В начале 2024 г. трафик VoLTE превысил 70% от всего голосового трафика в сети «МегаФон». Популярность цифровых звонков растет благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у абонентов «МегаФона» в 2023 г. были — Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 12, Samsung Galaxy A12 и Apple iPhone 7.

«Наши абоненты проявляют все больший интерес к современным сервисам и технологиям, а также предъявляют новые требования к качеству мобильной связи. Поэтому мы уделяем особое значение развитию нашей инфраструктуры: только в декабре минувшего года мы развернули сеть LTE более чем в 70 локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Интернет стал быстрее для жителей всех районов северной столицы, а также городов Гатчина и Кудрово, поселка Приветнинское и других», – сказал директор «МегаФона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов
Цифровизация

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

В двух солидных регионах России будут отключать 4G. Перестанут работать такси и банкоматы

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще