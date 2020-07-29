Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти

Населенные пункты Ленинградской области – Кудрово, Всеволожск, Пикалево, Волхов, Тихвин и Выборг – присоединились к системе Сбербанка, позволяющей принимать к оплате льготные проездные, банковские карты и наличные с выдачей чека. К этой технологии подключились более 180 бортов таких пассажироперевозчиков как: ООО «Пальмира», ООО «АТП Барс-2» и др. Программное обеспечение на мобильные валидаторы установила компания ЗАО «Элси».

Теперь пассажиры смогут оплатить проезд в одно касание – для этого достаточно приложить бесконтактную банковскую карту, льготный проездной или иное устройство с поддержкой сервисов мобильных платежей к терминалу кондуктора.

«Появление универсального инструмента для оплаты проезда позволит человеку выбирать самый удобный для него способ купить поездку. Опыт показывает, что люди делают выбор в пользу бесконтакта: сначала это были транспортные карты, теперь банковские», – сказал Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области.

«Безналичные способы оплаты, уверен, будут высоко востребованы населением, потому что это удобно, особенно для тех, кто не носит с собой банкноты. Кроме того, мы получаем полную прозрачность финансовых потоков», – отметил Михаил Присяжнюк, заместитель начальника управления Ленинградской области по транспорту.