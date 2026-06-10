Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Ленинградская область Тихвин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 34
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
|Рылов Дмитрий 55 2
|Токаренко Максим 48 2
|Дудин Алексей 7 1
|Приданцев Сергей 148 1
|Яшин Валерий 80 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Луцкий Александр 6 1
|Пикалев Валерий 3 1
|Елин Евгений 5 1
|Перебейнос Евгений 1 1
|Тихомиров Олег 30 1
|Присяжнюк Михаил 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
|Кривякина Мария 2 1
|Штиглиц Александр 1 1
|Рейман Леонид 1064 1
|Сергеев Сергей 176 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Скатин Алексей 33 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Назаров Сергей 61 1
|Грибов Александр 11 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Бражников Илья 1 1
|Кравчук Илья 16 1
|Казарин Станислав 175 1
|Умряева Татьяна 19 1
|Кивокурцев Олег 99 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11525 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.