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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Ленинградская область Тихвин

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин

СОБЫТИЯ


10.06.2026 МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленинградской области 1
28.03.2024 Высокоскоростной интернет «МегаФона» «выбрался» в деревни Ленинградской области 1
03.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет в городе воинской славы Тихвине 1
24.06.2022 Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
29.07.2020 Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 3
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 3
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
28.03.2014 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличено количество пунктов выдачи кодов активации к порталу госуслуг 1
29.10.2013 4G-абонентов «МегаФона» на Северо-Западе стало в 9 раз больше 1
06.07.2012 К концу июля Ленинградская область перейдет на вещание в стандарте DVB-T2 1
08.06.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленобласти 1
19.03.2012 В Санкт-Петербурге начинается цифровое эфирное телевещание в стандарте DVB-T2 1
08.12.2010 «Скай Линк» открыл полнофункциональный офис в городе Тихвин 1
31.08.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Тихвин 1
19.11.2007 Сеть «Телефон.Ру» вышла в Псков 1
14.08.2007 Ребрендинг МТС не добрался до Ленобласти 1
06.06.2007 «Скай Линк» увеличил покрытие «Скай Турбо» в Ленобласти 1
22.12.2006 В "Северных газовых магистралях" внедряют DocsVision 1
08.11.2006 Перебейнос стал новым коммерческим директором «Нева Лайн» 1
19.09.2006 Подготовлен рейтинг наиболее стратегичных телеком-компаний России 1
11.09.2006 ОЖД затратила 25 млн. рублей на центр диагностики и мониторинга 1
06.02.2006 В "ЦентрТелекоме" произошли новые назначения 1
18.03.2005 Операторы протестировали качество приема на Северо-Западе 1
16.04.2004 "Вымпелком" прочно обосновался в Петербурге 1

Публикаций - 30, упоминаний - 34

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10523 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9417 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Ростелеком 10789 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1570 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
МТС - Система Телеком 238 1
Финансист 70 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
ЭЛСИ ГК 12 1
Samsung Electronics 10966 1
Ростех - Автоматика Концерн 1810 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3289 1
Yandex - Яндекс 9031 1
Восход ФГБУ НИИ 714 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
LG Electronics 3719 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
БАРС Груп 571 1
Sony 6715 1
HTC Corporation 1512 1
AT&T Inc 1723 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 561 1
МегаФон Ритейл 85 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 3
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 68 2
Цифроград 171 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 39 1
Телефон.Ру 92 1
Телефорум 93 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 64 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 20 1
Волховстрой 1 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Северные газовые магистрали 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2055 1
Почта России ПАО 2324 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 1
Евросеть 1420 1
Альфа-Групп 744 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
МТЗ Трансмаш 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 129 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1052 1
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