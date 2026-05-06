Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Назаров Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 60, упоминаний - 67
Назаров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Приданцев Сергей 149 7
|Кореш Виктор 83 4
|Карманов Дмитрий 15 4
|Лобанов Денис 47 3
|Грибов Александр 11 2
|Ларченко Илья 4 2
|Ухлинов Леонид 61 2
|Кроль Алексей 8 2
|Алаев Владимир 16 2
|Максименка Николай 17 2
|Луцкий Александр 6 2
|Амарян Михаил 8 2
|Олейникова Татьяна 4 2
|Иванов Сергей 405 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Жижикин Игорь 32 2
|Лебедев Владимир 94 2
|Абрамков Александр 44 1
|Бырдин Алексей 32 1
|Семериков Андрей 37 1
|Ковальчук Михаил 24 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Юмашев Дмитрий 4 1
|Кайрова Ольга 3 1
|Меняйло Сергей 22 1
|Израйлит Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Подлеснова Мария 2 1
|Чернов Максим 31 1
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Холодов Алексей 12 1
|Корнилов Александр 4 1
|Морошкин Александр 118 1
|Яшин Валерий 80 1
|Гольцов Алексей 43 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Орлов Николай 14 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.