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Назаров Сергей

СОБЫТИЯ


06.05.2026 От разработчика БПЛА требуют вернуть 10 миллионов, полученных на создание дрона, который даже не смог взлететь 1
18.07.2024 «Ростелеком» организовал телемост на открытии самой мощной электрозарядной станции в Россииi 1
20.06.2022 Как решать ИТ-проблемы без обращения к вендорам 1
25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 2
06.08.2018 «ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города 1
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
17.04.2018 «АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ 2
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации 1
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей 1
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге 1
28.04.2017 Беспилотники тамбовских спасателей летают с «Мегафоном» 1
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком» 1
20.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в официальной новогодней столице России 2017 1
11.11.2016 «Мегафон» займется интернетизацией сельских школ и адаптацией детей-сирот в Тамбовской области 1
24.10.2016 «Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове 1
11.10.2016 «Акадо» назначил управляющего директора «Комкор» по корпоративным продажам и обслуживанию 1
10.10.2016 «Акадо» назначил нового гендиректора «Невы» 1
15.08.2016 Михаил Медриш назначен директором по эксплуатации «Акадо Телеком» 1
15.08.2016 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком» 1
04.07.2016 Дата-центр «Акадо Телеком» получил сертификат Tier III 1
22.06.2016 «Мегафон» устраняет цифровое неравенство в сёлах Тамбовской области 1
10.02.2016 Huawei построила в Москве ЦОД для «Акадо» 1
10.02.2016 «Акадо Телеком» в партнерстве с Huawei запустил новый дата-центр 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
18.12.2015 «МегаФон» увеличил территорию покрытия 4G в Тамбовской области 1
11.11.2015 «МегаФон» организовал каналы связи для УФСБ по Тамбовской области 1
16.10.2015 «МегаФон» расширил географию сетей 4G в Тамбовской области 1
23.09.2015 «МегаФон» обеспечил связью администрацию Тамбовской области 1
16.07.2015 «МегаФон» настроил быстрый интернет в Тамбове 1
17.09.2013 «Акадо Телеком» выходит в московский ритейл 1
04.07.2013 «Акадо Телеком» обеспечит связью самый высокий жилой дом в Европе 1
27.06.2013 В 2013 г. «Акадо Телеком» обеспечит услугами связи бизнес-центры общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 2
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
27.10.2011 Сергей Назаров назначен вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо» 2
20.01.2011 В МГТС новый техдиректор - четвертый за 2 года 1
05.08.2010 В МГТС назначен новый генеральный директор 2
13.05.2010 МГТС ввела в эксплуатацию новую биллинговую систему FORIS Fix 1
20.04.2010 МГТС приступила к продажам коробочного продукта «Интернет-комплект» в сети «Ион» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 67

Назаров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 21
МегаФон 10742 14
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 7
Ростелеком 10948 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 3
Huawei 4677 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
AT&T Inc 1726 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
Amino Communications 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
9594 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Доктор рядом - Doc+ 55 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
Элекард - Elecard 22 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
Электросвязь 268 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 6 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Sony Pictures Television 19 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Лейпциг БЦ 1 1
ACE Markering 1 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
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Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 209 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 3
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 7 1
Printronix TallyGenicom 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 1
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 1
FreePik 1841 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - ЛайфСтрим - Смотрёшка 14 1
Microsoft Office 4170 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 17 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Outlook 1506 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 28 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Кронос 24 1
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 9 1
Приданцев Сергей 149 7
Кореш Виктор 83 4
Карманов Дмитрий 15 4
Лобанов Денис 47 3
Грибов Александр 11 2
Ларченко Илья 4 2
Ухлинов Леонид 61 2
Кроль Алексей 8 2
Алаев Владимир 16 2
Максименка Николай 17 2
Луцкий Александр 6 2
Амарян Михаил 8 2
Олейникова Татьяна 4 2
Иванов Сергей 405 2
Ермолаев Артем 379 2
Жижикин Игорь 32 2
Лебедев Владимир 94 2
Абрамков Александр 44 1
Бырдин Алексей 32 1
Семериков Андрей 37 1
Ковальчук Михаил 24 1
Правдивый Владимир 15 1
Юмашев Дмитрий 4 1
Кайрова Ольга 3 1
Меняйло Сергей 22 1
Израйлит Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Припачкин Юрий 67 1
Казакова Анастасия 8 1
Подлеснова Мария 2 1
Чернов Максим 31 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Холодов Алексей 12 1
Корнилов Александр 4 1
Морошкин Александр 118 1
Яшин Валерий 80 1
Гольцов Алексей 43 1
Пинчук Виктор 44 1
Орлов Николай 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 9
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Моршанск 16 2
Европа 24964 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - ЦФО - Костромская область 477 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 30 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 38 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 19 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Староюрьев 5 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Аренда 2687 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
МГТС Совет директоров 55 3
Информатика - computer science - informatique 1195 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 73 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Viasat Premium HD 22 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
РМГ - RU.TV 7 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
Discovery Networks 11 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Viasat Golf HD 5 1
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Rusbase 16 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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