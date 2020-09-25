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Назаров Сергей


25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 4
06.08.2018 «ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города 1
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
17.04.2018 «АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ 3
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации 2
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей 1
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге 1
28.04.2017 Беспилотники тамбовских спасателей летают с «Мегафоном» 1
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком» 1
20.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в официальной новогодней столице России 2017 1
11.11.2016 «Мегафон» займется интернетизацией сельских школ и адаптацией детей-сирот в Тамбовской области 1
24.10.2016 «Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове 1
11.10.2016 «Акадо» назначил управляющего директора «Комкор» по корпоративным продажам и обслуживанию 1
10.10.2016 «Акадо» назначил нового гендиректора «Невы» 1
15.08.2016 Михаил Медриш назначен директором по эксплуатации «Акадо Телеком» 1
15.08.2016 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком» 1
04.07.2016 Дата-центр «Акадо Телеком» получил сертификат Tier III 2
22.06.2016 «Мегафон» устраняет цифровое неравенство в сёлах Тамбовской области 1
10.02.2016 Huawei построила в Москве ЦОД для «Акадо» 1
10.02.2016 «Акадо Телеком» в партнерстве с Huawei запустил новый дата-центр 1
18.12.2015 «МегаФон» увеличил территорию покрытия 4G в Тамбовской области 1
11.11.2015 «МегаФон» организовал каналы связи для УФСБ по Тамбовской области 1
16.10.2015 «МегаФон» расширил географию сетей 4G в Тамбовской области 1
23.09.2015 «МегаФон» обеспечил связью администрацию Тамбовской области 1
16.07.2015 «МегаФон» настроил быстрый интернет в Тамбове 1
17.09.2013 «Акадо Телеком» выходит в московский ритейл 1
04.07.2013 «Акадо Телеком» обеспечит связью самый высокий жилой дом в Европе 1
27.06.2013 В 2013 г. «Акадо Телеком» обеспечит услугами связи бизнес-центры общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 2
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
27.10.2011 Сергей Назаров назначен вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо» 3
20.01.2011 В МГТС новый техдиректор - четвертый за 2 года 1
05.08.2010 В МГТС назначен новый генеральный директор 2
13.05.2010 МГТС ввела в эксплуатацию новую биллинговую систему FORIS Fix 1
20.04.2010 МГТС приступила к продажам коробочного продукта «Интернет-комплект» в сети «Ион» 1
16.03.2010 МГТС проведет конкурс для студентов московских ВУЗов на лучшие идеи по созданию телекоммуникационных услуг 1
25.01.2010 МГТС подключила 250-тысячного пользователя ШПД 1
07.07.2009 В «Комстаре» назначен директор по маркетингу 2
04.06.2009 В МГТС назначен технический директор 1
02.04.2009 В МГТС назначен новый коммерческий директор 1

Публикаций - 48, упоминаний - 62

Назаров Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 609 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 3
Ростелеком ЦентрТелеком 194 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Microsoft Corporation 11143 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Акадо Екатеринбург 23 1
ВолгаТелеком 222 1
Avito - Авито 171 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы 653 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
Viasat Premium HD 17 1
Приданцев Сергей 82 4
Кореш Виктор 71 3
Ермолаев Артем 340 2
Жижикин Игорь 23 2
Иванов Михаил 63 1
Абрамков Александр 29 1
Правдивый Владимир 4 1
Юмашев Дмитрий 4 1
Кайрова Ольга 2 1
Израйлит Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ларченко Илья 3 1
Подлеснова Мария 1 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Кроль Алексей 8 1
Корнилов Александр 2 1
Морошкин Александр 106 1
Вольфсон Влад 55 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 21
Россия - Российская федерация - РФ 57617 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 4
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Rusbase 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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