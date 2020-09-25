Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Назаров Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 62
Назаров Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
|Правительство Москвы 653 2
|ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 2
|DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 1
|Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
|Viasat Premium HD 17 1
|Приданцев Сергей 82 4
|Кореш Виктор 71 3
|Ермолаев Артем 340 2
|Жижикин Игорь 23 2
|Иванов Михаил 63 1
|Абрамков Александр 29 1
|Правдивый Владимир 4 1
|Юмашев Дмитрий 4 1
|Кайрова Ольга 2 1
|Израйлит Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ларченко Илья 3 1
|Подлеснова Мария 1 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Кроль Алексей 8 1
|Корнилов Александр 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|Вольфсон Влад 55 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767871, в очереди разбора - 671556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767871, в очереди разбора - 671556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru