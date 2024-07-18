«Ростелеком» организовал телемост на открытии самой мощной электрозарядной станции в Россииi

«Ростелеком» организовал телемост с открытия самой мощной электрозарядной станции в России, которое прошло в столице Северной Осетии. Специалисты компании соединили Владикавказ и Грозный, где проходит Кавказский инвестиционный форум, с помощью двух защищенных каналов связи — основного и резервного, на скорости до 500 Мбит/с, а также оказали техническую поддержку в проведении трансляции. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Наша компания совместно с региональной властью продолжает развивать цифровую инфраструктуру Северной Осетии. Мы не только внедряем современные решения в социально значимые сферы экономики республики, но и поддерживаем яркие локальные проекты, в том числе выступая цифровым партнером. Нам доверяют, и это важно. Мы помогли провести прямое включение из владикавказского Олимпийского парка. Обеспечили техническую возможность для связи с Кавказским инвестиционным форумом, в котором участвуют порядка 4 тыс. человек из более 50 стран и территорий. Благодаря организованной трансляции в режиме реального времени они смогли стать участниками открытия самой мощной электрозарядной станции в России», — сказал директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

Церемония запуска объекта в эксплуатацию с помощью телемоста состоялась сразу на двух площадках. Старт дали министр экономического развития России Сергей Назаров, генеральный директор АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, представитель ООО «Электробустер» Григорий Осипов и глава Северной Осетии Сергей Меняйло, и во Владикавказе по их сигналу специалисты включили технический комплекс в работу. Благодаря высокой мощности — более 450 кВт, станция способна заряжать транспортное средство менее чем за 15 минут. Одновременно «заправлять» можно до четырех электромобилей.

«Среднегодовой рост парка электрических авто в России превышает 90%. В нашем регионе он составляет 100%. И этот показатель будет только расти. Поэтому важно создавать необходимую инфраструктуру. Первые семь ЭЗС мощностью 150 кВт ввели в эксплуатацию в Осетии в прошлом году, еще четыре — уже в этом. А сегодня запустили самую мощную в стране. Мы приложили максимум усилий, чтобы настоящий рекордсмен появился именно у нас в республике. Благодарю всех за проделанную работу. Отдельное спасибо нашему партнеру — "Ростелекому", специалисты которого обеспечили бесперебойную трансляцию и позволили нам, находясь почти в 100 км от дома, стать участниками такого, не побоюсь этого слова, исторического события», — сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Развитие отрасли электротранспорта из года в год показывает положительную динамику. И большую роль в этом играет поддержка, которую оказывает государство. Северная Осетия занимает лидирующие позиции среди регионов СКФО по качеству и скорости выполнения госпрограммы «Электромобиль и водородный автомобиль».

«Спрос на зарядные станции в Северной Осетии растет. Легко в этом убедиться, если проанализировать общий объем потребляемой электроэнергии имеющимися блоками питания: в последнем квартале прошлого года было израсходовано чуть больше 1 тыс. кВт, а за первые три месяца 2024 г. — уже 7 тыс. Мы не просто продолжаем работу по установке электрозарядных станций на территории республики, но и стараемся задавать высокую планку. Появление самой мощной станции в стране именно во Владикавказе — яркое тому подтверждение. Ее открытие постарались провести на должном уровне. Считаю, что с этой задачей справились. Выражаю признательность всем, кто был задействован, в том числе компании "Ростелеком" за отклик и плодотворное сотрудничество», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев.