Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188138
ИКТ 14559
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26520
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Россия ЦФО Тамбовская область Мичуринск

Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск

СОБЫТИЯ


25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов 1
31.07.2024 В Тамбовской области прошел масштабный рефарминг сети 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона 1
13.12.2022 «Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске 1
04.06.2019 МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 2
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха» 1
25.09.2017 Андрей Стрельцов -

Необходимо работать над устранением цифрового неравенства

 2
31.10.2016 ТТК присоединил отдел ЗАГС к корпоративной сети администрации Мичуринска 2
26.11.2015 ТТК подключил телефонию Тамбовскому государственному драматическому театру 1
27.10.2015 ТТК обеспечил интернетом компанию «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе 1
16.10.2015 «МегаФон» расширил географию сетей 4G в Тамбовской области 2
07.10.2015 ТТК подключил к интернету подразделение Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ в Тамбове 1
26.06.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Аварийно-спасательному отряду города Мичуринска 4
11.03.2015 ТТК обеспечил услугами связи восемь детских садов в Мичуринске 2
18.12.2014 Tele2 запустил сеть 3G в Тамбове 1
08.12.2014 «МегаФон» улучшил качество связи в Тамбовской области 1
12.08.2014 «ТТК-Юго-Восток» увеличил доход от ШПД на 12% 1
05.08.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Тамбове и Мичуринске 1
13.11.2013 Детские сады Мичуринска подключатся к интернету от ТТК 1
22.08.2013 «МегаФон» запустил интернет в казначействе Тамбовской области 1
25.07.2013 «ТТК-Юго-Восток» в первом полугодии 2013 г. увеличил доходы от услуг связи на 21% 1
24.06.2013 ТТК предоставил доступ в интернет городским Администрациям Мичуринска и Россоши 3
16.04.2013 Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом 1
20.02.2013 Чистая прибыль «ТТК-Юго-Восток» в 2012 г. составила 24 млн руб. 1
24.07.2012 «МегаФон» продолжает открывать новые салоны обслуживания абонентов в Центральном Черноземье 1
25.05.2012 Доходы «ТТК-Юго-Восток» от оказания услуг связи в первом квартале 2012 г. составили 65,4 млн руб. 1
08.11.2011 «ТТК-Юго-Восток» за 9 месяцев увеличил доходы от оказания услуг связи на 30% до 179,5 млн руб. 1
21.04.2010 «Билайн» ввёл в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Мичуринске 1
20.04.2010 «ТТК-Юго-Восток» организовал корпоративную сеть для «Железнодорожной торговой компании» 1
05.06.2007 "Юго-Восток Транстелеком" подвел итоги 1 квартала 1
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности 1
14.10.2005 Россия: три наукограда могут появиться в этом году 1
15.07.2005 Наукограды размножат ИТ-технопарки 1
12.07.2005 Бийск и Пущино скоро станут наукоградами 1
13.11.2003 Количество абонентов тамбовского "ЦентрТелекома" с начала года увеличилось на 27% 1
19.06.2002 Единая сеть МТС теперь действует в 39 регионах России 1

Публикаций - 37, упоминаний - 47

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 16
МегаФон 9956 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 3
Ростелеком 10346 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4549 1
Samsung Electronics 10643 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3679 1
Intel Corporation 12550 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
МегаФон Ритейл 84 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 19 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 120 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
ТТК Юго-Восток 29 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Морион 14 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 8 1
Наукоград - технопарк 150 3
Приосколье ТД 4 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Почта России ПАО 2253 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 349 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Транснефть 323 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
101Hotels.com 456 1
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 753 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 829 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Районные суды РФ 194 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Администрация Перми 22 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3965 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2303 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2209 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 3
Пропускная способность - Bandwidth 1833 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6166 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 948 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5170 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 181 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5867 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
ТТК IP-MPLS-сеть 34 2
Google YouTube - Видеохостинг 2898 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Qsoft - amoCRM 130 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 103 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ЛитРес Самиздат 21 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
ВымпелКом - Билайн Хайвей 11 1
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 13 1
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 1
InfoWatch NetMonitor 5 1
InfoWatch Security Appliance - IWSA 3 1
Шевченко Евгений 60 7
Белов Александр 74 5
Мудрецов Александр 26 3
Фурсенко Андрей 128 3
Сиднев Виктор 15 2
Ливанов Дмитрий 58 2
Кац Роман 1 1
Харизов Георгий 1 1
Мамакян Артур 1 1
Безделин Максим 1 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Орловский Виктор 398 1
Евтушенко Олег 144 1
Кузяев Андрей 69 1
Кузнецов Сергей 161 1
Смагаринский Юрий 24 1
Стрельцов Андрей 61 1
Назаров Сергей 59 1
Егоров Максим 33 1
Залукаев Олег 17 1
Матвеев Виктор 5 1
Попова Софья 2 1
Рыбникова Елизавета 1 1
Сухотина Ксения 27 1
Филиппов Денис 67 1
Беляков Денис 7 1
Терехов Андрей 40 1
Гоз Алексей 1 1
Зенкин Денис 263 1
Шалманов Сергей 201 1
Гурин Олег 9 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Телевинов Сергей 33 1
Олинов Владислав 9 1
Гостомельский Алексей 14 1
Месяц Геннадий 14 1
Никонов Евгений 7 1
Федоров Николай 11 1
Козырев Владимир 7 1
Гнездилов Андрей 17 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 26
Россия - РФ - Российская федерация 157406 17
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 8
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 250 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 53 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 14 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8149 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Моршанск 11 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 4
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 4
Россия - СФО - Новосибирск 4671 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 438 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 692 3
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 39 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Ртищевский район - Ртищево 15 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3191 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 994 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1701 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 3 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410637, в очереди разбора - 730934.
Создано именных указателей - 188138.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще