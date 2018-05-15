Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171999
ИКТ 13387
Организации 10500
Ведомства 1452
Ассоциации 989
Технологии 3412
Системы 25321
Персоны 73788
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Кибербезопасность PGP Pretty Good Privacy Прикладная криптосистема PGP-шифрование


15.05.2018 Шифрование электронной почты стало бессмысленным: В PGP нашлась серьезная «дыра»

Тайна переписки В стандартах шифрования электронной почты PGP и S/MIME выявлена уязвимость, позволяющая потенциальным злоумышленникам расшифровывать со
13.02.2014 Начались продажи компактной игровой консоли PGP AIO Droid 7

Cortex A9 Rockchip RK3188 с частотой 1.6 ГГц. Кроме того, у Droid 7 имеются модуль WiFi 802.11 b/g/n (поддерживается функция WiFi direct), порты USB 2.0 и HDMI, слот для карт памяти объемом до 64 ГБ. PGP AIO Droid 7 Боковые грани, на которых размещены контроллеры, имеют ширину 39 мм и не сужают зрительно картинку. Возможности для игрового маневра при этом не пострадали: на этом пространстве
08.06.2010 Symantec завершила приобретение поставщиков средств шифрования данных PGP и Guardian Edge

Компания Symantec объявила о завершении приобретения двух частных компаний PGP Corporation и Guardian Edge, работающих на рынке решений по шифрованию данных (электронной корреспонденции, жёстких дисков переносных компьютеров, файлов и папок, сессий программ мгновенног
09.06.2008 Whole Disk Encryption от PGP шифрует данные под Mac OS X

Компания PGP сообщила о том, что представит систему Whole Disk Encryption для Mac OS X. При помощи данной системы можно проводить полное шифрование информации на жестком диске. Раньше Whole Disk Encrypt
13.09.2007 Новая защита почты от PGP: шифрование PDF-писем

PGP, разработчик криптосистем с открытым ключом, объявила о том, что включила функции шифрования писем в формате PDF и уведомления о доставке в свой продукт Universal Gateway Email, входящий в PGP Encryption Platform. Объявленный функционал будет встроен в продукт позднее в этом году. Письма, зашифрованные системой, можно читать при помощи стандартных приложений для чтения файлов PDF
13.09.2007 PGP Universal Gateway Email будет поддерживать зашифрованный PDF

Корпорация PGP сообщила, что теперь программа для шифрования электронной почты PGP Universal Gateway Email будет поддерживать формат Adobe PDF. Помимо этого появится функция “сертифицированная дост
13.07.2007 PGP: $27,3 млн инвестиций от Intel Capital

еду, 11-го июля, опубликовала отчет о своей финансовой деятельности, демонстрирующий впечатляющий рост доходов компании за первую половину текущего года. Более широкое применение платформы шифрования PGP и основанных на этой платформе приложений позволили компании значительно укрепить свои позиции по всему миру, сообщает Dark reading. В первой половине текущего года состоялась крупнейшая в

14.05.2007 PGP и Intel: интегрированные решения для ИБ

удалённо устанавливать и восстанавливать систему на настольных компьютерах и ноутбуках. «Я сравниваю это с тем, что они сделали со встроенным Wi-Fi, — сказал президент и исполнительный директор PGP Фил Данкельбергер (Phil Dunkelberger). — Позволив поставщикам Wi-Fi использовать встроенные функции беспроводной сети, они значительно расширили рынок». То же самое произойдёт и с рынк
06.03.2006 "Отец" PGP-технологии посетил Москву

стирования. «Я вложил в разработку этого продукта свои деньги, поэтому буду стараться ускорить его стандартизацию», — говорит он. Отметим, что часть софтверной работы при работе над Zfone «отец» PGP отдал на аутсорсинг украинским программистам.
01.08.2005 Автор PGP представит криптосистему для IP-телефонии

Фил Циммерман (Phil Zimmerman), автор популярной программы шифрования PGP на базе алгоритма RSA с открытым и закрытым ключами, представит прототип своей новой разработки — для переговоров через интернет. В отличие от PGP, новая программа не использует
05.08.2003 SoftLine стал реселлером PGP Corporation

Компания SoftLine объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Intellect Services Ltd – авторизованным дистрибьютором PGP Corporation в регионе Европа, Средняя Азия и Африка. Согласно условиям договора, SoftLine получает официальный статус реселлера PGP на территории России и стран СНГ и будет заниматьс
15.10.2002 PGP 8.0 теперь совместим с Windows XP и Mac OS X

Компания PGP Corp. представила в понедельник "публичную бету" обновлений к комплекту программ PGP 8.0. Апгрейд обеспечит полную совместимость PGP 8.0 с операционными системами Windows XP и
20.09.2002 В киберпространстве все спокойно. Пока...

продажу корпорацией Network Associates антивирусных продуктов и других средств защиты 3 миллионам пользователей из правительственных агентств США. После завершения приобретения McAfee и избавления от PGP дела компании еще сильнее пошли в гору, как минимум все очень похоже на то. Корпорация NAI тут же заявила о своем намерении реорганизовать McAfee, еще сильнее интегрируя приобретенную компа
06.09.2002 Сеть и Безопасность: Горячее лето "уязвимостей"

для пользователей. И ладно, если бы это касалось «бессменного» лидера всех времен и народов, «многострадальной» корпорации Microsoft, — этим летом были засвечены уязвимости в среде Apache, SSL и PGP. Нельзя сказать, что они являются очень массовыми в использовании (Apache не в счет), но для информационной безопасности они значат многое, т.к. представляют собой приложения, обеспечивающи
20.08.2002 Network Associates продала технологию шифрования PGP

ифрования почтовых сообщений, обеспечивающая высокую степень их конфиденциальности. В собственность PGP Corp. перейдут две линии продуктов - для настольных компьютеров и беспроводных устройств.
20.08.2002 Network Associates продаcт семейство PGP-продуктов

Компания Network Associates, разработчик ПО для сетевой безопасности, после длительных поисков нашла подходящего покупателя для семейства программных продуктов на базе технологии шифрования PGP. Им стала недавно образованная фирма PGP Corp. из Пало Альто (штат Калифорния). В собственность PGP Corp. перейдут две линии продуктов - для настольных компьютеров и беспровод
12.07.2002 Подключаемый модуль PGP делает уязвимым Microsoft Outlook

Выявлена серьезная уязвимость в безопасности почтового клиента Microsoft Outlook, которую вызывает использование популярного подключаемого модуля шифрования электронных сообщений PGP Desktop Security. Благодаря особенностям декодирования отформатированное особым образом сообщение может вызвать переполнение буфера памяти, выделяемого программе. В результате, злоумышленни
04.07.2002 Фил Циммерман вновь призывает открыть исходные коды PGP

Фил Циммерман (Phil Zimmermann), разработчик популярного алгоритма шифрования PGP (Pretty Good Privacy), утративший в дальнейшем права на его распространение, в очередной

27.04.2002 Сеть и Безопасность: От контроля нам не спрятаться, не скрыться...

м, создающий единый стандарт по privacy в Сети. Но об этом уже говорилось и не раз. Да тут еще появляется проблема полного выхода из-под информационного контроля государства, и как тут не вспомнить о PGP? Ведь удалось же PGP выжить в "грозные" 90-е, несмотря на все попытки задавить технологию шифрования, доступную многим. Но "подъем", переросший в покупку PGP Network Associate
15.03.2002 Сеть и Безопасность: Хакеров и пиратов "мочат", но с безопасностью всё хуже и хуже

рвь таким образом, удается уничтожить его в зародышевом состоянии, пока он не набрал критическую массу и не стал "массовым". Большую шумиху на прошлой неделе подняла тема возможной продажи технологии PGP компанией Network Associates: компания сначала заявила о прекращении работы над линейкой продукта, затем о его выставлении на продажу, а после о намерении оставить продукт за собой. Компани
12.03.2002 Технология PGP может прекратить свое существование

ates объявила о том, что с 1 марта 2002 г. прекращены продажи программных продуктов, обеспечивающих PGP-шифрование. Напомним, что PGP (Pretty Good Privacy) - технология шифрования почтов
15.01.2002 Стартовал первый русскоязычный почтовый сервис с поддержкой PGP-шифрования переписки

электронной переписки. В рамках нового ресурса работа с почтой осуществляется автоматически при безопасном соединении через SSL, а шифрование сообщений основано на методах асимметричной криптографии (PGP). Несмотря на обеспечение новых технологически сложных функций, в числе которых, помимо шифрования сообщений, поддержка ЭЦП и активная защита от спама, интерфейс нового ресурса предельно пр
09.10.2001 USB-брелок eToken Pro теперь совместим с PGP версии 7.1.

Software Security R.D. объявила сегодня о том, USB-брелок eToken Pro теперь может использоваться с PGP версии 7.1.PGP (Pretty Good Privacy) - распространенное в мире криптографическое р
23.03.2001 Циммерманн отмел очередное заявление о ненадежности системы шифрования PGP

Фил Циммерманн (Phil Zimmermann) - создатель программы шифрования PGP - выступил с критикой двоих чешских исследователей, работающих на национальное агентство

21.03.2001 Протокол PGP можно взломать

имальная опасность состоит в том, что для получения ключа дешифровки сообщения не нужен физический доступ к компьютеру жерты. Злоумышленнику достаточно иметь доступ в интернет. Для шифрования писем в PGP используется два ключа - один для кодирования сообщения, второй - для его раскодирования. Обнаруженная "дыра" не дает возможности взломать ключи, однако позволяет похитить ключ с компьютера
21.03.2001 Обнаружена уязвимость в криптопротоколе PGP для шифровки электронных писем

В популярной программе для шифрования e-mail писем PGP (Pretty Good Privacy) была обнаруженна уязвимость, позволяющая злоумышленнику получать се
14.09.2000 Выпущена программа PGP Desktop Security 7.0

Компания PGP Security выпустила новую версию программы Desktop Security 7.0, сочетающей в себе четыре различных функции защиты данных. PGP Desktop Security 7.0 является многосторонним корпоративн
25.08.2000 PGP Security предупредила о возможности подмены ключей в PGP версии 5.0 и выше

PGP Security, подразделение компании Network Associates, специализирующейся на программах шифрования данных, предупредило о "дыре" в известном пакете PGP, которая позволяет третьему лицу подменить открытый ключ, расположенный, к примеру, на сервере-хранилище ключей и, таким образом, перехватывать зашифрованные сообщения. Как заявил Майк Уолл
18.05.1999 Network Associates выпустила системы обеспечения безопасности приложений электронной коммерции PGP Command Line Edition

Компания Network Associates представила систему PGP Command Line Edition, дополнение к серии продуктов PGP, предназначенную для защиты информации в корпоративных системах электронной коммерции. Система имеет развитые средства аутентиф

Публикаций - 102, упоминаний - 118

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 22
Microsoft Corporation 24735 20
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 12
Cisco Systems 5136 10
Google LLC 11880 9
Oracle Corporation 6737 8
Intel Corporation 12248 6
IBM - International Business Machines Corp 9458 6
Check Point Software Technologies 766 6
Meta Platforms - Facebook 4449 5
Yahoo! 3699 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 4
Apple Inc 12199 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 4
Sophos - SophosLabs 416 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1465 3
X Corp - Twitter 2872 3
Phantom Secure 5 3
AOL Inc - America Online 1868 3
Sony 6560 3
HP - Hewlett-Packard 3626 3
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 3
Nvidia Corp 3530 2
Dr.Web - Доктор Веб 1257 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 2
Telegram Group 2097 2
Trend Micro 607 2
AMT Group - АМТ-Груп 357 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 2
Открытые технологии 703 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 2
Adobe Systems 1557 2
Системы документооборота 498 2
BT Counterpane - Counterpane Internet Security 10 2
ESET - ESET Software 1135 1
Fortinet 393 1
PayPal 656 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 3
Ангелы ада - мотоклуб 3 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 3
eBay Inc 1622 2
Microsoft - LinkedIn 654 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Doll Capital Management 5 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
UPS 206 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Транснефть 303 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
EPIC Telecom Invest 204 1
United Colors of Benetton 38 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Intel Capital 148 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Альфа-Групп 714 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 670 1
Tesla Motors 401 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 114 1
Barclays 120 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Инкомбанк 8 1
Anko Retail 1 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Музей-усадьба Архангельское 30 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1145 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1233 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 559 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Правительство Канады 52 2
Судебная власть - Judicial power 2327 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1393 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 142 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 21
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12826 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16263 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7478 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14521 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3789 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3896 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9273 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2028 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 9
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 357 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8243 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24737 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2586 8
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 7
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3116 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20987 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14017 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13921 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2985 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2099 6
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 365 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3995 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10060 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 5
Microsoft Windows 15802 12
Google Android 14146 10
Linux OS 10111 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 7
Google Gmail 951 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2077 5
Microsoft Outlook 1397 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 4
Apple iOS 7896 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 4
Mozilla Firefox - браузер 1893 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 4
Microsoft Windows Live Hotmail 305 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 658 3
WhatsApp Messenger 1097 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1811 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 3
Microsoft Windows XP 2404 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 3
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - ВЕРБА-W - ВЕРБА-OW - СКЗИ 3 3
Microsoft Exchange 1748 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 2
Google Chrome - браузер 1575 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 2
Apple macOS 2086 2
Rakuten Viber 630 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1347 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 536 2
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 332 2
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 21 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec O3 3 2
Open Whisper Systems - Signal Protocol - криптографический протокол 6 2
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 20
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 7
Ramos Vincent - Рамос Винсент 5 3
Степанов Вячеслав 8 3
Галушкин Олег 182 2
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 2
Ксенин Алекс 311 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 2
Галицкий Александр 107 2
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 2
Сливаев Петр 2 2
Doherty Richard - Доэрти Ричард 10 2
Дырмовский Дмитрий 132 2
McArdle Mark - Макардл Марк 2 2
Schinzel Sebastian - Шинцель Себастиан 1 1
Акиндинов Дмитрий 9 1
Медведев Антон 5 1
Cheviron Nicholas - Чевирон Николас 1 1
Adleman Leonard - Адельман Леонард 3 1
Hughes Christopher - Хьюз Кристофер 1 1
Kok Martin - Кок Мартин 1 1
Thome Emmanuel - Томе Эммануэль 1 1
Shamir Adi - Шамир Ади 12 1
Miclaus Radu - Миклаус Раду 1 1
Nicolaescu Bogdan - Николаеску Богдан 1 1
Danet Tiberiu - Данет Тибериу 1 1
Gillespie Barrie - Гиллеспи Барри 1 1
Hanson Owen - Хэнсон Оуэн 1 1
Чернов Андрей 3 1
Захарченко Александр 2 1
Дуров Павел 295 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
Андреев Владимир 98 1
Яценко Виктор 21 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Шабанов Илья 60 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Камлюк Виталий 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 32
Россия - РФ - Российская федерация 146741 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 17
Европа 21856 9
Канада 4906 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 6
Израиль 2744 6
США - Калифорния 4635 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 4
Япония 13332 4
Украина 7645 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1590 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1371 3
Франция - Французская Республика 7881 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1350 2
Таиланд - Королевство 830 2
Канада - Монреаль 70 2
Панама - Республика 107 2
Казахстан - Республика 5594 2
Германия - Федеративная Республика 12742 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1009 2
Новая Зеландия 719 2
Ирландия - Республика 1016 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 2
Америка Южная 854 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Нидерланды 3543 1
Румыния 731 1
Великобритания - Шотландия 339 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Куба - Республика 365 1
Колумбия - Республика 531 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1357 1
Украина - Одесса 188 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 8
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1601 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11056 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4723 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5086 5
Английский язык 6699 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5154 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 4
Аудит - аудиторский услуги 2739 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 912 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 509 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2861 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2444 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3471 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 464 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2389 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10071 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 963 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1758 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2780 2
The Register - The Register Hardware 1587 7
InterNetNews - InternetNews.com 218 4
Открытые системы ИД 175 3
DarkReading.com 105 2
The Guardian - Британская газета 367 2
Wired - Издание 234 2
Localbitcoins.com 1 1
NYT - The New York Times 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 1
The Times 73 1
heise online - heise security 122 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1921 1
Gizmodo 130 1
9to5Google 48 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
AP - Associated Press 2004 1
Variety 23 1
Newsweek 39 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Ars Technica 426 1
IDC - International Data Corporation 4912 4
Juniper Research 529 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
Envisioneering Group 10 2
comScore 379 1
Fortune Global 500 286 1
ABI Research 234 1
Frost & Sullivan 203 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 956 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1538 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 200 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 162 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 45 1
Black Hat - Конференция 116 1
CeBIT 612 1
Defcon 45 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
Украина - Евромайдан 15 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153