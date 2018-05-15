Шифрование электронной почты стало бессмысленным: В PGP нашлась серьезная «дыра» Тайна переписки В стандартах шифрования электронной почты PGP и S/MIME выявлена уязвимость, позволяющая потенциальным злоумышленникам расшифровывать со

Начались продажи компактной игровой консоли PGP AIO Droid 7 Cortex A9 Rockchip RK3188 с частотой 1.6 ГГц. Кроме того, у Droid 7 имеются модуль WiFi 802.11 b/g/n (поддерживается функция WiFi direct), порты USB 2.0 и HDMI, слот для карт памяти объемом до 64 ГБ. PGP AIO Droid 7 Боковые грани, на которых размещены контроллеры, имеют ширину 39 мм и не сужают зрительно картинку. Возможности для игрового маневра при этом не пострадали: на этом пространстве

Symantec завершила приобретение поставщиков средств шифрования данных PGP и Guardian Edge Компания Symantec объявила о завершении приобретения двух частных компаний PGP Corporation и Guardian Edge, работающих на рынке решений по шифрованию данных (электронной корреспонденции, жёстких дисков переносных компьютеров, файлов и папок, сессий программ мгновенног

Whole Disk Encryption от PGP шифрует данные под Mac OS X Компания PGP сообщила о том, что представит систему Whole Disk Encryption для Mac OS X. При помощи данной системы можно проводить полное шифрование информации на жестком диске. Раньше Whole Disk Encrypt

Новая защита почты от PGP: шифрование PDF-писем PGP, разработчик криптосистем с открытым ключом, объявила о том, что включила функции шифрования писем в формате PDF и уведомления о доставке в свой продукт Universal Gateway Email, входящий в PGP Encryption Platform. Объявленный функционал будет встроен в продукт позднее в этом году. Письма, зашифрованные системой, можно читать при помощи стандартных приложений для чтения файлов PDF

PGP Universal Gateway Email будет поддерживать зашифрованный PDF Корпорация PGP сообщила, что теперь программа для шифрования электронной почты PGP Universal Gateway Email будет поддерживать формат Adobe PDF. Помимо этого появится функция “сертифицированная дост

PGP: $27,3 млн инвестиций от Intel Capital еду, 11-го июля, опубликовала отчет о своей финансовой деятельности, демонстрирующий впечатляющий рост доходов компании за первую половину текущего года. Более широкое применение платформы шифрования PGP и основанных на этой платформе приложений позволили компании значительно укрепить свои позиции по всему миру, сообщает Dark reading. В первой половине текущего года состоялась крупнейшая в

PGP и Intel: интегрированные решения для ИБ удалённо устанавливать и восстанавливать систему на настольных компьютерах и ноутбуках. «Я сравниваю это с тем, что они сделали со встроенным Wi-Fi, — сказал президент и исполнительный директор PGP Фил Данкельбергер (Phil Dunkelberger). — Позволив поставщикам Wi-Fi использовать встроенные функции беспроводной сети, они значительно расширили рынок». То же самое произойдёт и с рынк

"Отец" PGP-технологии посетил Москву стирования. «Я вложил в разработку этого продукта свои деньги, поэтому буду стараться ускорить его стандартизацию», — говорит он. Отметим, что часть софтверной работы при работе над Zfone «отец» PGP отдал на аутсорсинг украинским программистам.

Автор PGP представит криптосистему для IP-телефонии Фил Циммерман (Phil Zimmerman), автор популярной программы шифрования PGP на базе алгоритма RSA с открытым и закрытым ключами, представит прототип своей новой разработки — для переговоров через интернет. В отличие от PGP, новая программа не использует

SoftLine стал реселлером PGP Corporation Компания SoftLine объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Intellect Services Ltd – авторизованным дистрибьютором PGP Corporation в регионе Европа, Средняя Азия и Африка. Согласно условиям договора, SoftLine получает официальный статус реселлера PGP на территории России и стран СНГ и будет заниматьс

PGP 8.0 теперь совместим с Windows XP и Mac OS X Компания PGP Corp. представила в понедельник "публичную бету" обновлений к комплекту программ PGP 8.0. Апгрейд обеспечит полную совместимость PGP 8.0 с операционными системами Windows XP и

В киберпространстве все спокойно. Пока... продажу корпорацией Network Associates антивирусных продуктов и других средств защиты 3 миллионам пользователей из правительственных агентств США. После завершения приобретения McAfee и избавления от PGP дела компании еще сильнее пошли в гору, как минимум все очень похоже на то. Корпорация NAI тут же заявила о своем намерении реорганизовать McAfee, еще сильнее интегрируя приобретенную компа

Сеть и Безопасность: Горячее лето "уязвимостей" для пользователей. И ладно, если бы это касалось «бессменного» лидера всех времен и народов, «многострадальной» корпорации Microsoft, — этим летом были засвечены уязвимости в среде Apache, SSL и PGP. Нельзя сказать, что они являются очень массовыми в использовании (Apache не в счет), но для информационной безопасности они значат многое, т.к. представляют собой приложения, обеспечивающи

Network Associates продала технологию шифрования PGP ифрования почтовых сообщений, обеспечивающая высокую степень их конфиденциальности. В собственность PGP Corp. перейдут две линии продуктов - для настольных компьютеров и беспроводных устройств.

Network Associates продаcт семейство PGP-продуктов Компания Network Associates, разработчик ПО для сетевой безопасности, после длительных поисков нашла подходящего покупателя для семейства программных продуктов на базе технологии шифрования PGP. Им стала недавно образованная фирма PGP Corp. из Пало Альто (штат Калифорния). В собственность PGP Corp. перейдут две линии продуктов - для настольных компьютеров и беспровод

Подключаемый модуль PGP делает уязвимым Microsoft Outlook Выявлена серьезная уязвимость в безопасности почтового клиента Microsoft Outlook, которую вызывает использование популярного подключаемого модуля шифрования электронных сообщений PGP Desktop Security. Благодаря особенностям декодирования отформатированное особым образом сообщение может вызвать переполнение буфера памяти, выделяемого программе. В результате, злоумышленни

Фил Циммерман вновь призывает открыть исходные коды PGP Фил Циммерман (Phil Zimmermann), разработчик популярного алгоритма шифрования PGP (Pretty Good Privacy), утративший в дальнейшем права на его распространение, в очередной

Сеть и Безопасность: От контроля нам не спрятаться, не скрыться... м, создающий единый стандарт по privacy в Сети. Но об этом уже говорилось и не раз. Да тут еще появляется проблема полного выхода из-под информационного контроля государства, и как тут не вспомнить о PGP? Ведь удалось же PGP выжить в "грозные" 90-е, несмотря на все попытки задавить технологию шифрования, доступную многим. Но "подъем", переросший в покупку PGP Network Associate

Сеть и Безопасность: Хакеров и пиратов "мочат", но с безопасностью всё хуже и хуже рвь таким образом, удается уничтожить его в зародышевом состоянии, пока он не набрал критическую массу и не стал "массовым". Большую шумиху на прошлой неделе подняла тема возможной продажи технологии PGP компанией Network Associates: компания сначала заявила о прекращении работы над линейкой продукта, затем о его выставлении на продажу, а после о намерении оставить продукт за собой. Компани

Технология PGP может прекратить свое существование ates объявила о том, что с 1 марта 2002 г. прекращены продажи программных продуктов, обеспечивающих PGP-шифрование. Напомним, что PGP (Pretty Good Privacy) - технология шифрования почтов

Стартовал первый русскоязычный почтовый сервис с поддержкой PGP-шифрования переписки электронной переписки. В рамках нового ресурса работа с почтой осуществляется автоматически при безопасном соединении через SSL, а шифрование сообщений основано на методах асимметричной криптографии (PGP). Несмотря на обеспечение новых технологически сложных функций, в числе которых, помимо шифрования сообщений, поддержка ЭЦП и активная защита от спама, интерфейс нового ресурса предельно пр

USB-брелок eToken Pro теперь совместим с PGP версии 7.1. Software Security R.D. объявила сегодня о том, USB-брелок eToken Pro теперь может использоваться с PGP версии 7.1.PGP (Pretty Good Privacy) - распространенное в мире криптографическое р

Циммерманн отмел очередное заявление о ненадежности системы шифрования PGP Фил Циммерманн (Phil Zimmermann) - создатель программы шифрования PGP - выступил с критикой двоих чешских исследователей, работающих на национальное агентство

Протокол PGP можно взломать имальная опасность состоит в том, что для получения ключа дешифровки сообщения не нужен физический доступ к компьютеру жерты. Злоумышленнику достаточно иметь доступ в интернет. Для шифрования писем в PGP используется два ключа - один для кодирования сообщения, второй - для его раскодирования. Обнаруженная "дыра" не дает возможности взломать ключи, однако позволяет похитить ключ с компьютера

Обнаружена уязвимость в криптопротоколе PGP для шифровки электронных писем В популярной программе для шифрования e-mail писем PGP (Pretty Good Privacy) была обнаруженна уязвимость, позволяющая злоумышленнику получать се

Выпущена программа PGP Desktop Security 7.0 Компания PGP Security выпустила новую версию программы Desktop Security 7.0, сочетающей в себе четыре различных функции защиты данных. PGP Desktop Security 7.0 является многосторонним корпоративн

PGP Security предупредила о возможности подмены ключей в PGP версии 5.0 и выше PGP Security, подразделение компании Network Associates, специализирующейся на программах шифрования данных, предупредило о "дыре" в известном пакете PGP, которая позволяет третьему лицу подменить открытый ключ, расположенный, к примеру, на сервере-хранилище ключей и, таким образом, перехватывать зашифрованные сообщения. Как заявил Майк Уолл