Здравоохранение - Болезнь Лайма - Клещевой боррелиоз - Лайм-боррелиоз - Borrelia

Что такое клещевой боррелиоз (иначе — болезнь Лайма) и как он воздействует на организм??

Клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, вызываемая спирохетами рода Borrelia, которые передаются человеку через укус инфицированного иксодового клеща. Попав в организм, боррелии мигрируют с током крови и лимфы, поражая различные ткани.

Когда начинается активность клещей и какие болезни они переносят?

Чем опасны клещи весной? Обычно период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. При этом наблюдается два пика активности, приходящиеся в норме на середину апреля–конец мая и август–сентябрь. Однако, при ранней и тёплой весне выход клещей с зимовки может наблюдаться уже с середины марта. Опасность иксодовых клещей как в весенне-летний, так и в летне-осенний периоды абсолютно одинакова. Они являются переносчиками возбудителей опасных заболеваний — клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Q.

В чем опасность болезни Лайма?

При отсутствии адекватного лечения поздние проявления болезни Лайма могут привести к стойким нарушениям функций и, как следствие, к инвалидности. Например, хронический артрит может привести к деформации и разрушению сустава, требующему эндопротезирования. Поражение нервной системы – к хроническим болевым синдромам, парезам, когнитивным нарушениям.

Постлаймовский синдром vs Хроническая болезнь Лайма — в чем разница?

Постлаймовский синдром (PTLDS). Конкретный диагноз, который ставится при соблюдении строгих критериев: документально подтвержденная перенесенная болезнь Лайма, адекватно пролеченная, но с сохранением симптомов.

«Хроническая болезнь Лайма» (CLD). Расплывчатый термин, который часто используют для обозначения широкого спектра неспецифических симптомов (усталость, боль) без объективного подтверждения факта перенесенной инфекции Borrelia в прошлом.

Правда ли, что клещи чуют человека за 10 метров?

Многие клещи лишены глаз. Однако на их передних лапках располагается специализированный сенсорный орган (орган Галлера), реагирующий на запах, тепловое излучение и влажность. Именно благодаря ему клещи способны обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров.

Где больше всего риск встретить клеща и почему их так много у дорог?

Чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и проложенных животными троп, в том числе в городских парках и лесопарках. Концентрация клещей вдоль тропинок и дорожек многократно повышает вероятность их встречи с потенциальным прокормителем, в качестве которого может выступать и человек.

Как защитить себя от болезней, которые переносят клещи?

Против клещевого энцефалита в России есть очень эффективная и безопасная вакцина. Важно прививаться до начала сезона активности клещей. Если же прививка делается во время сезона, нужно понимать, что иммунитет формируется не сразу. Необходимо получить две дозы вакцины с интервалом 2-4 недели, и через две недели после второй дозы формируется первичный иммунитет против клещевого энцефалита. Третья доза вводится через год, а затем ревакцинация проводится один раз в три года для поддержания иммунитета.

Сколько длится инкубационный период боррелиоза?

Инкубационный (скрытый) период от момента присасывания клеща до развития первых симптомов иксодового клещевого боррелиоза может составлять от 3 до 30 дней, в редких случаях даже дольше одного месяца. В среднем - через 7-14 дней.

На какие симптомы стоит обратить внимание?

Самым частым первым симптомом является характерное покраснение в виде пятна с центром в месте присасывания, которое в течение нескольких часов-дней превращается в кольцо красного цвета с просветлением в центре (кольцевидная эритема).

Можно ли начать лечиться от боррелиоза без контроля врача?

Экстренная профилактика боррелиоза с помощью антибиотиков может быть эффективна при назначении их в нужной дозе на нужный период времени, иначе, бесконтрольное применение антибактериальных средств может привести к смазыванию первых симптомов, после чего уже сложно поставить диагноз своевременно.

Может ли увеличение числа клещей быть связано с тёплой зимой

Тёплая зима действительно может способствовать росту популяции клещей. Основные причины — это ускорение жизненного цикла. В мягком климате быстрее происходит развитие от личинки до взрослой особи, а также расширение ареала — клещи распространяются в непривычные регионы, включая Центральный федеральный округ (ЦФО).

Чем опасен анаплазмоз?

Анаплазмоз — это бактериальная инфекция, передаваемая клещами. Рассмотрим риски в зависимости от формы инфекции:

Лёгкая форма — лихорадка, слабость, миалгии (напоминает грипп).

Тяжёлая форма — лейкопения, тромбоцитопения, поражение печени, в редких случаях — менингоэнцефалит (летальность <1%, но выше у иммунокомпрометированных лиц). Заболевание пока менее опасно, чем боррелиоз или энцефалит, но его эндемизация в ЦФО вероятна.

Что делать, если клещ уже укусил?

Раннее правильное удаление клеща снижает (но не исключает!) риск инфицирования анаплазмозом. Возбудители анаплазмоза чувствительны к препаратам тетрациклинового ряда, поэтому в лечении анаплазмоза используют доксициклин. Официальных рекомендаций по постконтактной химиопрофилактике анаплазмоза в нашей стране нет, но ряд исследователей рекомендует однократный прием доксициклина в дозе 100мг.

* Пресс-служба РНИМУ и Пироговского Университета

Весна считается сезоном начала активности клещей. Как быть, если Вы обнаружили насекомое на себе? Главное - не паниковать. Ксения Картаус, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК разобрала тактику действий – что делать при укусе и когда стоит начать волноваться.

Шаг 1: спокойствие, только спокойствие

Прежде всего, не стоит паниковать. Большинство клещей не инфицированы, и даже если вас укусил носитель, это не гарантирует заражение. Но его риск повышается в зависимости от 2 основных факторов:

Эндемичность района (если в вашем городе часто фиксируются случаи клещевого энцефалита, Лайм боррелиоза)

Время присасывания клеща (если оно больше 36 часов — это повышает вероятность заражения).

Шаг 2: избавляемся от клеща

При укусе оптимальнее всего обратиться в травмпункт. Врач сможет правильно удалить клеща без риска для здоровья. Если такой вариант невозможен – можно оказать себе помощь самостоятельно, вот несколько рекомендаций:

Не пытайтесь капать на клеща масло, спирт, лак для ногтей и использовать прочие «народные» методы. Клещ начнёт задыхаться и выделять в кровь ещё больше потенциально заражённой слюны.

Не выдёргивайте насекомое резкими движениями. Если его хоботок останется под кожей, это может спровоцировать воспаление.

Для правильного удаления клеща используется пинцет, нить или специальный инструмент - клещевой экстрактор. Нужно захватить клеща как можно ближе к коже и вытягивать медленно вверх, вращая против часовой стрелки. После необходимо обработать место укуса антисептиком (хлоргексидин, спирт, перекись водорода). А самого клеща залить кипятком или сжечь.

Интересный факт: клещи – самые настоящие долгожители. Без еды они могут прожить до 2 лет, затаившись в одежде или дома. Поэтому выкидывать насекомое в мусор – не лучшая идея.

Шаг 3: идти ли к врачу?

Обязательно обратиться за медицинской помощью стоит если:

Вы находитесь в эндемичном районе (Сибирь, Урал, Дальний Восток, Карелия и др.).

Спустя 2-30 дней появились симптомы: температура, слабость, головная боль, ломота в мышцах.

Шаг 4: экстренная и плановая профилактика?

Эффективность экстренного лечения специфическим иммуноглобулином или индуктором интерферона (йодантипирин и др.) не имеет доказательно базы. Поэтому плановая вакцинация от клещевого энцефалита – это единственная доказанная защита. Но важно помнить, что необходимый уровень антител появляется только через 2 недели после второй прививки. А значит, посещение эндемичных зон в сезон безопасно не раньше, чем через 2 недели после второй дозы вакцины.

В отличие от энцефалита, у болезни Лайма есть эффективная экстренная профилактика – приём антибактериальной терапии. Она назначается только в эндемичных регионах и если время присасывания клеща составило более 12 часов. Чем раньше начать принимать антибиотики, тем выше шанс предотвратить болезнь. Оптимально – не позднее 72 часов после укуса. Независимо от приёма лекарств важно наблюдать за симптомами, такими как появление мигрирующей кольцевидной эритемы (специфического красного кольца на теле), лихорадка, мышечные боли, головная боль.

Шаг 5: лучшая защита – это…?

Клещ хорошо обезболивает место присасывания, поэтому почувствовать момент укуса практически невозможно. Прежде всего, по возвращении с прогулок на природе рекомендуется проводить самоосмотры, особенно волосистой части головы, кожных складок, ушных раковин, области подмышек и паха. В поисках места для присасывания клещ ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки лучше заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки. Манжеты верхней одежды должны плотно облегать запястья. Дополнительно всю одежду стоит обработать репеллентами, на упаковке которых есть маркировка, подтверждающая эффективность против клещей (содержание ДЭТА или перметрина)