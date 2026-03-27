Здравоохранение Болезнь Лайма Клещевой боррелиоз Лайм-боррелиоз Borrelia

Что такое клещевой боррелиоз (иначе — болезнь Лайма) и как он воздействует на организм??
Клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, вызываемая спирохетами рода Borrelia, которые передаются человеку через укус инфицированного иксодового клеща. Попав в организм, боррелии мигрируют с током крови и лимфы, поражая различные ткани.

Когда начинается активность клещей и какие болезни они переносят?
Чем опасны клещи весной? Обычно период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. При этом наблюдается два пика активности, приходящиеся в норме на середину апреля–конец мая и август–сентябрь. Однако, при ранней и тёплой весне выход клещей с зимовки может наблюдаться уже с середины марта. Опасность иксодовых клещей как в весенне-летний, так и в летне-осенний периоды абсолютно одинакова. Они являются переносчиками возбудителей опасных заболеваний — клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Q.

В чем опасность болезни Лайма?
При отсутствии адекватного лечения поздние проявления болезни Лайма могут привести к стойким нарушениям функций и, как следствие, к инвалидности. Например, хронический артрит может привести к деформации и разрушению сустава, требующему эндопротезирования. Поражение нервной системы – к хроническим болевым синдромам, парезам, когнитивным нарушениям.

Постлаймовский синдром vs Хроническая болезнь Лайма — в чем разница?
Постлаймовский синдром (PTLDS). Конкретный диагноз, который ставится при соблюдении строгих критериев: документально подтвержденная перенесенная болезнь Лайма, адекватно пролеченная, но с сохранением симптомов.
«Хроническая болезнь Лайма» (CLD). Расплывчатый термин, который часто используют для обозначения широкого спектра неспецифических симптомов (усталость, боль) без объективного подтверждения факта перенесенной инфекции Borrelia в прошлом.

Правда ли, что клещи чуют человека за 10 метров?
Многие клещи лишены глаз. Однако на их передних лапках располагается специализированный сенсорный орган (орган Галлера), реагирующий на запах, тепловое излучение и влажность. Именно благодаря ему клещи способны обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров.

Где больше всего риск встретить клеща и почему их так много у дорог?
Чаще всего клещей можно встретить на лугах, лесных опушках, вдоль тропинок и проложенных животными троп, в том числе в городских парках и лесопарках. Концентрация клещей вдоль тропинок и дорожек многократно повышает вероятность их встречи с потенциальным прокормителем, в качестве которого может выступать и человек.

Как защитить себя от болезней, которые переносят клещи?
Против клещевого энцефалита в России есть очень эффективная и безопасная вакцина. Важно прививаться до начала сезона активности клещей. Если же прививка делается во время сезона, нужно понимать, что иммунитет формируется не сразу. Необходимо получить две дозы вакцины с интервалом 2-4 недели, и через две недели после второй дозы формируется первичный иммунитет против клещевого энцефалита. Третья доза вводится через год, а затем ревакцинация проводится один раз в три года для поддержания иммунитета.

Сколько длится инкубационный период боррелиоза?
Инкубационный (скрытый) период от момента присасывания клеща до развития первых симптомов иксодового клещевого боррелиоза может составлять от 3 до 30 дней, в редких случаях даже дольше одного месяца. В среднем - через 7-14 дней.

На какие симптомы стоит обратить внимание?
Самым частым первым симптомом является характерное покраснение в виде пятна с центром в месте присасывания, которое в течение нескольких часов-дней превращается в кольцо красного цвета с просветлением в центре (кольцевидная эритема).

Можно ли начать лечиться от боррелиоза без контроля врача?
Экстренная профилактика боррелиоза с помощью антибиотиков может быть эффективна при назначении их в нужной дозе на нужный период времени, иначе, бесконтрольное применение антибактериальных средств может привести к смазыванию первых симптомов, после чего уже сложно поставить диагноз своевременно.

Может ли увеличение числа клещей быть связано с тёплой зимой
Тёплая зима действительно может способствовать росту популяции клещей. Основные причины — это ускорение жизненного цикла. В мягком климате быстрее происходит развитие от личинки до взрослой особи, а также расширение ареала — клещи распространяются в непривычные регионы, включая Центральный федеральный округ (ЦФО).

Чем опасен анаплазмоз?
Анаплазмоз — это бактериальная инфекция, передаваемая клещами. Рассмотрим риски в зависимости от формы инфекции:

  • Лёгкая форма — лихорадка, слабость, миалгии (напоминает грипп).
  • Тяжёлая форма — лейкопения, тромбоцитопения, поражение печени, в редких случаях — менингоэнцефалит (летальность <1%, но выше у иммунокомпрометированных лиц). Заболевание пока менее опасно, чем боррелиоз или энцефалит, но его эндемизация в ЦФО вероятна.

Что делать, если клещ уже укусил?
Раннее правильное удаление клеща снижает (но не исключает!) риск инфицирования анаплазмозом. Возбудители анаплазмоза чувствительны к препаратам тетрациклинового ряда, поэтому в лечении анаплазмоза используют доксициклин. Официальных рекомендаций по постконтактной химиопрофилактике анаплазмоза в нашей стране нет, но ряд исследователей рекомендует однократный прием доксициклина в дозе 100мг.

 

* Пресс-служба РНИМУ и Пироговского Университета

 

Весна считается сезоном начала активности клещей. Как быть, если Вы обнаружили насекомое на себе? Главное - не паниковать. Ксения Картаус, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК разобрала тактику действий – что делать при укусе и когда стоит начать волноваться.

Шаг 1: спокойствие, только спокойствие

Прежде всего, не стоит паниковать. Большинство клещей не инфицированы, и даже если вас укусил носитель, это не гарантирует заражение. Но его риск повышается в зависимости от 2 основных факторов:

  • Эндемичность района (если в вашем городе часто фиксируются случаи клещевого энцефалита, Лайм боррелиоза)
  • Время присасывания клеща (если оно больше 36 часов — это повышает вероятность заражения).

Шаг 2: избавляемся от клеща

При укусе оптимальнее всего обратиться в травмпункт. Врач сможет правильно удалить клеща без риска для здоровья. Если такой вариант невозможен – можно оказать себе помощь самостоятельно, вот несколько рекомендаций:

  • Не пытайтесь капать на клеща масло, спирт, лак для ногтей и использовать прочие «народные» методы. Клещ начнёт задыхаться и выделять в кровь ещё больше потенциально заражённой слюны.
  • Не выдёргивайте насекомое резкими движениями. Если его хоботок останется под кожей, это может спровоцировать воспаление.
  • Для правильного удаления клеща используется пинцет, нить или специальный инструмент - клещевой экстрактор. Нужно захватить клеща как можно ближе к коже и вытягивать медленно вверх, вращая против часовой стрелки. После необходимо обработать место укуса антисептиком (хлоргексидин, спирт, перекись водорода). А самого клеща залить кипятком или сжечь.

Интересный факт: клещи – самые настоящие долгожители. Без еды они могут прожить до 2 лет, затаившись в одежде или дома. Поэтому выкидывать насекомое в мусор – не лучшая идея.

Шаг 3: идти ли к врачу?

Обязательно обратиться за медицинской помощью стоит если:

  • Вы находитесь в эндемичном районе (Сибирь, Урал, Дальний Восток, Карелия и др.).
  • Спустя 2-30 дней появились симптомы: температура, слабость, головная боль, ломота в мышцах.

Шаг 4: экстренная и плановая профилактика?

Эффективность экстренного лечения специфическим иммуноглобулином или индуктором интерферона (йодантипирин и др.) не имеет доказательно базы. Поэтому плановая вакцинация от клещевого энцефалита – это единственная доказанная защита. Но важно помнить, что необходимый уровень антител появляется только через 2 недели после второй прививки. А значит, посещение эндемичных зон в сезон безопасно не раньше, чем через 2 недели после второй дозы вакцины.

В отличие от энцефалита, у болезни Лайма есть эффективная экстренная профилактика – приём антибактериальной терапии. Она назначается только в эндемичных регионах и если время присасывания клеща составило более 12 часов. Чем раньше начать принимать антибиотики, тем выше шанс предотвратить болезнь. Оптимально – не позднее 72 часов после укуса. Независимо от приёма лекарств важно наблюдать за симптомами, такими как появление мигрирующей кольцевидной эритемы (специфического красного кольца на теле), лихорадка, мышечные боли, головная боль.

Шаг 5: лучшая защита – это…?

Клещ хорошо обезболивает место присасывания, поэтому почувствовать момент укуса практически невозможно. Прежде всего, по возвращении с прогулок на природе рекомендуется проводить самоосмотры, особенно волосистой части головы, кожных складок, ушных раковин, области подмышек и паха. В поисках места для присасывания клещ ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки лучше заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки. Манжеты верхней одежды должны плотно облегать запястья. Дополнительно всю одежду стоит обработать репеллентами, на упаковке которых есть маркировка, подтверждающая эффективность против клещей (содержание ДЭТА или перметрина)

 

 

 

