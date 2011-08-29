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Touch Bionics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.08.2011 Бионическая рука: что Mercedes подарил подростку? ФОТО 1
08.12.2010 Протезы сделают из инвалидов суперменов 1
19.07.2007 Привет от терминатора 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Touch Bionics и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Symbiotechs 1 1
Верный - торговая сеть 326 1
Ottobock SE & Co. KGaA - Otto Bock 9 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 290 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
Манипулятор - Manipulator 365 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
RSL Steeper - Bebionic 3 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Бузук Евгения 1 1
Pistorius Oskar - Писториус Оскар 1 1
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Великобритания - Лондон 2432 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Израиль 2856 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Здравоохранение - Болезнь Лайма - Клещевой боррелиоз - Лайм-боррелиоз - Borrelia 34 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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