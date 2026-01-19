Разделы

19.01.2026 Главаря группировки Black Basta объявили особо разыскиваемым в Европе 1
12.09.2024 На Украине арестовали военкомов, которые за взятки вносили призывников в цифровой реестр об отсрочке 1
11.07.2016 92% подключенных к интернету промышленных систем потенциально уязвимы для киберугроз 1
08.02.2016 «Астерос» модернизировал контакт-центр «Прикарпатьеоблэнерго» 1
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
26.06.2014 Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства 1
14.04.2014 Крупнейший украинский разработчик ПО уходит из Крыма 1
20.06.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода 1
10.05.2012 «Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Украины 1
28.04.2012 «Юнекс Банк» стал участником системы Contact 1
20.01.2012 Скиммерам, обезвреженным «ПриватБанком», грозит от 2 до 5 лет тюрьмы 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
27.09.2011 МТС объявила о ряде новых назначений 1
12.05.2011 На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы 1
05.04.2011 Украинский телеком-оператор Vega запустил новое предложение для среднего и малого бизнеса 1
05.04.2011 «Яндекс» добавил панорамы 11 городов Украины 2
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
13.11.2007 «МТС-Украина» расширяет покрытие сети 1
21.09.2007 "Интертелеком" ввел в эксплуатацию сеть в Ивано-Франковске 4
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1
05.10.2006 "Голден Телеком" начинает строительство первой в Украине FMC-сети 1
06.06.2006 Система видеонаблюдения Drakar обезопасит магазины "АБВ-Техника" 1
16.11.2005 НКРС Украины выдала 4 крупнейшим украинским операторам сотовой связи дополнительные лицензии 1
26.04.2005 Украинские оружейники создали комнатную мину 1
21.01.2005 МТС: украинцы могут платить больше 1
03.11.2004 Новое оружие само выбирает врага 1
18.08.2004 Сеть WellCOM запущена в Херсоне 1
02.08.2004 WellCOM разворачивает общеукраинскую сеть GSM-900 1
30.07.2004 Нелетальная граната заменит 10 полицейских 1
23.03.2004 ИТ-система объединит танкистов в бою 1
09.09.2003 Уникальные имплантаты: сделано на Украине 1
14.08.2003 Прототип украинского гранатомета не имеет аналогов 1
11.08.2003 Украина разработала оружие для бескровной войны 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14498 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 4
Киевстар - Kyivstar 558 4
Астелит 135 4
Ростех - Автоматика Концерн 1747 3
Укртелеком 242 3
UMC - United Microelectronics Corporation 325 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 3
Ростелеком 10388 2
Yandex - Яндекс 8557 2
Microsoft Corporation 25312 2
Huawei 4272 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
Oracle Corporation 6895 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 2
Ниеншанц 122 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 2
ЛайфТелеком - Телфин 258 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Quebecor - Videotron - Freedom Mobile - Wind Mobile 4 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5308 1
SAP SE 5454 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5231 1
Meta Platforms - Facebook 4546 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
HP Inc. 5767 1
9086 1
BBK Electronics Corp 324 1
Корус Консалтинг ГК 1359 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 1
Валар - Ивано-Франковское научно-производственное предприятие 11 10
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3019 1
Газпром ПАО 1424 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Евросеть 1417 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Carlsberg Group 25 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 276 1
Яндекс.Лавка 284 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Дворец Белосельских-Белозерских 2 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Харьковский метрополитен 2 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Прикарпатьеоблэнерго 3 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина 1 1
Русское поле Агрохолдинг - Павловская Птицефабрика - Павловская курочка 7 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
Запорожкокс - Запорожский коксохимический завод 1 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5303 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Правительство Канады 52 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Киевский метрополитен 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31930 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18538 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1042 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 122 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4944 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4846 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Oracle Hyperion 241 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Avaya Aura 121 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Avaya Proactive Outreach Manager 8 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Electron - фреймворк 83 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
ПриватБанк - Приват24 116 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
МТС Джинс 0 1
Арциховский Валерий 5 4
Дмитриев Кирилл 117 2
Золочевский Иван 20 2
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 1
Kitagawa Junichiro - Китагава Дзюнъитиро 4 1
Баринов Александр 44 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Ахметов Ринат 56 1
Миронов Сергей 63 1
Суворов Андрей 47 1
Зверев Владимир 5 1
Чернышов Петр 14 1
Литовченко Игорь 23 1
Омельницкий Борис 9 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Новиков Василий 11 1
Фролова Светлана 42 1
Шперлинг Андрей 9 1
Володин Андрей 22 1
Ясинский Владимир 18 1
Каткова Светлана 9 1
Дзекон Георгий 16 1
Рязанов Кирилл 6 1
Гуцева Елена 5 1
Зелинский Сергей 5 1
Милиневский Андрей 4 1
Аббелоос Стан 4 1
Гресько Владимир 1 1
Филиппова Ольга 4 1
Бохно Ирина 1 1
Свешников Андрей 3 1
Гайдук Олег 5 1
Тарасенко Сергей 17 1
Хетагуров Коста 4 1
Крижановский Станислав 3 1
Рыбников Игорь 3 1
Рыбник Игорь 1 1
von Finckenstein Konrad - вон Финкенштейн Конрад 4 1
Сарбаев Раиль 2 1
Скоморохов Михаил 1 1
Украина 7807 35
Россия - РФ - Российская федерация 158020 16
Украина - Киев 1141 14
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 14
Украина - Харьковская область - Харьков 220 14
Украина - Одесса 196 13
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 11
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 10
Украина - Житомирская область - Житомир 29 8
ЛНР - Луганск 34 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 6
Украина - Тернопольская область - Тернополь 20 6
Украина - Львов 100 6
Украина - Черниговская область - Чернигов 38 6
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 6
Украина - Закарпатская область - Ужгород 8 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18756 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46019 4
Россия - ЮФО - Севастополь 584 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 4
Украина - Полтава 20 4
ДНР - Мариуполь 29 4
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 3
Украина Западная 15 3
Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий 23 3
Украина - Киевская область - Борисполь 14 3
Украина - Волынская область - Волынь 6 3
Европа 24671 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1305 2
Беларусь - Белоруссия 6066 2
Норвегия - Королевство 1833 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8202 2
Россия - УФО - Свердловская область 1784 2
Америка Южная 870 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 2
Канада 4992 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 3
Образование в России 2563 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
ОПК - Мины - минирование 95 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3741 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5315 1
AIN.UA 103 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Forbes - Форбс 926 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
Российская газета 278 1
News Corp - News Corporation 218 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 607 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Keio University - Университет Кэйо 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
