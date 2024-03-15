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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кабинет министров Украины АМКУ Антимонопольный комитет Украины

СОБЫТИЯ


15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом

Французам не дали купить «Лайфселл» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказался согласовать сделку по продаже турецким сотов
06.11.2019 МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать

Подробности продажи украинской «дочки» МТС Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) опубликовал решение по ходатайству азербайджанского со
03.03.2011 Антимонопольный комитет Украины под защитой Kaspersky Work Space Security

ал актуальным, – рассказала Виктория Постернак, главный специалист отдела информационных технологий Антимонопольного комитета Украины. – Поэтому при выборе решений для защиты мы, в первую очере
20.10.2010 Украина неожиданно разрешила слияние «Киевстара» с «Вымпелкомом»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил ранее выданное разрешение на слияние российского оператора «Вымпелком» и укр
19.10.2010 Антимонопольный комитет Украины оставил в силе одобрение сделки по объединению «ВымпелКома» и «Киевстара»

о совета «ВымпелКома» Джо Лундер так прокомментировал сегодняшнее решение АМКУ: «Я рад, что сегодня Антимонопольный комитет Украины принял решение оставить в силе одобрение сделки по объединени
22.04.2010 АМКУ планирует пересмотреть разрешение на объединение «Киевстара» и «Вымпелкома»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на сегодняшнем заседании планирует пересмотреть свое решение о выдаче разрешения норвеж
18.03.2010 Антимонопольный комитет Украины одобрил объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»
05.11.2009 «Бесплатные» тарифы на связь отменяются

аинские операторы сотовой связи получили финальную версию письма Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Ведомство требует от них в 10-дневный срок подготовить план по «улучшению» рекламных м
28.10.2005 АМКУ рекомендовал сотовым операторам UMC и "Киевстар" отменить плату за соединение

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сегодня рекомендовал «Украинской мобильной связи» (UMC) и ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» отме
11.10.2005 Антимонопольный комитет Украины рекомендовал пересмотреть порядок формирования тарифов на услуги связи

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) ввести порядо
22.12.2004 АМК Украины: UMC и "Киевстар" - не монополисты

Как сообщил корреспондент CNews, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не нашел достаточно оснований для признания монопольно
17.06.2004 Власти Украины нашли монополизм в домене .UA

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия ООО "Хостмастер" (Киев, Украина) антиконкурентными. Об этом корреспонд

Публикаций - 52, упоминаний - 79

Кабинет министров Украины и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 569 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 13
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 12
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 12
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 12
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 11
UMC - United Microelectronics Corporation 339 10
Укртелеком - Ukrtelecom 244 10
Астелит 137 9
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 8
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 7
Vodafone Group 1412 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 4
GTIB 4 3
Сторм 57 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Huawei 4677 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Deutsche Telekom 954 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Тримоб - TriMob 35 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Раском - Rascom 51 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 1
GTS - Global Telesystems 43 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Metrocom - Метроком 89 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
IT SmartFlex - ИТ СмартФлекс 1 1
Альфа-Групп 745 9
NJJ Capital 6 5
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 5
NEQSOL Holding 9 4
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 4
Preludium 3 3
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Horizon Capital 7 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Farimex - Фэримекс 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Group DF 7 1
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Providence Equity Partners 20 1
Радабанк 2 1
ХГАПП - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие - Харьковский авиационный завод 4 1
Харьковский метрополитен 2 1
Veon - VimpelCom Finance - ВымпелКом Финанс 10 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Eco Telecom 16 1
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Менатеп - Menatep 39 1
Маркохим - Мариупольский коксохимический завод 2 1
UA Telecominvest 3 1
АКХЗ - Авдеевский коксохимический завод - Авдеевский ГОК 2 1
Karino Trading 4 1
Farimex Products 11 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 6
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 5
Районный суд Киева 26 5
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 5
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 4
Президент Украины 128 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Районные суды РФ 196 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Киевский метрополитен 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 292 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 196 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
МТС Джинс 0 2
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
BlackBerry OS 180 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 1
Apple iPhone 6 4861 1
Stafory - робот Вера 377 1
Костусев Алексей 6 6
Фридман Михаил 146 5
Кузьмичев Алексей 54 5
Авен Петр 67 5
Хан Герман 56 5
Химич Роман 44 5
Косогов Андрей 33 5
Литовченко Игорь 23 4
Lunder Jo - Лундер Джо 69 3
Шелемба Михаил 4 3
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
Овчинников Борис 129 2
Тимошенко Юлия 31 2
Лубнина Надежда 5 2
Зелинский Сергей 5 2
Войтович Владислав 4 2
Кошарная Елена 2 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Миронов Сергей 64 1
Либин Сергей 24 1
Хорошковский Валерий 6 1
Виноградов Александр 65 1
Зверев Владимир 5 1
Фирташ Дмитрий 9 1
Проживальский Олег 11 1
Симонов Ярослав 1 1
Порохняк Ярослав 1 1
Арбузов Сергей 1 1
Архипов Илья 2 1
Wurmbock Marina - Вамбок Марина 1 1
Процишен Мария 1 1
Wurmbock Gustav - Вамбок Густав 1 1
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 1
Goldscheider Brigitte - Гольдшейдер Бриджит 1 1
Lanschutzer Franz - Ланшутзер Франц 1 1
Shetler-Jones Robert - Шетлер-Джонс Роберт 1 1
Горбуненко Денис 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 1
Янукович Виктор 57 1
Украина 7928 51
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Украина - Киев 1151 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Турция - Турецкая республика 2620 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Норвегия - Королевство 1858 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Украина - Одесса 196 5
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 5
Украина - Харьковская область - Харьков 221 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Нидерланды 3746 5
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 4
Украина - Житомирская область - Житомир 29 4
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Украина - Львов 100 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 3
Канада 5082 3
Израиль 2856 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 3
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 2
ЛНР - Луганск 35 2
Украина - Ивано-Франковск 36 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Кипр - Республика 636 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
Украина - Полтава 20 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 1
Донбасс 68 1
Украина - Одесская область 15 1
ДНР - Донецкая область 25 1
Украина - Львовская область 7 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 5
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Экономический эффект 1342 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Латинский алфавит 198 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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