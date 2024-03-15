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Кабинет министров Украины АМКУ Антимонопольный комитет Украины
СОБЫТИЯ
|15.03.2024
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Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом
Французам не дали купить «Лайфселл» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказался согласовать сделку по продаже турецким сотов
|06.11.2019
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МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать
Подробности продажи украинской «дочки» МТС Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) опубликовал решение по ходатайству азербайджанского со
|03.03.2011
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Антимонопольный комитет Украины под защитой Kaspersky Work Space Security
ал актуальным, – рассказала Виктория Постернак, главный специалист отдела информационных технологий Антимонопольного комитета Украины. – Поэтому при выборе решений для защиты мы, в первую очере
|20.10.2010
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Украина неожиданно разрешила слияние «Киевстара» с «Вымпелкомом»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил ранее выданное разрешение на слияние российского оператора «Вымпелком» и укр
|19.10.2010
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Антимонопольный комитет Украины оставил в силе одобрение сделки по объединению «ВымпелКома» и «Киевстара»
о совета «ВымпелКома» Джо Лундер так прокомментировал сегодняшнее решение АМКУ: «Я рад, что сегодня Антимонопольный комитет Украины принял решение оставить в силе одобрение сделки по объединени
|22.04.2010
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АМКУ планирует пересмотреть разрешение на объединение «Киевстара» и «Вымпелкома»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на сегодняшнем заседании планирует пересмотреть свое решение о выдаче разрешения норвеж
|18.03.2010
|Антимонопольный комитет Украины одобрил объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»
|05.11.2009
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«Бесплатные» тарифы на связь отменяются
аинские операторы сотовой связи получили финальную версию письма Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Ведомство требует от них в 10-дневный срок подготовить план по «улучшению» рекламных м
|28.10.2005
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АМКУ рекомендовал сотовым операторам UMC и "Киевстар" отменить плату за соединение
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сегодня рекомендовал «Украинской мобильной связи» (UMC) и ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» отме
|11.10.2005
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Антимонопольный комитет Украины рекомендовал пересмотреть порядок формирования тарифов на услуги связи
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) ввести порядо
|22.12.2004
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АМК Украины: UMC и "Киевстар" - не монополисты
Как сообщил корреспондент CNews, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не нашел достаточно оснований для признания монопольно
|17.06.2004
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Власти Украины нашли монополизм в домене .UA
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия ООО "Хостмастер" (Киев, Украина) антиконкурентными. Об этом корреспонд
Кабинет министров Украины и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|Лига.нет 12 4
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|Интерфакс Украина 12 1
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