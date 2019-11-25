Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Preludium

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 1
06.11.2019 МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Preludium и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Vodafone Group 1412 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
GTIB 4 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
IT SmartFlex - ИТ СмартФлекс 1 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Huawei 4677 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Украина 5 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
NEQSOL Holding 9 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 3
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 196 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
BlackBerry OS 180 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 1
Корня Алексей 80 1
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 1
Либин Сергей 24 1
Тимошенко Юлия 31 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Нидерланды 3746 3
Украина 7928 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Израиль 2856 2
Люксембург Великое Герцогство 446 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Лига.нет 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще