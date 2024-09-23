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Turkcell Lifecell life:) Лайфселл украинский оператор мобильной связи
Lifecell — это украинский оператор мобильной связи, работающий под брендом life:). Компания является частью международной телекоммуникационной группы Turkcell, головной офис которой находится в Турции. Turkcell приобрела контроль над украинским оператором Астелит (торговая марка life:) в 2005 году, и с тех пор lifecell функционирует как дочерняя структура этой турецкой компании.
В Украине lifecell предоставляет услуги мобильной связи на основе технологий 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE). Оператор активно развивает инфраструктуру мобильного интернета и предлагает своим абонентам тарифные планы с пакетами минут, SMS и мобильного трафика. Также lifecell внедряет цифровые сервисы, включая мобильное приложение для управления услугами, онлайн-платежи и eSIM.
Стоит отметить, что Turkcell, материнская компания lifecell, также владела белорусским оператором Белорусская сеть телекоммуникаций (БеСТ), работавшим под брендом Life. В 2008 году Turkcell приобрела 80% акций БеСТ за $500 млн, а впоследствии — оставшиеся 20%, консолидировав 100% акций. Однако в 2021 году Turkcell прекратила свою деятельность в Беларуси, и активы БеСТ были переданы белорусскому государству. Эта ситуация сопровождалась юридическими спорами: в 2015 году арбитражный суд в Женеве постановил, что Республика Беларусь нарушила инвестиционное соглашение с Turkcell, обязав выплатить компенсацию в размере около $150 млн. Однако белорусская сторона оспаривала это решение, и конфликт затянулся на годы.
Важно подчеркнуть, что lifecell в Украине не участвует в судебных разбирательствах, связанных с деятельностью Turkcell в Беларуси. Деятельность украинского оператора регулируется национальным законодательством и контролируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
Компания не разрабатывает собственные программные продукты или телекоммуникационные системы, но использует решения от ведущих мировых поставщиков, включая Ericsson, Nokia и Huawei, для построения и модернизации своей сети. В прошлом lifecell применяла системы поддержки операций (OSS) от Amdocs, как это было в случае с белорусским БеСТ, однако в отношении украинского оператора подобные детали не раскрываются публично.
Конкурирующие компании на украинском рынке мобильной связи:
- Киевстар (дочерняя компания Veon)
- Vodafone Украина (ранее — МТС Украина, сейчас принадлежит MHR)
- TriMob (бренд компании Ukrtelecom)
- Intertelecom
- NEWTONE
- Lycamobile Ukraine
- Telesystems of Ukraine (TSU)
- PeopleNet
- CDMA-UKRAINE
- 3Mob (виртуальный оператор на базе lifecell)
Таким образом, lifecell (life:) — это украинский мобильный оператор, входящий в группу Turkcell, предоставляющий услуги связи на основе современных технологий и функционирующий в рамках украинского законодательства без участия в судебных спорах, связанных с деятельностью материнской компании за пределами Украины.
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|Фридман Михаил 146 7
|Авен Петр 67 7
|Кузьмичев Алексей 54 6
|Хан Герман 56 6
|Косогов Андрей 33 6
|Яценко Виктор 22 4
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 4
|Химич Роман 44 3
|Зубков Александр 7 3
|Бартенева Мария 35 3
|Карпович Владимир 10 3
|Подольская Екатерина 9 3
|Пантелей Николай 5 3
|Брюквин Юрий 300 2
|Малахов Дмитрий 7 2
|Комаров Александр 24 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Ващилов Дмитрий 16 2
|Литовченко Игорь 23 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 2
|Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
|Савватин Максим 66 2
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|Поблагуев Сергей 4 2
|Демченко Михаил 4 2
|Метлов Константин 3 2
|Шелемба Михаил 4 2
|Корня Алексей 80 1
|Каримова Гульнара 95 1
|Мамут Александр 133 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Каримов Ислам 97 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Манджиков Очир 56 1
|Смирнов Евгений 41 1
|Бар-Бирюкова Мария 105 1
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