Lifecell — это украинский оператор мобильной связи, работающий под брендом life:). Компания является частью международной телекоммуникационной группы Turkcell, головной офис которой находится в Турции. Turkcell приобрела контроль над украинским оператором Астелит (торговая марка life:) в 2005 году, и с тех пор lifecell функционирует как дочерняя структура этой турецкой компании.

В Украине lifecell предоставляет услуги мобильной связи на основе технологий 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE). Оператор активно развивает инфраструктуру мобильного интернета и предлагает своим абонентам тарифные планы с пакетами минут, SMS и мобильного трафика. Также lifecell внедряет цифровые сервисы, включая мобильное приложение для управления услугами, онлайн-платежи и eSIM.

Стоит отметить, что Turkcell, материнская компания lifecell, также владела белорусским оператором Белорусская сеть телекоммуникаций (БеСТ), работавшим под брендом Life. В 2008 году Turkcell приобрела 80% акций БеСТ за $500 млн, а впоследствии — оставшиеся 20%, консолидировав 100% акций. Однако в 2021 году Turkcell прекратила свою деятельность в Беларуси, и активы БеСТ были переданы белорусскому государству. Эта ситуация сопровождалась юридическими спорами: в 2015 году арбитражный суд в Женеве постановил, что Республика Беларусь нарушила инвестиционное соглашение с Turkcell, обязав выплатить компенсацию в размере около $150 млн. Однако белорусская сторона оспаривала это решение, и конфликт затянулся на годы.

Важно подчеркнуть, что lifecell в Украине не участвует в судебных разбирательствах, связанных с деятельностью Turkcell в Беларуси. Деятельность украинского оператора регулируется национальным законодательством и контролируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Компания не разрабатывает собственные программные продукты или телекоммуникационные системы, но использует решения от ведущих мировых поставщиков, включая Ericsson, Nokia и Huawei, для построения и модернизации своей сети. В прошлом lifecell применяла системы поддержки операций (OSS) от Amdocs, как это было в случае с белорусским БеСТ, однако в отношении украинского оператора подобные детали не раскрываются публично.

Конкурирующие компании на украинском рынке мобильной связи:

Таким образом, lifecell (life:) — это украинский мобильный оператор, входящий в группу Turkcell, предоставляющий услуги связи на основе современных технологий и функционирующий в рамках украинского законодательства без участия в судебных спорах, связанных с деятельностью материнской компании за пределами Украины.