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Turkcell Lifecell life:) Лайфселл украинский оператор мобильной связи

Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи

Lifecell — это украинский оператор мобильной связи, работающий под брендом life:). Компания является частью международной телекоммуникационной группы Turkcell, головной офис которой находится в Турции. Turkcell приобрела контроль над украинским оператором Астелит (торговая марка life:) в 2005 году, и с тех пор lifecell функционирует как дочерняя структура этой турецкой компании.

В Украине lifecell предоставляет услуги мобильной связи на основе технологий 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE). Оператор активно развивает инфраструктуру мобильного интернета и предлагает своим абонентам тарифные планы с пакетами минут, SMS и мобильного трафика. Также lifecell внедряет цифровые сервисы, включая мобильное приложение для управления услугами, онлайн-платежи и eSIM.

Стоит отметить, что Turkcell, материнская компания lifecell, также владела белорусским оператором Белорусская сеть телекоммуникаций (БеСТ), работавшим под брендом Life. В 2008 году Turkcell приобрела 80% акций БеСТ за $500 млн, а впоследствии — оставшиеся 20%, консолидировав 100% акций. Однако в 2021 году Turkcell прекратила свою деятельность в Беларуси, и активы БеСТ были переданы белорусскому государству. Эта ситуация сопровождалась юридическими спорами: в 2015 году арбитражный суд в Женеве постановил, что Республика Беларусь нарушила инвестиционное соглашение с Turkcell, обязав выплатить компенсацию в размере около $150 млн. Однако белорусская сторона оспаривала это решение, и конфликт затянулся на годы.

Важно подчеркнуть, что lifecell в Украине не участвует в судебных разбирательствах, связанных с деятельностью Turkcell в Беларуси. Деятельность украинского оператора регулируется национальным законодательством и контролируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Компания не разрабатывает собственные программные продукты или телекоммуникационные системы, но использует решения от ведущих мировых поставщиков, включая Ericsson, Nokia и Huawei, для построения и модернизации своей сети. В прошлом lifecell применяла системы поддержки операций (OSS) от Amdocs, как это было в случае с белорусским БеСТ, однако в отношении украинского оператора подобные детали не раскрываются публично.

Конкурирующие компании на украинском рынке мобильной связи:

  1. Киевстар (дочерняя компания Veon)
  2. Vodafone Украина (ранее — МТС Украина, сейчас принадлежит MHR)
  3. TriMob (бренд компании Ukrtelecom)
  4. Intertelecom
  5. NEWTONE
  6. Lycamobile Ukraine
  7. Telesystems of Ukraine (TSU)
  8. PeopleNet
  9. CDMA-UKRAINE
  10. 3Mob (виртуальный оператор на базе lifecell)

Таким образом, lifecell (life:) — это украинский мобильный оператор, входящий в группу Turkcell, предоставляющий услуги связи на основе современных технологий и функционирующий в рамках украинского законодательства без участия в судебных спорах, связанных с деятельностью материнской компании за пределами Украины.

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Turkcell и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 34
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Демченко Михаил 4 2
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Украина 7928 43
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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