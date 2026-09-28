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Все категории 201959
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Шелемба Михаил

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Россия наносит удары по украинским ЦОД, украинское ТВ вещает с перебоями 1
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 1
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 1
01.12.2021 Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco 1
20.01.2021 Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шелемба Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 33 4
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 96 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 829 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 352 2
Киевстар - Kyivstar 573 2
Cisco Systems 5380 1
Cosmonova 1 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Deutsche Telekom 956 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9556 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 173 3
Альфа-Групп 749 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 118 2
NJJ Capital 6 2
Horizon Capital 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1817 1
Providence Equity Partners 20 1
Horion Capital 1 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 3
Районный суд Киева 26 2
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18256 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29878 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9689 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 843 1
Фотобанк - Photobank 210 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4551 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6901 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4601 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 727 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1377 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6818 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2621 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5338 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3257 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 925 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4461 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2768 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 365 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8377 1
Cisco SDA - Cisco Software Defined-Access - Cisco SDN - Cisco Software-Defined Networking 7 1
Cisco Routed Optical Networking 2 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 1
Хан Герман 57 2
Авен Петр 71 2
Кузьмичев Алексей 55 2
Фридман Михаил 150 2
Косогов Андрей 34 2
Дзюбенко Антон 1 1
Химич Роман 44 1
Горбачевский Сергей 2 1
Мартынчук Сергей 1 1
Кошерная Елена 1 1
Кошарная Елена 2 1
Украина 7953 4
Россия - РФ - Российская федерация 168112 3
Турция - Турецкая республика 2643 2
Украина - Киев 1158 2
Франция - Французская Республика 8199 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4225 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 2
Канада 5093 2
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Ближний Восток 3168 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Дания - Королевство 1339 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Европа 25019 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4817 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4078 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6621 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 484 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
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