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Шелемба Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Шелемба Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 3
|Районный суд Киева 26 2
|СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
|Cisco SDA - Cisco Software Defined-Access - Cisco SDN - Cisco Software-Defined Networking 7 1
|Cisco Routed Optical Networking 2 1
|Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
|Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 1
|Хан Герман 57 2
|Авен Петр 71 2
|Кузьмичев Алексей 55 2
|Фридман Михаил 150 2
|Косогов Андрей 34 2
|Дзюбенко Антон 1 1
|Химич Роман 44 1
|Горбачевский Сергей 2 1
|Мартынчук Сергей 1 1
|Кошерная Елена 1 1
|Кошарная Елена 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.