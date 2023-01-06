Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи

Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно ного интерконнекта. О Turkcell Помимо Белоруссии, Turkcell также работает на Украине через компанию Lifecell (бывшая «Астелит»). Совладельцем Turkcell является инвестиционная компания LetterOne

B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн» Электронная торговая площадка B2B-Center и группа компаний «Бест» объявили о разработке модуля 1С «Закупки онлайн», который позволяет автоматизировать деятельность закупочного подразделения, а также интегрировать работу на площадке в систему управления

Компания «Бест Офис» делится опытом эксплуатации МФУ Canon MAXIFY MB5430 ет продающей технику ведущих брендов в области телефонии, к выбору офисной техники для собственных нужд всегда подходили серьёзно и обстоятельно. До недавнего времени в московском отделении компании «Бест офис» использовались несколько лазерных МФУ начального уровня одного из ведущих производителей печатающей техники. Эта техника неплохо справлялась с выводом документов, но, помимо физическ

На круглом столе CNews «ИКТ в ТЭК 2014» «Бест Софт» представит комплексный подход к автоматизации деятельности предприятий ТЭК Компания «Бест Софт» выступит официальным партнером круглого стола CNews «ИКТ в ТЭК 2014». В рамках мероприятия эксперты «Бест Софт» продемонстрируют передовые практики для ТЭК, поделятся опытом и

«Бест Брокер» управляет отношениями с клиентами с помощью «Страхового брокера» Компания Digital Design завершила проект по внедрению решения «Страховой брокер» в компании «Бест Брокер». Это уже второе внедрение отраслевого решения, разработанного специалистами Digital Design на базе системы Microsoft Dynamics CRM, говорится в сообщении компании. Для компании «

Абоненты подорожали в 8 раз Совет министров подтвердил факт продажи турецкому Turkcell 80% акций белорусского оператора «БеСТ». Договор купли-продажи между Государственным комитетом по имуществу Белоруссии в качестве продавца и «Белтел Телекомуникасьон Хизметлери А.Ш» в качестве покупателя и «Туркселл Илетишим Хи

Turkcell приобретет 80% акций мобильного оператора «БеСТ» за $500 млн Белоруссия подписала соглашение с крупнейшей турецкой сотовой компанией Turkcell о продаже 80% акций мобильного оператора "БеСТ" за $500 млн, сообщает РБК. В сообщении Turkcell говорится, что турецкий оператор перечислит первые $300 млн. в течение 30 дней с момента подписания соглашения, а два транша по $100 млн. в

«Билайн» не дозвонился до Белоруссии Турецкий сотовый оператор Turkcell достиг договоренности о покупке 80% акций третьего по величине оператора мобильной связи Белоруссии - «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ). Об этом агентству «Прайм-ТАСС» сообщил источник, близкий к правительству республики. По словам источника, решение о совершении сделки было принято на высшем политическом уровне. Оплату с

Turkcell намерен приобрести белорусскую «БеСТ» Крупнейший оператор сотовой связи в Турции Turkcell намерен сделать предложение о приобретении белорусского государственного оператора сотовой связи "Белорусская сеть телекоммуникаций" ("БеСТ"), сообщает РБК. Целью приобретения является выход на белорусский рынок. Турецкая компания начала подготовку к тому, чтобы сделать предложение акционерам белорусской "БеСТ" о покупк

БеСТ установил систему эксплуатационной поддержки Alcatel-Lucent и Amdocs Компании Alcatel-Lucent и Amdocs объявлили об окончании развертывания системы эксплуатационной поддержки (OSS), с помощью которой оператор мобильной связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) сможет централизованно управлять своими сетевыми ресурсами. Alcatel-Lucent, основной сетевой интегратор решений Amdocs OSS, и компания Amdocs установили единую централизованную систему уч

Лукашенко получит $1 млрд от русских связистов? мя своей пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко, в настоящее время рассматривается вопрос продажи самого молодого национального GSM-оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» («БеСТ») и доли государства в компании «Мобильная цифровая связь» (МЦС, торговая марка Velcom). «Сегодня нам предлагают продать третьего оператора "БеСТ" за $500 млн.», — сказал глава госу

Количество абонентов «БеСТ» достигло 100 тыс «Белорусская сеть телекоммуникаций» сообщила, что на 20 февраля 2007 г. в сети оператора сотовой связи «БеСТ» зарегистрировано 100 тыс. абонентов. Активный рост абонентской базы начался в ноябре 2006 г. — именно в этот момент стартовало предложение от «БеСТ» «Набери и говори», в ходе котор

«БеСТ» подвел итоги работы за 2007 год К 1 февраля текущего года абонентская база белорусского оператора сотовой связи «БеСТ» превысила 80 тыс. человек. Прирост за месяц составил более 18 тыс. человек. Связь «БеСТ» в эфире обеспечивают 135 базовых станций формата GSM-900/1800. Сетью «БеСТ» покрыта

"БеСТ" запустил 100-ю базовую станцию «БеСТ» заявил о том, что 18 октября 2006 года произведен запуск 100-й базовой станции. Ввод этой станции в эксплуатацию поможет улучшить качество связи «БеСТ» в Минске в районе проспекта

"БеСТ" начал эксплуатацию сети в Бобруйске Началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 «БеСТ» в городе Бобруйске. На момент запуска в Бобруйске услуги оператора «БеСТ» представляют 2 дилерских пункта. Комментируя событие, генеральный директор «БеСТ» Михаил Демченко с

"Белорусская сеть телекоммуникаций" запустила сеть в Гомеле 14 сентября 2006 года началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 «БеСТ» в городе Гомеле. На момент запуска в Гомеле услуги оператора «БеСТ» представляют 18 дилерских пунктов. Гомель стал последним областным центром, где начал работу «БеСТ». Совр

"БеСТ" запускает сеть в Бресте 31 августа 2006 года началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «БеСТ» в городе Бресте. На момент запуска в Бресте услуги оператора «БеСТ» представляют 20 дилерских пунктов. Об этом на пресс-конференции для представителей СМИ в Бресте 31 августа 2006