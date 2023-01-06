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Lifecell life:) Лайфселл украинский оператор мобильной связи
УПОМИНАНИЯ
|06.01.2023
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Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно
ного интерконнекта. О Turkcell Помимо Белоруссии, Turkcell также работает на Украине через компанию Lifecell (бывшая «Астелит»). Совладельцем Turkcell является инвестиционная компания LetterOne
|20.02.2017
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B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн»
Электронная торговая площадка B2B-Center и группа компаний «Бест» объявили о разработке модуля 1С «Закупки онлайн», который позволяет автоматизировать деятельность закупочного подразделения, а также интегрировать работу на площадке в систему управления
|12.11.2015
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Компания «Бест Офис» делится опытом эксплуатации МФУ Canon MAXIFY MB5430
ет продающей технику ведущих брендов в области телефонии, к выбору офисной техники для собственных нужд всегда подходили серьёзно и обстоятельно. До недавнего времени в московском отделении компании «Бест офис» использовались несколько лазерных МФУ начального уровня одного из ведущих производителей печатающей техники. Эта техника неплохо справлялась с выводом документов, но, помимо физическ
|24.09.2014
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На круглом столе CNews «ИКТ в ТЭК 2014» «Бест Софт» представит комплексный подход к автоматизации деятельности предприятий ТЭК
Компания «Бест Софт» выступит официальным партнером круглого стола CNews «ИКТ в ТЭК 2014». В рамках мероприятия эксперты «Бест Софт» продемонстрируют передовые практики для ТЭК, поделятся опытом и
|03.03.2009
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«Бест Брокер» управляет отношениями с клиентами с помощью «Страхового брокера»
Компания Digital Design завершила проект по внедрению решения «Страховой брокер» в компании «Бест Брокер». Это уже второе внедрение отраслевого решения, разработанного специалистами Digital Design на базе системы Microsoft Dynamics CRM, говорится в сообщении компании. Для компании «
|31.07.2008
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Абоненты подорожали в 8 раз
Совет министров подтвердил факт продажи турецкому Turkcell 80% акций белорусского оператора «БеСТ». Договор купли-продажи между Государственным комитетом по имуществу Белоруссии в качестве продавца и «Белтел Телекомуникасьон Хизметлери А.Ш» в качестве покупателя и «Туркселл Илетишим Хи
|30.07.2008
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Turkcell приобретет 80% акций мобильного оператора «БеСТ» за $500 млн
Белоруссия подписала соглашение с крупнейшей турецкой сотовой компанией Turkcell о продаже 80% акций мобильного оператора "БеСТ" за $500 млн, сообщает РБК. В сообщении Turkcell говорится, что турецкий оператор перечислит первые $300 млн. в течение 30 дней с момента подписания соглашения, а два транша по $100 млн. в
|29.04.2008
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«Билайн» не дозвонился до Белоруссии
Турецкий сотовый оператор Turkcell достиг договоренности о покупке 80% акций третьего по величине оператора мобильной связи Белоруссии - «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ). Об этом агентству «Прайм-ТАСС» сообщил источник, близкий к правительству республики. По словам источника, решение о совершении сделки было принято на высшем политическом уровне. Оплату с
|11.04.2008
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Turkcell намерен приобрести белорусскую «БеСТ»
Крупнейший оператор сотовой связи в Турции Turkcell намерен сделать предложение о приобретении белорусского государственного оператора сотовой связи "Белорусская сеть телекоммуникаций" ("БеСТ"), сообщает РБК. Целью приобретения является выход на белорусский рынок. Турецкая компания начала подготовку к тому, чтобы сделать предложение акционерам белорусской "БеСТ" о покупк
|11.10.2007
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БеСТ установил систему эксплуатационной поддержки Alcatel-Lucent и Amdocs
Компании Alcatel-Lucent и Amdocs объявлили об окончании развертывания системы эксплуатационной поддержки (OSS), с помощью которой оператор мобильной связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) сможет централизованно управлять своими сетевыми ресурсами. Alcatel-Lucent, основной сетевой интегратор решений Amdocs OSS, и компания Amdocs установили единую централизованную систему уч
|13.04.2007
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Лукашенко получит $1 млрд от русских связистов?
мя своей пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко, в настоящее время рассматривается вопрос продажи самого молодого национального GSM-оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» («БеСТ») и доли государства в компании «Мобильная цифровая связь» (МЦС, торговая марка Velcom). «Сегодня нам предлагают продать третьего оператора "БеСТ" за $500 млн.», — сказал глава госу
|20.02.2007
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Количество абонентов «БеСТ» достигло 100 тыс
«Белорусская сеть телекоммуникаций» сообщила, что на 20 февраля 2007 г. в сети оператора сотовой связи «БеСТ» зарегистрировано 100 тыс. абонентов. Активный рост абонентской базы начался в ноябре 2006 г. — именно в этот момент стартовало предложение от «БеСТ» «Набери и говори», в ходе котор
|01.02.2007
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«БеСТ» подвел итоги работы за 2007 год
К 1 февраля текущего года абонентская база белорусского оператора сотовой связи «БеСТ» превысила 80 тыс. человек. Прирост за месяц составил более 18 тыс. человек. Связь «БеСТ» в эфире обеспечивают 135 базовых станций формата GSM-900/1800. Сетью «БеСТ» покрыта
|20.10.2006
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"БеСТ" запустил 100-ю базовую станцию
«БеСТ» заявил о том, что 18 октября 2006 года произведен запуск 100-й базовой станции. Ввод этой станции в эксплуатацию поможет улучшить качество связи «БеСТ» в Минске в районе проспекта
|03.10.2006
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"БеСТ" начал эксплуатацию сети в Бобруйске
Началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 «БеСТ» в городе Бобруйске. На момент запуска в Бобруйске услуги оператора «БеСТ» представляют 2 дилерских пункта. Комментируя событие, генеральный директор «БеСТ» Михаил Демченко с
|15.09.2006
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"Белорусская сеть телекоммуникаций" запустила сеть в Гомеле
14 сентября 2006 года началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 «БеСТ» в городе Гомеле. На момент запуска в Гомеле услуги оператора «БеСТ» представляют 18 дилерских пунктов. Гомель стал последним областным центром, где начал работу «БеСТ». Совр
|04.09.2006
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"БеСТ" запускает сеть в Бресте
31 августа 2006 года началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «БеСТ» в городе Бресте. На момент запуска в Бресте услуги оператора «БеСТ» представляют 20 дилерских пунктов. Об этом на пресс-конференции для представителей СМИ в Бресте 31 августа 2006
|11.04.2005
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БеСТ объявил тендер на поставку оборудования
Как сообщает корреспондент CNews, оператор связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) фактически объявил тендер на закупку оборудования для создания своей инфраструктуры, разместив приглашение к участию в тендере в информационной системе «Тендеры» на сайте Национального це
Lifecell и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукашенко Александр 100 13
|Ахметов Ринат 55 10
|Хан Герман 52 6
|Кузьмичев Алексей 51 5
|Авен Петр 61 5
|Яценко Виктор 21 4
|Химич Роман 44 3
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 3
|Зубков Александр 7 3
|Бартенева Мария 32 3
|Карпович Владимир 10 3
|Подольская Екатерина 9 3
|Пантелей Николай 5 3
|Комаров Александр 22 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 2
|Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
|Литовченко Игорь 23 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Малахов Дмитрий 7 2
|Ващилов Дмитрий 15 2
|Савватин Максим 64 2
|Румянцев Андрей 13 2
|Николаев Константин 15 2
|Поблагуев Сергей 4 2
|Демченко Михаил 4 2
|Метлов Константин 3 2
|Фридман Михаил 139 2
|Косогов Андрей 29 2
|Шелемба Михаил 4 2
|Иванов Олег 145 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
|Корня Алексей 78 1
|Либин Сергей 24 1
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 1
|Хорошковский Валерий 6 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Белик Дмитрий 15 1
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