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Lifecell life:) Лайфселл украинский оператор мобильной связи

Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи

УПОМИНАНИЯ


06.01.2023 Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно

ного интерконнекта. О Turkcell Помимо Белоруссии, Turkcell также работает на Украине через компанию Lifecell (бывшая «Астелит»). Совладельцем Turkcell является инвестиционная компания LetterOne
20.02.2017 B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн»

Электронная торговая площадка B2B-Center и группа компаний «Бест» объявили о разработке модуля 1С «Закупки онлайн», который позволяет автоматизировать деятельность закупочного подразделения, а также интегрировать работу на площадке в систему управления

12.11.2015 Компания «Бест Офис» делится опытом эксплуатации МФУ Canon MAXIFY MB5430

ет продающей технику ведущих брендов в области телефонии, к выбору офисной техники для собственных нужд всегда подходили серьёзно и обстоятельно. До недавнего времени в московском отделении компании «Бест офис» использовались несколько лазерных МФУ начального уровня одного из ведущих производителей печатающей техники. Эта техника неплохо справлялась с выводом документов, но, помимо физическ
24.09.2014 На круглом столе CNews «ИКТ в ТЭК 2014» «Бест Софт» представит комплексный подход к автоматизации деятельности предприятий ТЭК

Компания «Бест Софт» выступит официальным партнером круглого стола CNews «ИКТ в ТЭК 2014». В рамках мероприятия эксперты «Бест Софт» продемонстрируют передовые практики для ТЭК, поделятся опытом и
03.03.2009 «Бест Брокер» управляет отношениями с клиентами с помощью «Страхового брокера»

Компания Digital Design завершила проект по внедрению решения «Страховой брокер» в компании «Бест Брокер». Это уже второе внедрение отраслевого решения, разработанного специалистами Digital Design на базе системы Microsoft Dynamics CRM, говорится в сообщении компании. Для компании «
31.07.2008 Абоненты подорожали в 8 раз

Совет министров подтвердил факт продажи турецкому Turkcell 80% акций белорусского оператора «БеСТ». Договор купли-продажи между Государственным комитетом по имуществу Белоруссии в качестве продавца и «Белтел Телекомуникасьон Хизметлери А.Ш» в качестве покупателя и «Туркселл Илетишим Хи
30.07.2008 Turkcell приобретет 80% акций мобильного оператора «БеСТ» за $500 млн

Белоруссия подписала соглашение с крупнейшей турецкой сотовой компанией Turkcell о продаже 80% акций мобильного оператора "БеСТ" за $500 млн, сообщает РБК. В сообщении Turkcell говорится, что турецкий оператор перечислит первые $300 млн. в течение 30 дней с момента подписания соглашения, а два транша по $100 млн. в
29.04.2008 «Билайн» не дозвонился до Белоруссии

Турецкий сотовый оператор Turkcell достиг договоренности о покупке 80% акций третьего по величине оператора мобильной связи Белоруссии - «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ). Об этом агентству «Прайм-ТАСС» сообщил источник, близкий к правительству республики. По словам источника, решение о совершении сделки было принято на высшем политическом уровне. Оплату с
11.04.2008 Turkcell намерен приобрести белорусскую «БеСТ»

Крупнейший оператор сотовой связи в Турции Turkcell намерен сделать предложение о приобретении белорусского государственного оператора сотовой связи "Белорусская сеть телекоммуникаций" ("БеСТ"), сообщает РБК. Целью приобретения является выход на белорусский рынок. Турецкая компания начала подготовку к тому, чтобы сделать предложение акционерам белорусской "БеСТ" о покупк
11.10.2007 БеСТ установил систему эксплуатационной поддержки Alcatel-Lucent и Amdocs

Компании Alcatel-Lucent и Amdocs объявлили об окончании развертывания системы эксплуатационной поддержки (OSS), с помощью которой оператор мобильной связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) сможет централизованно управлять своими сетевыми ресурсами. Alcatel-Lucent, основной сетевой интегратор решений Amdocs OSS, и компания Amdocs установили единую централизованную систему уч
13.04.2007 Лукашенко получит $1 млрд от русских связистов?

мя своей пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко, в настоящее время рассматривается вопрос продажи самого молодого национального GSM-оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» («БеСТ») и доли государства в компании «Мобильная цифровая связь» (МЦС, торговая марка Velcom). «Сегодня нам предлагают продать третьего оператора "БеСТ" за $500 млн.», — сказал глава госу
20.02.2007 Количество абонентов «БеСТ» достигло 100 тыс

«Белорусская сеть телекоммуникаций» сообщила, что на 20 февраля 2007 г. в сети оператора сотовой связи «БеСТ» зарегистрировано 100 тыс. абонентов. Активный рост абонентской базы начался в ноябре 2006 г. — именно в этот момент стартовало предложение от «БеСТ» «Набери и говори», в ходе котор
01.02.2007 «БеСТ» подвел итоги работы за 2007 год

К 1 февраля текущего года абонентская база белорусского оператора сотовой связи «БеСТ» превысила 80 тыс. человек. Прирост за месяц составил более 18 тыс. человек. Связь «БеСТ» в эфире обеспечивают 135 базовых станций формата GSM-900/1800. Сетью «БеСТ» покрыта

20.10.2006 "БеСТ" запустил 100-ю базовую станцию

«БеСТ» заявил о том, что 18 октября 2006 года произведен запуск 100-й базовой станции. Ввод этой станции в эксплуатацию поможет улучшить качество связи «БеСТ» в Минске в районе проспекта

03.10.2006 "БеСТ" начал эксплуатацию сети в Бобруйске

Началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 «БеСТ» в городе Бобруйске. На момент запуска в Бобруйске услуги оператора «БеСТ» представляют 2 дилерских пункта. Комментируя событие, генеральный директор «БеСТ» Михаил Демченко с
15.09.2006 "Белорусская сеть телекоммуникаций" запустила сеть в Гомеле

14 сентября 2006 года началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 «БеСТ» в городе Гомеле. На момент запуска в Гомеле услуги оператора «БеСТ» представляют 18 дилерских пунктов. Гомель стал последним областным центром, где начал работу «БеСТ». Совр
04.09.2006 "БеСТ" запускает сеть в Бресте

31 августа 2006 года началась коммерческая эксплуатация сети оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «БеСТ» в городе Бресте. На момент запуска в Бресте услуги оператора «БеСТ» представляют 20 дилерских пунктов. Об этом на пресс-конференции для представителей СМИ в Бресте 31 августа 2006

11.04.2005 БеСТ объявил тендер на поставку оборудования

Как сообщает корреспондент CNews, оператор связи «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ) фактически объявил тендер на закупку оборудования для создания своей инфраструктуры, разместив приглашение к участию в тендере в информационной системе «Тендеры» на сайте Национального це

Публикаций - 88, упоминаний - 89

Lifecell и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13455 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 40
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 29
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 27
Киевстар - Kyivstar 545 27
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 23
Vodafone Group 1384 22
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 20
Астелит 135 17
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 15
Turkcell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 14 13
Укртелеком 241 11
МегаФон 9431 10
8584 10
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 60 10
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2997 7
Тримоб 33 7
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы 38 6
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1811 5
Microsoft Corporation 24949 5
Ростелеком 10039 4
Huawei 4054 4
К Телеком - Исеть Телеком 88 4
SAP SE 5352 4
beCloud - Белорусские облачные технологии 12 4
Siemens AG - Siemens Group 2606 4
Бест Софт ПКФ 8 4
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 3
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 3
UMC - United Microelectronics Corporation 320 3
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 3
К-Телеком - Win Mobile 45 3
Интертелеком - Intertelecom 37 3
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 3
Комтел 16 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4248 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1503 3
Альфа-Групп 719 10
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 102 8
Газпром ПАО 1377 4
Альфа-Банк 1806 4
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 3
NEQSOL Holding 8 2
Роснефть НК - нефтяная компания 520 2
BP - British Petroleum 182 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 2
Cukurova 96 2
Мостотрест ГУП 14 2
Globaltrans - Глобалтранс 8 2
Фарм - inФОРМАТ - schoolФОРМАТ - Каляка-Маляка 5 2
Global Ports - Глобал Портс УК 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1221 2
NJJ Capital 6 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
EPIC Telecom Invest 206 1
Group DF 7 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
Preludium 2 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
Связной ГК 1375 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1714 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 302 1
Royal Dutch Shell - Шелл 217 1
Газпром нефть 646 1
Евросеть 1412 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Carrefour 23 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 135 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12242 11
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 116 9
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 9
ДНР - Почта Донбасса 9 4
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 4
СБУ - Служба безопасности Украины 90 4
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 3
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5104 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1568 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3458 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 2
Союзное государство России и Белоруссии 54 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3264 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 55 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Районный суд Киева 24 1
Президент Украины 124 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4669 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2849 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Федеральное казначейство России 1829 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 411 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Совет Министров Республики Беларусь - Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 5 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5034 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
ЛДПР 107 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 103 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28422 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21331 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8791 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25073 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6581 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16573 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 10
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 8
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6984 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8694 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8291 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3761 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4968 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11881 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21350 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14166 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 26304 4
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 456 1
Canon MAXIFY MB - серия МФУ 3 1
Лукашенко Александр 100 13
Ахметов Ринат 55 10
Хан Герман 52 6
Кузьмичев Алексей 51 5
Авен Петр 61 5
Яценко Виктор 21 4
Химич Роман 44 3
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 3
Зубков Александр 7 3
Бартенева Мария 32 3
Карпович Владимир 10 3
Подольская Екатерина 9 3
Пантелей Николай 5 3
Комаров Александр 22 2
Рудниченко Андрей 2 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 2
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
Литовченко Игорь 23 2
Брюквин Юрий 299 2
Малахов Дмитрий 7 2
Ващилов Дмитрий 15 2
Савватин Максим 64 2
Румянцев Андрей 13 2
Николаев Константин 15 2
Поблагуев Сергей 4 2
Демченко Михаил 4 2
Метлов Константин 3 2
Фридман Михаил 139 2
Косогов Андрей 29 2
Шелемба Михаил 4 2
Иванов Олег 145 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Корня Алексей 78 1
Либин Сергей 24 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 1
Хорошковский Валерий 6 1
Сурженко Михаил 1 1
Зеленский Владимир 22 1
Белик Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 61
Беларусь - Белоруссия 5901 43
Украина 7700 38
Турция - Турецкая республика 2437 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 10
Беларусь - Минск 657 10
Европа 24448 9
Австрия - Австрийская Республика 1321 8
ДНР - Донецкая Народная Республика 187 7
Украина - Киев 1131 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1054 6
Швеция - Королевство 3649 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 956 5
Узбекистан - Республика 1808 5
Донбасс 61 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 5
Казахстан - Республика 5692 5
Франция - Французская Республика 7922 5
Грузия 1264 5
Беларусь - Гродненская область - Гродно 55 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 156 4
Молдавия - Республика Молдова 715 4
Армения - Республика 2340 3
Россия - ЮФО - Севастополь 554 3
Италия - Итальянская Республика 4397 3
Евразия - Евразийский континент 620 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1912 3
ДНР - Донецк - Донецкий регион 166 3
Канада 4933 3
Нидерланды 3575 3
Иран - Исламская Республика Иран 1100 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1603 2
Украина - Одесса 188 2
Украина - Киевская область 23 2
ДНР - Донецкая область 25 2
ЛНР - Луганская область 12 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53236 43
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 18
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5915 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5150 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6603 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3453 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10282 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19527 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 6
Энергетика - Energy - Energetically 5311 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7145 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1290 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8311 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1184 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25064 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6162 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1777 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 728 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30641 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1835 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 4
Приватизация - форма преобразования собственности 532 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3042 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6433 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8792 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6912 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6205 3
Паспорт - Паспортные данные 2625 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6055 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1393 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4564 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 275 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4119 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9391 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7520 2
Аренда 2515 2
Лига.нет 12 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11331 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
Интерфакс Украина 12 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 880 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1039 1
Bloomberg 1336 1
РИА Новости 953 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Комсомольская правда ИД 67 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 288 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Радио России - радиостанция 49 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Playboy 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 4
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Juniper Research 536 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 2
Рустелеком ТК 304 2
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Mobile Research Group 83 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 116 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
МЭИ - Московский энергетический институт 151 1
ДонФТИ - Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина 1 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 186 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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