Беларусь Гродненская область Гродно
Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихачев Дмитрий 9 2
|Гвардейцев Сергей 2 1
|Ивашенцева Елена 12 1
|Фролова Светлана 42 1
|Свердлов Денис 200 1
|Мамут Александр 129 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Орловский Виктор 379 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Карпович Владимир 10 1
|Репин Николай 18 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Беспалов Сергей 6 1
|Пантелей Николай 5 1
|Демченко Михаил 4 1
|Козлинский Александр 1 1
|Казаков Александр 52 1
|Левчик Сергей 1 1
|Артюшин Владимир 1 1
|Варюхин Сергей 2 1
|Малик Марина 1 1
|Иванов Егор 23 1
|Сукач Игорь 2 1
|Бавлаков Тимур 1 1
|Вараксина Ольга 9 1
|Абрамов Сергей 73 1
|Бородин Павел 14 1
|Ватерби Денис 1 1
|Гробицкий Богуслав 1 1
|Фролов Павел 84 1
|Макавецкая Татьяна 1 1
|Суриков Александр 1 1
|Christie Agatha - Кристи Агата 10 1
|Древило Николай 1 1
|Галушин Николай 12 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
|In-Stat/MDR 70 1
|Deloitte Technology Fast 13 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|In-Stat 115 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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