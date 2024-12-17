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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беларусь Гродненская область Гродно

Беларусь - Гродненская область - Гродно


17.12.2024 Fix Price запускает доставку товаров в Белоруссии 1
29.10.2024 НСИС готова к расширению ОСАГО на Белоруссию 1
16.10.2023 В Белоруссии начались занятия в семи новых «Роббо клубах» 1
25.10.2022 «Гроднооблавтотранс» выстроил экосистему цифровых процессов на базе Directum 3
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
04.04.2018 Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь 1
29.08.2017 «Гродноавтосервис» увеличил прибыль на 10% с помощью системы на базе «1С:Предприятие 8» 1
06.04.2017 «Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер 1
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
22.03.2016 «АМТ-Груп» создала систему видеоконференцсвязи для «Белгазпромбанка» 1
10.03.2016 В автобусном парке города Гродно внедрена СЭД DoXLogic 1
01.03.2016 Главные управления Минфина Республики Беларусь работают в единой СЭД 1
02.10.2015 «Золотая Корона» расширяет инфраструктуру обслуживания в Беларуси 1
06.05.2014 Navitel выпустил обновление карт Беларуси, Германии и Польши 1
04.09.2013 Система Contact и «Белгазпромбанк» расширили сотрудничество 1
19.06.2013 «БИП-Институт правоведения» внедрил «Электронное Дело» 1
08.06.2012 Yota оставила Белоруссию без LTE 1
07.06.2012 Yota прекращает предоставление услуг в Беларуси 1
28.03.2012 Yota начинает коммерческую эксплуатацию сети LTE в Беларуси 1
05.12.2011 Huawei и Yota развернули первую коммерческую сеть LTE в Республике Беларусь 1
26.10.2011 Yota станет единственным 4G-оператором в Белоруссии 1
09.08.2011 Intel помогает внедрять ИКТ в систему образования Беларуси 1
29.06.2011 В национальных органах статистики Беларуси внедряют СЭД «Дело» 1
21.02.2011 Сети 3G от МТС действуют в 900 населенных пунктах России 1
18.08.2010 МТС запустила в тестовую эксплуатацию сеть 3G во всех областных центрах Беларуси 1
11.05.2010 Белстат расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
27.04.2010 В Белоруссии построили третий энергоэффективный дом 1
01.04.2010 Россия не намерена строить белорусскую АЭС совместно с Китаем 1
06.10.2009 «Автоспутник» выпустил подробную навигационную карту Беларуси 1
19.08.2009 Экспансия: Yota осваивает соседей 1
05.09.2008 Diallog включил поддержку EV-DO в Молодечно 1
21.08.2008 Diallog расширил зону покрытия EV-DO 1
14.08.2008 Diallog включил EV-DO в Полоцке и Новополоцке 1
11.04.2008 История посудомоечной машины: счастливая неудачница 1
12.03.2008 В Полоцке обнаружены остатки зданий XVII века 1
05.03.2008 Inline Telecom Solutions обновила сеть «МТС-Беларусь» 1
12.02.2008 Мониторинг экосистем Беловежской пущи будут проводить на базе спутниковых данных 1
06.08.2007 Diallog демонстрирует популярность EV-DO 1
20.04.2007 Diallog идет на 3G 1
13.11.2006 "Мебель-Неман" оптимизирует складское хозяйство 1

Публикаций - 53, упоминаний - 55

Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 6
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 6
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 5
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 5
Siemens AG - Siemens Group 2589 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 3
Белтелеком - Beltelecom 94 3
8213 2
ЦФТ Золотая Корона 359 2
Атлант Телеком - Atlant Telecom 9 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Huawei 3933 2
МТС Беларусь - Мабільныя ТэлеСістэмы 34 2
Turkcell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 14 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 2
Yandex - Яндекс 7340 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
A1qa 7 1
Samsung Electronics 10255 1
HP Inc. 5685 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Открытые технологии 701 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Lenovo Motorola 3501 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Qualcomm Technologies 1822 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 3
ГПБ Белгазпромбанк 18 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Volga Gas 1 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Volkswagen Group - VW 280 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Miele - Миле 134 1
101Hotels.com 456 1
Новомет ГК 4 1
Чижовка-Арена ГУ - многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс в Минске 1 1
Mobil - Мобил 52 1
Ardo - Ардо 32 1
Гродторгмаш - Гродненский завод торгового машиностроения 1 1
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 7 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 6 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 19 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 6
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 461 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - DoXLogic СЭД 13 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
ЭОС Дело-web 209 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 2
ЭОС Дело СЭД 207 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
МТС 3G-сеть 116 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 1
IBM Tivoli 281 1
Nokia 7650 63 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 1
Intel - StrongARM - 121 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С-Рарус Альфа-Авто 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Сервис Плюс - SuperKIT Mobile 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 43 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 11 1
ROBBO 3D-принтер 9 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 19 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 11 1
ROBBO - РОББО Схемотехника 5 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
Лихачев Дмитрий 9 2
Гвардейцев Сергей 2 1
Ивашенцева Елена 12 1
Фролова Светлана 42 1
Свердлов Денис 200 1
Мамут Александр 129 1
Ушацкий Андрей 105 1
Орловский Виктор 379 1
Кузнецов Сергей 154 1
Ворыхалов Антон 41 1
Карпович Владимир 10 1
Репин Николай 18 1
Смирнов Михаил 67 1
Беспалов Сергей 6 1
Пантелей Николай 5 1
Демченко Михаил 4 1
Козлинский Александр 1 1
Казаков Александр 52 1
Левчик Сергей 1 1
Артюшин Владимир 1 1
Варюхин Сергей 2 1
Малик Марина 1 1
Иванов Егор 23 1
Сукач Игорь 2 1
Бавлаков Тимур 1 1
Вараксина Ольга 9 1
Абрамов Сергей 73 1
Бородин Павел 14 1
Ватерби Денис 1 1
Гробицкий Богуслав 1 1
Фролов Павел 84 1
Макавецкая Татьяна 1 1
Суриков Александр 1 1
Christie Agatha - Кристи Агата 10 1
Древило Николай 1 1
Галушин Николай 12 1
Беларусь - Белоруссия 5664 48
Беларусь - Минск 631 34
Беларусь - Витебская область - Витебск 83 26
Беларусь - Гомельская область - Гомель 75 26
Беларусь - Брестская область - Брест 58 23
Беларусь - Могилев 44 22
Россия - РФ - Российская федерация 144215 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Европа 21767 5
Япония 13282 5
Беларусь - Могилевская область 23 5
Беларусь - Полоцк 10 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Беларусь - Минская область - Солигорск 6 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Польша - Республика 1959 3
Болгария - Республика 772 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 3
Беларусь - Барановичи 7 3
Беларусь - Минская область 13 3
Европа Восточная 3075 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Украина 7608 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 87 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Европа Западная 1481 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Литва - Литовская Республика 651 2
Америка - Американский регион 2160 2
Япония - Киото 30 2
Болгария - Пловдив 25 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
POI - points of interest 165 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 269 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Euronews - телеканал 46 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
In-Stat/MDR 70 1
Deloitte Technology Fast 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
In-Stat 115 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 2
University of Dayton - Дейтонский университет 1 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С. 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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