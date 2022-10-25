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Цифровизация Внедрения
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«Гроднооблавтотранс» выстроил экосистему цифровых процессов на базе Directum

Компания Civil Project (дочерняя организация Softline Belarus и бизнес-партнер Directum) внедрила решения Directum в головном предприятии ОАО «Гроднооблавтотранс». Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате проекта: сократилось время на обработку документов и регистрацию входящей корреспонденции; повысились прозрачность процессов и исполнительская дисциплина сотрудников; снизились риски по нарушению сроков при работе с обращениями граждан.

Ранее в «Гроднооблавтотранс» использовался классический бумажный документооборот, который перестал отвечать потребностям компании. Для ускорения процессов и снижения издержек на их организацию было решено внедрить систему управления цифровыми процессами и документами.

В планах у ОАО «Гроднооблавтотранс» — масштабировать успешный опыт цифровизации на все филиалы компании.

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ОАО «Гроднооблавтотранс» — транспортная организация Гродненской области. Занимается перевозками пассажиров и грузов по территории Белоруссии и за ее пределами. В состав компании входит головная организация в Гродно, а также 10 филиалов в городах Гродненской области.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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