Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173689
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3433
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Christie Agatha Кристи Агата



28.04.2025 «Авито»: в среднем россияне читают по десять книг в год 1
04.02.2021 Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова 1
15.11.2010 Стать великим художником Да Винчи помогла дислексия 1
11.04.2008 История посудомоечной машины: счастливая неудачница 1
07.02.2008 "Б. Сокаль. Sinking Island" в продаже 1
31.01.2008 Agatha Christie. Evil Under The Sun: Демо 2
05.12.2007 Детектив "Зло под солнцем" 1
23.03.2007 "Агата Кристи: Убийство в Восточном Экспрессе" в печати 3
21.12.2006 Демоверсия Agatha Christie: Murder on the Orient Express 3
10.10.2003 Ажиотаж вoкруг электрoнных книг лoпнул, нo cпрoc на них остался 1
26.01.2001 Комиссией по безопасности информационного рынка при Мэре и Правительстве Москвы и сотрудниками УБЭП проведен антипиратский рейд 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Christie Agatha и организации, системы, технологии, персоны:

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
Руссобит-М 264 2
GFI Software 208 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Новый диск 956 1
Siemens AG - Siemens Group 2601 1
Electrolux AB - Zanussi 43 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Sony Music Entertainment 158 1
Miele - Миле 134 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Ardo - Ардо 32 1
Гродторгмаш - Гродненский завод торгового машиностроения 1 1
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 794 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Судебная власть - Judicial power 2332 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17312 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1430 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3941 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1505 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11823 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6117 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1442 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1065 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 726 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13617 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7488 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 418 1
Ice-Pick Lodge - Tension - Тургор 16 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 187 1
Picasso Pablo - Пикассо Пабло 6 1
Лукьянов Роман 6 1
Трухин Евгений 2 1
Меладзе Константин 2 1
Бигильдеев Артем 1 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Вараксина Ольга 9 1
Хрущев Никита 5 1
Успенская Любовь 2 1
Sokal Benoît - Сокаль Бенуа 5 1
Ватерби Денис 1 1
Monet Claude - Моне Клод 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5227 2
Великобритания - Юго-Западная Англия - Корнуолл - Корнуэлл 17 2
Беларусь - Белоруссия 5796 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 1
Европа 21887 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2909 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 1
Америка - Американский регион 2171 1
Германия - Федеративная Республика 12766 1
Италия - Итальянская Республика 4374 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
США - Иллинойс 332 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 54 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5132 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11086 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4743 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2455 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1909 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3553 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2878 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6306 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7618 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 835 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8977 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5638 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1289 1
Английский язык 6723 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7058 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2059 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5633 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1031 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8182 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1367 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1690 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2738 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1658 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 894 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 813 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 888 1
Великая депрессия - Great Depression 29 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5945 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1946 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
University of Dayton - Дейтонский университет 1 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153