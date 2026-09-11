Индексная книга (каталог) CNews*
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Дашкевич Виктор
СОБЫТИЯ
|11.09.2026
|«Литрес» назвал самые популярные книги лета в Москве 1
|28.04.2025
|«Авито»: в среднем россияне читают по десять книг в год 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Дашкевич Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1805 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 199 1
|Эксмо-АСТ - издательство 82 1
|Михалкова Елена 1 1
|Маринина Александра 9 1
|Устинова Татьяна 10 1
|Christie Agatha - Кристи Агата 11 1
|Мужицкая Татьяна 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169771 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.