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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дашкевич Виктор

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «Литрес» назвал самые популярные книги лета в Москве 1
28.04.2025 «Авито»: в среднем россияне читают по десять книг в год 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дашкевич Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1805 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 199 1
Эксмо-АСТ - издательство 82 1
Аудиокнига - Audiobook 272 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3295 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22231 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1848 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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