«Авито»: в среднем россияне читают по десять книг в год

Почти семь из десяти россиян регулярно читают и слушают книги. Причем читающих женщин больше, чем мужчин. Чаще всего россияне выбирают бумажные издания, особенно популярны детективы и классическая литература. Свой выбор того или иного автора и издания многие объясняют интересом к определенной теме или жанру. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Но есть и те, кто ориентируется на привлекательность обложки, — это актуально для каждого пятого молодого читателя от 18 до 24 лет. Специалисты «Авито» опросили 10 тыс. человек, выяснили литературные предпочтения и привычки жителей страны, а также сколько денег уходит на такое хобби.

Литературный ритуал

Две трети россиян (66%) регулярно читают или слушают книги. Женщин среди фанатов литературы больше — 70% против 60% мужчин. В целом почти каждый пятый респондент (18%) проводит время с книгой каждый день, а другие 28% — несколько раз в неделю. Еще 18% признались, что прочли 11-20 книг, а 16% — больше 21. За прошедший год россияне прочли в среднем по десять книг.

Почти каждый третий (28%) тратит на покупку литературы до 500 руб. в месяц, столько же — от 500 до 1500 руб. У 10% уходит на книги от 1500 до 3000 руб. в месяц, у 5% — еще больше. В эти суммы входит покупка как печатных книг, так и электронных, а также оплата подписки в специальных сервисах. В среднем россияне тратят на книги 1100 руб. в месяц.

В основном опрошенные читают книги дома (85%). Еще четверть (23%) — в общественном транспорте, например, по дороге на работу или учебу, а 18% — берут книги с собой в путешествия.

Бумажные книги против цифровых форматов

Почти половина (46%) предпочитают именно бумажные книги, а 23% — электронные. Примечательно, что бумажные варианты чаще других выбирают респонденты двух возрастных групп: старше 65 лет (54%) и 24-35 лет (51%). Также среди всех опрошенных 14% больше любят слушать аудиокниги. А 17% комбинируют разные форматы по настроению.

Из тех, кто читает бумажные книги, большинство (84%) хранят их дома после прочтения. 17% отдают книги друзьям или родным, 16% — в библиотеку. Также 7% продают книги на платформах объявлений, а 5% — отдают в буккроссинг.

Трудности выбора

В основном россияне читают детективы и триллеры (39%). 36% предпочитают классическую литературу, 34% — фантастику или фэнтези. 24% обычно читают обучающую литературу, а 20% — зарубежные бестселлеры.

Только 12% респондентов признались, что предпочитают нон-фикшн, посвященный теме саморазвития, однако это направление остается одним из лидирующих на многих онлайн-площадках. Так, по данным «Эксмо», в топ книг по количеству продаж на некоторых интернет-ресурсах за последние три месяца 2025 г. вошли «Не мешай себе жить» Марка Гоулстона, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой. При этом абсолютный лидер продаж в 2025 г. — зарубежная современная проза от Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут». В число популярной остросюжетной прозы попала мировая классика — «Десять негритят» и «Убийства по алфавиту» Агаты Кристи, а также современная литература, вроде «Тайны мертвого ректора» Виктора Дашкевича.

Выбрать определенную книгу опрошенных в основном побуждает интерес к теме или жанру (66%). Также играют роль рекомендации друзей и близких (28%). 13% начинают интересоваться книгой после выхода экранизаций. На рекомендации книжных блогеров ориентируются 10%, а 8% и вовсе выбирают книгу по обложке — чаще это респонденты 18-24 лет (21%).