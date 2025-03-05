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Индексная книга (каталог) CNews*
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Picasso Pablo Пикассо Пабло


05.03.2025 «Авито Услуги» назвали стоимость изучения самых популярных иностранных языков среди россиян 1
30.01.2024 Сбербанк цифровизирует шедевры Пушкинского музея 1
07.12.2020 Экспертиза: Как блокчейн поможет построить Web 3.0 1
13.03.2018 Более 280 новых экспонатов стали доступны в обновленной версии приложения дополненной реальности Artefact 1
22.05.2014 Метрополитен-музей открыл доступ к 400000 своих картин 1
15.11.2010 Стать великим художником Да Винчи помогла дислексия 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Picasso Pablo и организации, системы, технологии, персоны:

Unique Network 3 1
Цифра ГК 2443 1
Google LLC 11845 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Yandex - Яндекс 7460 1
Polkadot 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
Газпром ПАО 1346 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 4
Оцифровка - Digitization 4592 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5680 1
Data monetization - Монетизация данных 1653 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3430 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 723 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17152 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 76 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1467 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3579 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 538 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 708 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 74 1
Datastack Artefact 10 1
Хрущев Никита 5 1
Греф Герман 424 1
Щукин Сергей 3 1
Лихачева Елизавета 2 1
Christie Agatha - Кристи Агата 10 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Митрович Александр 2 1
Ваньков Вадим 21 1
Gauguin Paul Eugène Henri - Гоген Поль Эжен Анри 3 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 186 1
Мединский Владимир 14 1
Определенов Владимир 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 2
Франция - Французская Республика 7867 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 2
США - Нью-Йорк 3102 1
Египет - Арабская Республика 1007 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 937 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Испания - Королевство 3720 1
Италия - Итальянская Республика 4363 1
Германия - Федеративная Республика 12714 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
Япония 13313 1
Европа 21818 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1267 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4863 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 525 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Английский язык 6672 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1681 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
IT World Awards 2 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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