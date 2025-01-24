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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166627
ИКТ 12994
Организации 10200
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Ваньков Вадим



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
07.10.2024 В России построят сверхбыстрые магистральные сети для «тактильного интернета» 1
03.09.2024 В Минздраве назначен новый ИТ-директор 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
26.02.2019 Власти разъяснили, как будет работать Национальная электронная библиотека России 1
13.03.2018 Более 280 новых экспонатов стали доступны в обновленной версии приложения дополненной реальности Artefact 1
25.12.2017 На Едином портале госуслуг заработал сервис «Культурная жизнь региона» 1
26.04.2017 Министерство культуры РФ представило VR-платформу для проектирования музейного пространства 1
13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев 1
05.04.2017 «Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям 1
14.09.2011 «Акадо Телеком» внедрил протокол IPv6 на своей сети 1
05.09.2011 «Акадо Телеком» организовал бесплатную WiFi-зону в городской больнице №15 им. О.М. Филатова 1
30.08.2011 «Техносерв» построил централизованную систему мониторинга мультисервисной сети «Акадо Телеком» 1
11.02.2009 Новые кадровые назначения в «Акадо Телеком» 1
05.03.2008 Суммарная емкость интернет-каналов «Комкора» достигла 50 Гбит/с 1
12.11.2007 «Комкор» увеличил пропускную способность внешних интернет-каналов 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Ваньков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 3
МегаФон 8829 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
Yandex - Яндекс 7351 1
Цифра ГК 2427 1
8219 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Cisco Systems 5114 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 43 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 23 1
Promobot - Промобот 139 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
ADC Telecommunications 18 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
Ростелеком 9706 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 271 1
Telegram Group 1990 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №15 им О.М. Филатова - Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова 1 1
Фармстандарт АО 40 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Мать и дитя 23 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Администрация Курской области 28 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Музеон - парк искусств 19 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2949 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13807 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6406 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17070 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3389 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5666 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 2
Пропускная способность - Bandwidth 1746 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 771 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 251 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1704 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5317 1
Datastack Artefact 9 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 3
FreePik 991 2
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.ru Одноклассники Культурная афиша 1 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 1
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 9 1
Определенов Владимир 20 2
Пугачев Павел 63 2
Мишустин Михаил 677 2
Зорин Александр 51 1
Мединский Владимир 14 1
Gauguin Paul Eugène Henri - Гоген Поль Эжен Анри 3 1
Picasso Pablo - Пикассо Пабло 5 1
Лукина Светлана 6 1
Горбатько Александр 105 1
Федчин Антон 12 1
Ковалев Евгений 9 1
Махров Игорь 4 1
Гонтаренко Николай 1 1
Веселова Оксана 2 1
Чулюков Семен 1 1
Шарова Дарья 7 1
Бускин Вадим 1 1
Баланин Алексей 1 1
Куневич Алексей 1 1
Васильев Кирилл 16 1
Фишер Андрей 74 1
Анкудинов Николай 16 1
Синицын Дмитрий 9 1
Павлович Александр 8 1
Бахаев Алексей 13 1
Петухов Максим 12 1
Захаров Владимир 22 1
Макаров Владимир 73 1
Арсеньев Сергей 7 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Шупенин Юрий 6 1
Архипов Алексей 10 1
Канаев Евгений 7 1
Голиков Евгений 2 1
Суркова Ирина 5 1
Берзин Вячеслав 3 1
Башков Игорь 17 1
Ивашинников Андрей 3 1
Полетыкина Юлия 1 1
Гильманова Эльвира 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 7
Европа 21772 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1226 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 2
Швеция - Стокгольм 389 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Япония 13287 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Россия - ЦФО - Курская область 651 1
Испания - Королевство 3709 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 612 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1876 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 927 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Россия - ПФО - Самарская область 1312 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 663 1
Россия - СФО - Иркутская область 1094 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Ближний Восток 2944 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3546 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 589 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 75 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Английский язык 6635 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1435 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1063 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1630 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Паспорт - Паспортные данные 2512 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 274 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 2
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря 2 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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