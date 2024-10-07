В России построят сверхбыстрые магистральные сети для «тактильного интернета»

В России планируется создать магистральные сети связи со сверхмалой задержкой сигнала – в районе 1 мс. Это необходимо для так называемого тактильного интернета, включая телемедицину, управление промышленностью, VR/AR. Эксперты сомневаются в реалистичности таких планов.

Магистральные сети со сверхмалой задержкой сигнала

В России будут построены межрегиональные (между областными центрами) сети связи для приоритетного трафика с низкой задержкой (менее 1 мс) для задач телемедицины и удаленного промышленного управления. Это следует из Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г., утвержденной Правительством.

Вследствие развития цифровизации различных секторов экономики растут потребности абонентов в минимизации задержки сигнала для мобильных сетей связи до гарантированных задержек (в некоторых случаях не более 1 мс) и повышении надежности доставки пакетов данных, говорится в документе.

Такие требования, наряду с требованиями по подключению на скорости 1-10 Гбит/с, важны для следующих активно развивающихся направлений: «умный город» и системы городской безопасности (включая сервисы видеонаблюдения с применением технологий искусственного интеллекта); удаленный контроль и автоматизация производственных процессов в отдельных отраслях экономики; игровая индустрия (включая приложения дополненной реальности и виртуальной реальности, «облачные онлайн-игры в высоком разрешении и т.д.); управление беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени; онлайн-образование (интерактивные уроки); телемедицина (включая телехирургию с поддержкой видеостриминга в высоком качестве); автономный автотранспорт (включая взаимодействие с дорожной инфраструктурой, другими автомобилями и объектами).

Что такое тактильный интернет и для чего он нужен

Задержка передачи данных в районе 1 мс нужна для работы тактильного интернета. Он обеспечивает тактильное взаимодействие с обратной связью через интернет, и поддерживает не только аудиовизуальное взаимодействие, но и участие роботизированных систем, которые управляются с незаметным для пользователя времени задержки.

Предвестником появления идеи тактильного интернета стала концепция интернета вещей, где преимущественным является межмашинное взаимодействие, говорится в статье сотрудников СПбГТУ (Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича) А. Ястребовой, А. Выборновой и Р. Киричек, опубликованной в журнале «Информационные технологии и телекоммуникации».

Тактильный интернет предполагает взаимодействие машины и человека, давая возможность передавать тактильную и нетактильную информацию на больших скоростях. Технологии тактильного интернета могут использоваться совместно с технологиям дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Основная идея Тактильного интернета заключается в том, что время, которое уходит на обработку одного пакета очень мало. Это даст возможность конечному пользователю полностью «погрузиться» в виртуальный мир. Времени задержки в районе 1 мс будет достаточно для реального «ощущения», так как время реакции человеческого организма к тактильному раздражению определяется как 0,15-0,8 с.

В отличие от обычного интернета, который представляет среду для передачи аудио и видеоинформации и данных, тактильный интернет будет предоставлять среду для передачи тактильных ощущений в реальном времени, то есть возможность тактильного и нетактильного контроля через интернет. Ключевое различие между осязаемым и неосязаемым контролем заключается в том, что в первом случае существует «тактильная» обратная связь системы (кинетическая или вибро-тактильная), в дополнение к аудио- визуальной обратной связи, образуя таким образом «глобальное управление». Во втором случае обратная связь может быть только аудио или видео.

Мнения экспертов

В пресс-службе Минцифры не ответили на запрос CNews по данному вопросу. В «Ростелекоме», крупнейшем российском магистральном операторе, заявили, что не являются авторами данной инициативы.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке полагает, что время задержки 1 мс не достижимо на межрегиональным уровне с учетом задержки распространения и обработки.

«Кроме того, такие характеристики просто не нужны, - говорит собеседник издания. - Для промышленного управления достаточно задержки в 100 мс. Для телемедицины требования выше, но тренированный персонал умеет учитывать задержку при операциях и 10-20 мс будет достаточно. Меньшие величины нужны только для виртуальной реальности, которая мало где применяется».

В российской сфере здравоохранения уже создана свой телекоммуникационная инфраструктура, в которой можно выделить три уровня информационного взаимодействия: федеральный, региональный и уровень медицинской организации, рассказал CNews замминистра здравоохранения Вадим Ваньков.

«Минздравом России создана и эксплуатируется защищенная сеть передачи данных с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между федеральной государственной информационной системой в сфере здравоохранения и региональными государственными информационными системами, а также медицинскими информационными системами подведомственных медицинских организаций, - говорит Ваньков. - В 2024 г. обеспечивается обновление инфраструктуры защищенной сети в соответствии с требованиями регуляторов».

Российский рынок магистральной связи: проблемы и перспективы

Общая используемая международная пропускная способность российской магистральной сети составляла в 2023 г. 72,8 Гбит/с (18 место в мире), говорится в Стратегии. Суммарная протяженность магистральных ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) в России составляет более 1,3 млн км.

Во внутрироссийском трафике фиксируется рост объемов «Вконтакте», Telegram и Rutube. В трансграничном трафике, проходящим по российским сетям, 85% приходится на европейское направление, 15% – на азиатское.

Основными операторами по протяженности магистральных сетей являются «Ростелеком» (500 тыс. км, 38% от общего объема магистральных ВОЛС), МТС («Мобильные Телесистемы», 259,77 тыс. км, 20%), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», 190,8 тыс. км, 14%), «Мегафон» (146,5 тыс. км, 11%), «Транстелеком» (78,315 тыс. км, 6%) и «Эр-телеком холдинг» (58,18 тыс. км, 4%).

Основная часть магистральных ВОЛС была построена в период 1995-2005 гг., к настоящему времени загружено более 75% от общей волоконной емкости, предупреждают авторы Стратегии.

Учитывая, что ежегодный рост трафика в магистральных сетях составляет свыше 25%, возникает риск полной утилизации магистральной инфраструктуры ВОЛС к 2026 г.

Средний рост эксплуатации ВОЛС составляет около 20–25 лет, и в период до 2035 г. предстоит замена большинства магистральных ВОЛС в связи с прогрессирующим затемнением оптического волокна.

При этом большинство магистральных сетей связи организовано с использованием DWDM-оборудования зарубежных производителей, ограничивших поставки в Россию — это серьезные риски для обеспечения функционирования критической информационной инфраструктуры страны.

С середины 2000-х годов российские операторы связи начали предоставлять услуги пропуска транзитного трафика между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), Европой и Средней Азией, а также Ближним Востоком через магистральные ВОЛС по территории России.

Объем экспортной выручки российских операторов связи от реализации транзитного телекоммуникационного потенциала превысил $700 млн в период 2010-2020 гг. При этом к 2022 г. общий объем передаваемого между Европой и АТР трафика превысил порядка 80 Тбит/с, через территорию России идет около 7 Тибт/с (около 9%).