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В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В пространстве «Цифровая среда» организации «Цифровая экономика» в онлайн-формате состоялась стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Курская область», посвященная цифровой трансформации сферы культуры и туризма. По результатам цифровой прокачки будет подготовлена «дорожная карта» внедрения цифровых решений в соответствующих в сфере культуры и туризма Курской области

В обсуждении актуальных вопросов цифровой трансформации сферы культуры Курской области приняли участие представители федеральных органов власти, более 50 специалистов организаций сферы культуры региона, IT-компаний.

На цифровой прокачке участники рассмотрели около 20 решений и кейсов, в том числе цифровую модель региона, позволяющую повысить туристический потенциал региона («МТС»), технологии больших данных в туризме («Мегафон»), мониторинг климата на объектах культуры с использование цифровых технологий («Мегафон»), использование большие данных для управления отраслью культуры и туризма («ТОТ» - дочерняя компания Сбербанка), систему электронной продажи билетов, учета финансовых показателей, автоматизации процессов и формирования отчетности для культурно-просветительских учреждений (театров, музеев, филармоний, фестивалей и пр.) «Супербилет» (ТОНЛАЙН), Робот-экскурсовод (Промобот), решение для автоматизации фондовой, экспозиционной, культурно-образовательной и научно-просветительской деятельности музеев, выставочных галерей, частных музейных коллекций и других организаций, осуществляющих музейную деятельность «1С.Музей» (Фирма «1С»), Таргетированные смс рассылки, Управляемый wi-fi, систему искусственного интеллекта «Beeline Artificial Intelligence» («Билайн AI») для маркетингового продвижения («Вымпелком»), технологии дополненной и виртуальной реальности в сфере культуры и туризма (Boxglass), гид по музеям России с технологией дополненной реальности Artefact, цифровая платформа для учреждений культуры и организаторов культурных мероприятий PRO.Культура (Минкультуры России ), цифровые решения Санкт-Петербурга Портал «Культура», «Единый библиотечный портал», «Государственный электронный архив» (ГУП Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр), «Облачный квест - игровая среда для посетителей музеев и парков» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), а также билетную экосистему «Яндекс» и Управление брендом территорий («Яндекс»).

В ходе сессии был также представлен опыт цифровой трансформации в Ульяновской и Тульской областях, городе Санкт-Петербурге. Представленные практики и решения будут дополнительно изучены и лягут в основу «дорожной карты» цифровой трансформации сферы культуры Курской области, о чем в своем выступлении сказал заместитель губернатора Курской области Вячеслав Берзин. «Цифровая трансформация любой отрасли начинается в тот момент, когда каждый задумывается: какие новые решения есть в нашей сфере, как их можно использовать, какую ценность они представляют? Инициативы должны идти со всех уровней, а не только в рамках централизованных мероприятий. Сегодняшняя встреча – это возможность начать обмен опытом, делиться лучшими практиками, выстраивать взаимодействие с федеральными министерствами», - отметил также заместитель губернатора.

О роли цифровой трансформации в сфере культуры и федеральной и региональной повестке цифрового развития культуры рассказал Вадим Ваньков, директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры России: «Если говорить про нашу цифровую повестку в культуре, отмечу, что она в первую очередь нацелена на реализацию именно в регионах. «Цифра» в культуре – это, в первую очередь, инструмент, который решает проблему неравенства и недоступности культурных благ, и мы его всесторонне развиваем и поддерживаем. Со своей стороны, готовы поделиться всеми наработками и решениями, своим опытом, и помочь в разработке дорожной карты внедрения цифры в отрасль культуры Курской области».

Активному переходу культурных мероприятий в онлайн-формат способствовала пандемия. Музеи, театры и библиотеки в период карантина продолжили работу на страницах социальных сетей и официальных групп по всей стране. «Курская государственная филармония размещает записи трансляций концертов на общероссийской информационной площадке «Культура.рф», участвует в проекте «Всероссийский виртуальный концертный зал», активно позиционируется во всех мессенджерах и социальных сетях, что обеспечивает активное вовлечение в целевую аудиторию нового поколения, ориентированного в основном на цифровой формат восприятия информации», - сказала Юлия Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области.

«Мы видим искреннюю заинтересованность Правительства Курской области, руководителей организаций культуры региона в повышении эффективности государственного управления отраслью за счет использования цифровых технологий и лучших практик их применения. Мы также видим запрос на современные цифровые решения, позволяющие повысить качество и спектр услуг, предоставляемых жителям региона организациями культуры. По обоим из этих направлений мы предложили набор кейсов, значительная часть из которых может быть реализована уже в ближайшее время. Кроме этого, мы продолжим работу с коллегами по формированию целевых моделей цифровой трансформации в сфере культуры и туризма и разработке соответствующих планов их достижения», - отметил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.

«Цифровая прокачка» региона состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 28 октября 2020 года между Курской областью и организацией «Цифровая экономика». Модераторами сессии выступили Александр Зорин и Светлана Лукина, руководитель проектов Департамента развития организации «Цифровая экономика».



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