Минкультуры РФ Культура.РФ Культурный стриминг

Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Все материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратор портала — Министерство культуры Российской Федерации.
 

СОБЫТИЯ


27.02.2026 Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера 1
25.11.2024 Исследование GfK за III квартал 2024 г.: почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах 1
30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям 1
11.12.2023 Число пользователей петербургского приложения «Я здесь живу» выросло в 18 раз 1
16.11.2023 В Петербурге запустят новые цифровые сервисы для онлайн-сопровождения туристов 1
15.02.2022 При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
13.03.2018 Более 280 новых экспонатов стали доступны в обновленной версии приложения дополненной реальности Artefact 1
25.12.2017 На Едином портале госуслуг заработал сервис «Культурная жизнь региона» 1
13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев 1
05.04.2017 «Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям 5
01.02.2013 Медведев утвердил ИТ-приоритеты правительства до 2018 г. 1

Минкультуры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8652 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14712 3
МегаФон 10142 2
9123 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 546 2
maam 1 1
Ростелеком 10451 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 975 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 103 1
Promobot - Промобот 160 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Сравни.ру - Sravni Tech 21 1
Bookmate 27 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 125 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 74 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8335 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 2
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 19 1
Профессионалы.ру 18 1
Колеса.ру 2 1
Московский планетарий 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2022 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1115 1
Почта России ПАО 2270 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3033 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Альфа-Банк 1894 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 297 1
ПСБ - Промсвязьбанк 918 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1704 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 574 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 1
ЦИАН - CIAN 170 1
Superjob - Суперджоб 744 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 1
YouDo Web Technologies Limited 47 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 52 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
КонсультантПлюс 149 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 306 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5350 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 272 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Администрация Курской области 28 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Музеон - парк искусств 19 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57810 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1893 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25779 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74173 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34163 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8977 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8551 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3785 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18978 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2853 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5726 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4067 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5802 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22070 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2451 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14407 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7208 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 129 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1151 1
Мобильная версия - Mobile version 380 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 106 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6959 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4858 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 419 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 1
EPUB - Electronic Publication 149 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5949 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 3
Apple - App Store 3023 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 67 3
Datastack Artefact 10 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 2
ЛитРес Самиздат 21 2
Meta - Facebook Open Graph 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 67 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 6 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Я здесь живу 10 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Мой питомец Суперсервис 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Google Cloud Platform - GCP 348 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1203 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 123 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 134 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 63 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 24 1
Ваньков Вадим 23 5
Казарин Станислав 175 2
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Иваненко Олеся 1 1
Мегдальский Денис 1 1
Берзин Вячеслав 3 1
Полетыкина Юлия 1 1
Рощина Екатерина 1 1
Березовик Юрий 2 1
Любимова Ольга 3 1
Рубина Дина 3 1
Monet Claude - Моне Клод 16 1
Шадаев Максут 1161 1
Зорин Александр 51 1
Климарев Михаил 48 1
Определенов Владимир 20 1
Павлович Александр 9 1
Комаров Алексей 15 1
Мединский Владимир 14 1
Зыков Владимир 11 1
Медведев Дмитрий 1664 1
По Эдгар Аллан 9 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
Gauguin Paul Eugène Henri - Гоген Поль Эжен Анри 3 1
Picasso Pablo - Пикассо Пабло 6 1
Лукина Светлана 6 1
Мошков Максим 14 1
Федчин Антон 12 1
Быков Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158931 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46210 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18856 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Европа 24703 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1315 1
Земля - планета Солнечной системы 10705 1
Япония 13580 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8014 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2727 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 1
Россия - ЦФО - Курская область 711 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Испания - Королевство 3776 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1015 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 993 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 741 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32089 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55238 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7025 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 659 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51498 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 690 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10537 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 2
Английский язык 6903 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3688 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3189 1
Зоология - наука о животных 2796 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2981 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1752 1
Национальный проект 376 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 313 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6406 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26124 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4951 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 355 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2526 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 213 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 4 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
N+1 - Издание 183 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 126 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 158 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 307 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 722 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 117 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 133 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 279 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Государственный Русский музей 52 2
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря 2 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 131 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Цифровая прокачка региона 29 1
