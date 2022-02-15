При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов

Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») подводят итоги развития портала «Наш Север». Команда завершила два этапа по развитию портала приема и обработки сообщений по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития Мурманской области. В настоящей момент 41 тыс. жителей являются пользователями портала (это 5% населения области). 73 категории проблем доступны для сообщений, 72 проекта вынесено на голосование.

Одно из важных изменений – новый функционал, благодаря которому жители области могут отслеживать реализацию национальных проектов. На портал поступает информация из Единой цифровой платформы управления регионом, за каждым из 11 нацпроектов закреплено ответственное министерство.

Пользователь может следить за тем, как и какие работы проводятся в рамках нацпроектов, видеть бюджет и освоение средств в режиме «онлайн». Например, житель может найти на портале интересующий его национальный проект, ознакомиться с показателями и результатами, характеризующими его выполнение, оценить отставание или опережение планов.

Также на портале создана интерактивная карта, на которой отражены все объекты и мероприятия национальных проектов. Жителю доступны показатели, результаты работ региональных проектов, мероприятия и объекты внутри него. Кроме того, пользователь может наблюдать за строительством конкретных объектов инфраструктуры или проведением специализированных мероприятий – для этого на портале реализован функционал онлайн-видеотрансляции.

Помимо создания раздела с национальными проектами в 2021 г. разработан новый дизайн портала, он позволяет пользователю быстро и без лишних действий (нативно) получать необходимую информацию. Навигационные элементы интуитивно понятны и удобны, а логика их представления обеспечивает минимальное число шагов к цели. На портале появились пять новых разделов. За это время система отработала более 28 тыс. сообщений жителей. Важной характеристикой проекта стало максимальное использование уже функционирующих в Мурманской области автоматизированных информационных систем и телекоммуникационной инфраструктуры.

Одно из обновлений портала – раздел «Уборка территорий», в котором на интерактивной карте отображены данные по местоположению городской коммунальной техники. Информация обновляется каждые 10 секунд. Также отображается статус по выполнению работ (цветовое отображение участков в зависимости от статуса задания).

Еще один новый раздел «Афиша» состоит из двух интеграций с сайтами «Яндекс.афиша» и «Культура.рф». Данные в нем представлены пользователю в виде карточек мероприятий, выбрав нужную, можно сразу купить билет, в личном кабинете жителя будут отражены все события, а за сутки до мероприятия участнику придет напоминание. Кроме того, у администрации есть возможность создавать и продвигать собственные карточки мероприятий. Например, рассказать о планируемом «Дне города», популяризировать его, пользователь может зарегистрироваться на мероприятие, при этом личные данные с портала подтягиваются автоматически.

Серьезным вызовом проекта стала интеграция с внешними информационными системами: ПОС, АИС «Жилинспектор». Интеграция с появившейся уже после старта проекта федеральной платформой обратной связи (ПОС) успешно завершена: житель приходит с запросом на Госуслуги – информация передается на «Наш Север», отрабатывается там в соответствующем разделе.

«В самом начале проекта центральным функционалом системы являлась подача жалоб через портал. Сейчас он становится все более многофункциональным: пользователь заходит на него и для того, чтобы решить свою проблему, и узнать информацию, и посмотреть на график уборки улиц. Фактически, это инструмент активного жителя области для разных сфер социальной жизни. В работе с жалобами тоже немало изменений – сейчас можно не просто отправить письмо и оно будет принято, можно отследить весь путь своего обращения. При этом система устроена так, что формальная отписка просто невозможна», – отметила Олеся Иваненко, начальник отдела отраслевой цифровизации ГОБУ «ЦИТ МО» (Центр информационных технологий Мурманской области).

«К актуализации портала мы приступили, тщательно проанализировав пользовательский опыт и опираясь на современные тенденции в построении оптимального пользовательского опыта (UX/UI). Мы постарались сделать все интерфейсы максимально «юзерфрейндли» и максимально оптимизировать путь сообщения – от даты вхождения сообщения на портал до даты решения вопроса, когда житель доволен результатом, не просто получил ответ, а получил готовое решение своей проблемы. В процессе несколько раз для достижения наилучшего результата менялись акценты, ответственные, которые влияли на срок получения позитивного итога. Много работали с обратной связью, смотрели, что пользователю удобно, что нет. Главная цель обновления дизайна – интуитивно понятное представление, легкость в использовании жителями, простота в обращении пользователями любого уровня. С любой точки портала пользователи легко переходят в нужную им категорию и сервисы», – сказал Денис Мегдальский, руководитель проекта со стороны РИР.

Портал «Наш Север» был запущен в 2019 г. Через него каждый житель области может влиять на развитие городской инфраструктуры, принимать участие в голосовании, например, по выбору дизайна новогоднего убранства города или цвета фасада при ремонте дома, рассказать о текущих проблемах. Для приема жалоб на портале созданы отдельные тематические блоки: проблема ЖКХ, неубранный мусор, неубранный снег, ямы на дороге и т. д. Сообщение поступает модераторам, которые направляют его на рассмотрение конкретному исполнителю. В каждом муниципальном образовании области закреплены ответственные лица по работе на портале, а также перечень операторов и исполнителей по каждой категории сообщений. Портал реализован на российском решении: программный комплекс «Активный горожанин» для вовлечения жителей – собственная разработка РИР, внесенная в реестр отечественного программного обеспечения.

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Справочно:

«Наш Север» реализован с помощью типового тиражируемого программного обеспечения «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» (ПК «Активный горожанин»), размещенного в едином реестре Минцифры российских программ электронных вычислительных машин и баз данных, запись в реестре № 8780.

В 2021 г. успешно завершены этапы развития портала приема и обработки сообщений по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития Мурманской области «Наш Север». Все изменения созданы на базе информационной системы формирования комфортной городской среды, с помощью внедрения дополнительных сервисов, которые проинтегрированы с уже имеющейся платформой. Были установлены и настроены новые разработанные компоненты портала. Адаптирована работа созданных компонентов портала для использования на мобильных устройствах. Проведена автоматизация проектов, реализуемых на территории Мурманской области в различных сферах (национальные проекты, социально-значимые проекты и др).

Ход проекта

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Аналитики РИР провели предпроектное обследование, отработали ключевые вопросы с точки зрения погружения в детали и предложили несколько вариантов реализации тех проблемных точек, которые нужно было закрыть. С учетом результатов обследования проектная команда провела работы по созданию и внедрению компонентов портала, созданы прототипы пользовательских интерфейсов создаваемых компонентов, включая разработку дизайн-макета, проектирование и разработка. Далее эксперты обеспечили межведомственное взаимодействие и интеграцию соответствующих систем в едином информационном пространстве.

Созданы интерактивные инструменты, формы для публикации информационных материалов и сбора информации от жителей Мурманской области. Была проведена интеграция с внешними информационными системами Мурманской области, отображение на картографической основе информации, поступающей из интегрируемых систем. Была адаптирована работа созданных компонентов портала для использования на мобильных устройствах.

На завершающем этапе для уполномоченных сотрудников администрации и ведомств было проведено обучение и подготовка сотрудников для использования новых и доработанных компонентов портала, в том числе были созданы обучающие материалы для пользователей ПО.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». Компания управляет неатомной генерацией в шести городах присутствия Росатома, занимается проектами по цифровизации муниципального и регионального управления, проектами модернизации и повышения надежности ресурсоснабжения городов с применением современных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни, в атомных и других городах страны. В настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов «атомных» городов, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.