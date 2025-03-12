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Любимова Ольга
Любимова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
|РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 1
|IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
|Datastack Artefact 10 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Шохин Александр 32 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Аузан Александр 10 1
|Кричевский Андрей 17 1
|Фальков Валерий 15 1
|Матвеев Сергей 8 1
|Зубов Юрий 12 1
|Федотова Татьяна 17 1
|Тамбовцев Илья 6 1
|Лихачева Елизавета 2 1
|Рощина Екатерина 1 1
|Березовик Юрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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