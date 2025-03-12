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Любимова Ольга


12.03.2025 «Сбер» и музей-заповедник «Петергоф» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий 1
30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Любимова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 341 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 62 1
Аэроплан 14 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
Рапид Био 101 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Московский планетарий 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5463 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24358 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2975 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12673 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9246 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7153 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4250 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12274 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4796 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3591 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5683 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2032 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5392 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3436 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 111 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4704 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4034 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3510 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3455 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5137 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6347 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 600 1
Информатика - computer science - informatique 1069 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1520 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 169 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2284 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
Государственный Русский музей 47 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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