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Матвеев Сергей
УПОМИНАНИЯ
Матвеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|Гайкович Владимир 40 2
|Матвеева Татьяна 105 1
|Урнышев Роман 33 1
|Буяджи Павел 20 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Конявский Валерий 10 1
|Наумов Дмитрий 14 1
|Мельничук Дмитрий 3 1
|Шуленков Петр 3 1
|Ференец Вадим 29 1
|Серова Елена 320 1
|Канделаки Ираклий 1 1
|Янычев Сергей 5 1
|Львов Александр 6 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Карамышев Всеволод 3 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Бежан Александр 3 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Царфин Вадим 5 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
|Фахрутдинов Ильдар 12 1
|Любимова Ольга 3 1
|Кричевский Андрей 19 1
|Зубов Юрий 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 3
|IDC - International Data Corporation 4920 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175171.
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