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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175171
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Матвеев Сергей


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Одиннадцатиклассник из СУНЦ НГУ создал нейросеть, распознающую ретинопатию у недоношенных детей 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1
30.01.2024 Россия пользуется «Ростелекомом»: провайдер ускорил интернет у многодетной семьи в Пермском крае 1
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 1
05.12.2008 Россия: на рынке ИБ крупнейшее слияние 1
05.12.2008 «Информзащита» и ОКБ САПР объединились 1
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future 1
10.07.2008 Украинский интегратор ищет инвестора 1
21.03.2007 Телефонный терроризм в Псковской области снижается 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Матвеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 3
Ростелеком 9912 2
Информзащита 788 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
Intel Corporation 12309 1
Dell EMC 5052 1
Крок - Croc 1785 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Microsoft Corporation 24847 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Siemens AG - Сименс Украина 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Fujitsu 2047 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Яблочков Зарядные станции 45 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Веста 51 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
Renault Groupe 160 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Рапид Био 102 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 101 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2024 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 19 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 59 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3822 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 101 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14089 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14617 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2518 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1010 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12977 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7334 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6313 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 959 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3159 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9460 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2144 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9396 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 681 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3343 1
Microsoft Office 3816 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
ОКБ САПР - Шипка ПСКЗИ 3 1
Microsoft Office 2007 239 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5439 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Гайкович Владимир 40 2
Матвеева Татьяна 105 1
Урнышев Роман 33 1
Буяджи Павел 20 1
Яцеленко Николай 25 1
Конявский Валерий 10 1
Наумов Дмитрий 14 1
Мельничук Дмитрий 3 1
Шуленков Петр 3 1
Ференец Вадим 29 1
Серова Елена 320 1
Канделаки Ираклий 1 1
Янычев Сергей 5 1
Львов Александр 6 1
Башлыков Михаил 23 1
Гребеник Геннадий 38 1
Карамышев Всеволод 3 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Бежан Александр 3 1
Дроздов Игорь 45 1
Царфин Вадим 5 1
Шадаев Максут 1044 1
Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
Фахрутдинов Ильдар 12 1
Любимова Ольга 3 1
Кричевский Андрей 19 1
Зубов Юрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 7
Европа 24383 3
Европа Восточная 3109 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Россия - СФО - Новосибирск 4428 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 739 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Польша - Республика 1971 1
Украина - Киев 1130 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 1
Украина 7665 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1507 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1532 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 36 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1522 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 6
Экономический эффект 1109 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5917 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5586 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2896 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2002 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1606 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3603 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 255 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 528 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3550 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
ОПК - Мины - минирование 93 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3512 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 191 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2182 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6553 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3046 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 3
IDC - International Data Corporation 4920 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 15 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РАН - Российская академия наук 1928 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 29 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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