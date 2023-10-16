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Fujitsu Russia Фуджитсу Технолоджи Солюшнз Фуджитсу Сименс Компьютерс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 25
Fujitsu Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
|Фридлянд Виталий 27 4
|Казин Александр 5 3
|Дьячков Виктор 37 2
|Макаров Иван 33 2
|Карамышев Всеволод 3 2
|Соловьев Сергей 76 2
|Гаттаров Руслан 144 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Кравцов Алексей 35 1
|Строкович Антон 53 1
|Галкин Андрей 19 1
|Юргелас Мария 42 1
|Гизатуллин Олег 16 1
|Грачев Антон 8 1
|Стеценко Вадим 13 1
|Янычев Сергей 5 1
|Бежан Александр 3 1
|Львов Александр 7 1
|Ечкалова Наталия 2 1
|Ефремов Олег 6 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Жигулин Анатолий 1 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Дубовой Владимир 4 1
|Ольшевский Марцин 1 1
|Багчи Бхаскар 4 1
|Царфин Вадим 5 1
|Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
|Белоброва Лилия 1 1
|Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Генс Георгий 79 1
|Богачев Игорь 183 1
|Албычев Александр 168 1
|Симаков Олег 113 1
|Бобровников Борис 104 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Казак Максим 162 1
|Антонов Александр 77 1
|Ананьин Алексей 90 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.