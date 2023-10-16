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Индексная книга (каталог) CNews*
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Fujitsu Russia Фуджитсу Технолоджи Солюшнз Фуджитсу Сименс Компьютерс

Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс

СОБЫТИЯ

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16.10.2023 Крупный поставщик серверов и СХД уничтожает свою российскую «дочку». Компания исчезнет менее чем через год 2
22.03.2023 Сбежав из России, Fujitsu оказалась в 120-миллионном убытке 3
19.04.2019 Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86 1
07.10.2013 18 октября в Казани пройдет ИТ-форум «Информатизация как стимул развития регионов России» 1
23.05.2013 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2012 г. на 13% 1
22.01.2013 Воронежский филиал ICL–КПО ВС начал работу 2
03.04.2012 Fujitsu Russia GDC прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005 2
14.03.2012 В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга 1
11.06.2009 Новым председателем Совета директоров ICL-КПО ВС стал Роже Семприни 1
26.12.2008 Новый год 2009: поздравления и рецепты роста от ИТ-лидеров 1
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future 1
01.03.2007 На рынке продавали ворованные ноутбуки 1
24.04.2006 Fujitsu Siemens открыла производство в России 1
20.10.2004 В Москве будет на 200 хот-спотов больше 1
19.10.2004 В России образован новый Wi-Fi альянс 1
06.04.2004 Fujitsu Siemens собирается укреплять бизнес в России 1
28.01.2004 Новое назначение в представительстве Fujitsu Siemens в России 1
28.03.2003 Fujitsu Siemens: итоги года, новые продукты и проекты 1
03.06.2002 Fujitsu Siemens Computers представила новые продукты и отчиталась за год 1

Публикаций - 20, упоминаний - 25

Fujitsu Russia и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2105 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Intel Corporation 12811 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 4
Dell EMC 5180 3
Microsoft Corporation 25775 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
SAP SE 5601 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Крок - Croc 1964 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 23 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Galard - Галард 11 1
Открытые технологии 732 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Технологии Будущего 169 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
Fujitsu Professional Services 26 1
Роснефть - ТБинформ 16 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 55 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Accenture plc 719 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОГК-1 - Оптовая генерирующая компания №1 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 59 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Fujitsu LifeBook 167 2
Fujitsu PrimePower 35 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Fujitsu Futro 14 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 18 1
AMD Mobility Radeon 232 1
FSC - Fujitsu Siemens CentricStor 8 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Microsoft Dynamic Data Center Toolkit 5 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Fujitsu Primequest - Серверы 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
Fujitsu Stylistic - серия планшетов 41 1
Microsoft Office 2007 265 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Фридлянд Виталий 27 4
Казин Александр 5 3
Дьячков Виктор 37 2
Макаров Иван 33 2
Карамышев Всеволод 3 2
Соловьев Сергей 76 2
Гаттаров Руслан 144 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Кравцов Алексей 35 1
Строкович Антон 53 1
Галкин Андрей 19 1
Юргелас Мария 42 1
Гизатуллин Олег 16 1
Грачев Антон 8 1
Стеценко Вадим 13 1
Янычев Сергей 5 1
Бежан Александр 3 1
Львов Александр 7 1
Ечкалова Наталия 2 1
Ефремов Олег 6 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Жигулин Анатолий 1 1
Гребеник Геннадий 68 1
Дубовой Владимир 4 1
Ольшевский Марцин 1 1
Багчи Бхаскар 4 1
Царфин Вадим 5 1
Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
Белоброва Лилия 1 1
Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 1
Лысенко Эдуард 317 1
Генс Георгий 79 1
Богачев Игорь 183 1
Албычев Александр 168 1
Симаков Олег 113 1
Бобровников Борис 104 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Казак Максим 162 1
Антонов Александр 77 1
Ананьин Алексей 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Япония 13807 3
Европа Восточная 3138 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Нидерланды 3746 2
Европа Западная 1496 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 56 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Микроинформ 36 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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