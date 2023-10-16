Крупный поставщик серверов и СХД уничтожает свою российскую «дочку». Компания исчезнет менее чем через год

Fujitsu начала ликвидацию своего российского представительства – «Фуджитсу технолоджи солюшнз» – открытого в 2003 г. Процесс завершится к августу 2024 г. Российская компания по итогам 2022 г. получила крупный чистый убыток, хотя годом ранее отрапортовала о внушительной чистой прибыли. Также всего за год ее штат сократился на треть. Компанией владеют немецкий и голландский офисы Fujitsu – российских учредителей у нее нет. В России Fujitsu известна своими серверами, СХД, компьютерами и ноутбуками.

Fujitsu покидает Россию

Японская компания Fujitsu инициировала процесс ликвидации своего российского представительства – ООО «Фуджитсу технолоджи солюшнз». Как пишет РБК, компания будет полностью ликвидирована менее чем через год, в августе 2024 г.

Fujitsu – это одна из первых компаний, решивших отвернуться от России в связи с событиями, начавшимися 24 февраля 2022 г. Она остановила все свои операции на российском рынке еще 14 марта 2022 г., в результате чего финансовые показатели ее российской «дочки» по итогам 2022 г. рухнули в пропасть.

CNews писал, что за отчетный период выручка «Фуджитсу технолоджи солюшнз» упала на внушительные 24% год к году, составив лишь 674,6 млн руб. Баланс компании и вовсе сократился более чем вдвое – на 51% до 275 млн руб. Также она столкнулась с чистым убытком в размере 119,3 млн руб., хотя годом ранее, в 2021 г., у нее была чистая прибыль в пределах. 62,8 млн руб. Даже ковидный 2020 г., неудачный для сотен компаний по всей России, она завершила с чистой прибылью 123,8 млн руб. (статистика «Контур.фокуса»).

Несмотря на то, что все операции в России Fujitsu остановила еще в марте 2022 г., до октября 2023 г. она ни разу не говорила о своих планах по полному уходу из России. Однако процесс ликвидации ее российского представительства, начавшийся в конце августа 2023 г., означает именно это.

На мировом рынке Fujitsu является крупным поставщиком серверов, систем хранения данных, рабочих станций, ПК и ноутбуков. Также она занимается ИТ-консалтингом, владеет собственным облачным сервисом, оказывает услуги системной интеграции и пр. По итогам II квартала 2023 г. (I квартал финансового 2023 года в отчетности самой Fujitsu) компания получила выручки в пределах $5,8 млрд и чистую прибыль на уровне $45,5 млн.

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«Фуджитсу технолоджи солюшнз» существует с 2003 г. с уставным капиталом 10 млн руб. Ее ликвидатором назначена Лилия Белоброва. У компании нет российских владельцев – 1% в ней принадлежит немецкому подразделению Fujitsu, а оставшиеся 99% – компании Fujitsu в Голландии.

«Фуджитсу технолоджи солюшнз», по утверждению самой же организации, является сервисным партнером (авторизованным сервисным центром) официального непосредственного производителя техники — немецкой компании Fujitsu Technology Solutions GmbH, у которой всего 1-процентная доля в ней. Российская компания выполняла работы по гарантийному обслуживанию аппаратного и программного обеспечения Fujitsu.

В середине октября 2022 г. стало известно, что от российского представительства избавляется еще одна известная во всем мире компания – американская Xerox. Но она не станет ликвидировать «дочку» – компания будет продана ее же руководителям.

Кадровый вопрос

Наряду с падением выручки и чистой прибыли российская «дочка» Fujitsu столкнулась с сокращением персонала, о котором не было объявлено публично. Как сообщал CNews, к концу 2021 г. в штате «Фуджитсу технолоджи солюшнз» числилось 65 человек, однако всего год спустя их осталось 40. Пока неизвестно, на каких условиях они покинут компанию после ее ликвидации. Для сравнения, по всему миру штат Fujitsu насчитывает в пределах 120 тыс. человек.

К слову, Fujitsu известна тем, что устраивает кадровые чистки. В начале марта 2022 г., к примеру, она начала увольнять опытных сотрудников в возрасте, чтобы нанять вместо них хоть и менее опытных, но зато более молодых специалистов.

Невелика потеря

Опрошенные РБК эксперты отметили, что в России техника Fujitsu спросом не пользуется на фоне высокой стоимости устройств и наличия множества конкурентов, чья продукция продается по более низким ценам. «В ноутбуках они давно отошли на второй план из-за высокой стоимости производства в Европе (это был основной модельный ряд, поставляемый в Россию) относительно конкурентов, которые делали устройства на китайских производствах. В мониторах из-за высокой конкуренции и большей востребованности по аналогам они также практически скатились до незначительной доли», – отметили источники издания. По их словам, в России продукция Fujitsu все еще востребована только в категории комплектующих для ПК, но и здесь она не лидер рынка. После ее ухода технику Fujitsu можно будет привезти по параллельному или «серому» импорту или вовсе заменить на аналоги других брендов.

Представители Wildberries, Ozon и DNS сообщили РБК, что уход Fujitsu из России не отразится «на бизнесе российских компаний», поскольку ее ноутбуки, ПК и комплектующие – это минимальная часть их ассортимента.