Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191045
ИКТ 14738
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26629
Персоны 83080
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Львов Александр


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Beeline Cloud представил клиентам сервис восстановления данных в облаке 1
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
20.11.2024 Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов 1
22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках 1
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future 1
08.12.2004 Microsoft определила будущее 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Львов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 290 3
Microsoft Corporation 25361 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9260 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Dynamika - Динамика 25 1
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростелеком 10455 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 1
Dell EMC 5111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 1
Intel Corporation 12598 1
Fujitsu 2070 1
Atlassian 139 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 574 2
Абсолют Банк 243 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
Синара Банк - ДелоБанк 67 2
Фора Банк 78 2
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 9 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 35 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5095 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7721 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6969 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6738 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4477 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 2
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 193 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5421 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2298 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10075 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 499 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1018 1
Манипулятор - Manipulator 354 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 114 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 213 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1079 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3176 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9425 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10180 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2156 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1403 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2711 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6304 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7709 1
Оцифровка - Digitization 4953 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 1
Microsoft Office 4013 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 229 2
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Carbon Soft - EvaTeam 33 1
Microsoft Dynamic Data Center Toolkit 5 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1430 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1734 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 172 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 324 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 149 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Office 2007 242 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 1
Atlassian - Confluence 160 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
ИнноДрайв - InnoDrive 4 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Лебедева Ольга 21 2
Семенников Антон 34 2
Хван Артём 11 2
Дудоров Евгений 13 2
Трушков Роман 7 2
Дашкевич Иван 5 2
Субачев Сергей 16 2
Гребенник Геннадий 3 2
Морозкин Андрей 5 2
Путин Владимир 3397 2
Копысов Виталий 64 2
Ахмедов Руслан 9 2
Строкова Анастасия 19 2
Кибалко Кирилл 42 2
Елисеев Дмитрий 13 1
Карамышев Всеволод 3 1
Гребеник Геннадий 51 1
Мезенцев Александр 16 1
Алёхина Ольга 1 1
Царфин Вадим 5 1
Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
Толмачев Виктор 1 1
Конюховская Алиса 2 1
Гурбашков Максим 1 1
Казьмин Никита 11 1
Байшев Алексей 1 1
Котов Феодосий 1 1
Киселёв Алексей 82 1
Иванов Михаил 111 1
Фролов Алексей 24 1
Матвеев Сергей 9 1
Серова Елена 320 1
Дьяков Петр 12 1
Фаенов Кирилл 8 1
Гурский Олег 5 1
Янычев Сергей 5 1
Бежан Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 2
Украина - Львов 100 2
Европа 24708 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 1
Южная Корея - Республика 6891 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Ирландия - Республика 1030 1
Европа Восточная 3124 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Украина 7822 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1419 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1596 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2185 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 1
Энергетика - Energy - Energetically 5546 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1733 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1837 1
Металлы - Серебро - Silver 800 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 295 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 540 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 52 1
Средства производства 52 1
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 54 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5357 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1074 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 463 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 377 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6805 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 374 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 1
Экономический эффект 1221 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 1
МИР Робототехники 1 1
Ведомости 1313 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2227 1
Парламентская газета 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Gartner - Гартнер 3624 1
Микроинформ 35 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 231 1
РАН - Российская академия наук 2043 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2149 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 367 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще