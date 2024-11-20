Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов

Для выполнения поставленной Президентом задачи войти к 2030 г. в топ-25 стран по промышленной роботизации, России нужно в восемь раз увеличить парк таких устройств. У нас на 10 тыс. сотрудников сейчас приходится 19 роботов, а у лидера рейтинга Южной Кореи — больше тысячи.



Нужен рывок

Парк промышленных роботов в России нужно увеличить почти в восемь раз — до 100 тыс. единиц. На данный момент их 12,8 тыс. На 10 тыс. человек в стране должно приходиться 145 роботов, чтобы войти к 2030 году в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники. Сейчас показатель составляет 19 роботов на 10 тыс. человек. Такие данные Минпромторга приводит «Парламентская газета», ссылаясь на заявление директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения ведомства Александра Львова на круглом столе в Совете Федерации.

Мировым лидером, по словам Львова, является Южная Корея с показателем более тысячи роботов на 10 тысяч сотрудников.

О задаче войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г.

Что мешает внедрению

Председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров, считает, что внедрению мешает отсутствие четко очерченного рынка: «У нас есть потенциальные инвесторы, но они не понимают, где, собственно, рынок, с кем говорить, кто готов взять на себя ключевые обязательства, кто будет приобретать роботов и интегрировать их в производственный цикл».

Unsplash - Simon Kadula Промышленная роботизация повышает производительность труда в 2,5 раза

Наиболее перспективными отраслями для внедрения технологий роботизации Дудоров назвал железнодорожную индустрию, металлургическую и обрабатывающую промышленность, нефтегазовый сектор, логистику.

Заместитель генерального директора Федерального центра компетенций по операционной эффективности Алексей Байшев отметил, что подавляющая часть российских предприятий, особенно региональных, не понимают выгод роботизации и не могут определить приоритетные участки.

При этом, по словам Львова, внедрение роботов на производствах в 2,5 раза повышает производительность труда, на 30% сокращает простои, а также экономит расходы на персонал, которому нужно закупать рабочую одежду и средства защиты, оплачивать больничные и отпуска, осуществлять пенсионные отчисления.

Замглавы Минпромторга Михаил Иванов в интервью CNews в феврале 2024 г. сказал, что внедрение роботов в автопроме, например, окупается за девять месяцев, на предприятии металлообработки — за два года

Что поможет развитию робототехники

Минпромторг прорабатывает специальные меры поддержки отрасли промышленных роботов в России, заявил в мае 2024 г. глава отдела развития современных средств производства министерства Руслан Ахмедов. По его словам, промышленных роботов могут включить в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, что дает преференции при госзакупках.

С начала 2024 г. государство предоставляет промышленным покупателям скидку до 50% на приобретение отечественных роботов. В сентябре 2024 г. CNews писал, что в 2025 и 2026 гг. в России планируется открыть два центра развития промышленной робототехники. В 2024 г. один уже открылся на базе «Университета Иннополис».

Для формирования системного подхода к комплексному развитию робототехники в стране Минпромторг разрабатывает стратегический документ — проект стратегии развития робототехники в России до 2030 г. В документе должны быть сформулированы основные направления по решению первоочередных задач в области сервисной робототехники профессионального и персонального применения.