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Ахмедов Руслан
Ахмедов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Едренкин Анатолий 13 2
|Босенко Павел 18 2
|Галкин Николай 109 2
|Попов Игорь 16 2
|Минаев Андрей 15 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Тульчинский Станислав 58 2
|Путин Владимир 3223 2
|Дудоров Евгений 7 2
|Меденцев Константин 98 1
|Дружинин Станислав 20 1
|Макевнин Борис 44 1
|Путин Сергей 63 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Залманов Андрей 37 1
|Гатин Виталий 14 1
|Вавра Владимир 23 1
|Толмачев Виктор 1 1
|Конюховская Алиса 2 1
|Гурбашков Максим 1 1
|Львов Александр 6 1
|Байшев Алексей 1 1
|Иванов Михаил 104 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
|Ведомости 1054 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
|Парламентская газета 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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