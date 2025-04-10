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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ахмедов Руслан



10.04.2025 «Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR 1
20.11.2024 Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов 1
22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках 1
28.03.2023 Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях 1
13.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ахмедов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 399 2
Казахтелеком 337 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8827 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 110 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 128 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 874 1
Huawei 3989 1
Microsoft Corporation 24762 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 802 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
Commvault 173 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Eltex - Предприятие Элтекс 158 1
D-Link - Д-Линк Трейд 370 1
МКБ - Московский кредитный банк 567 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1050 2
Unsplash 919 2
Falcorny Capital 1 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 1
X5 Group - Перекрёсток 558 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 474 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Югория - страховая компания 42 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2970 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2825 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28426 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5413 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5558 2
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 96 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12753 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 546 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5859 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 753 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9556 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7240 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25765 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15995 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6952 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21571 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10288 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4820 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5461 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 199 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 290 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5380 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 846 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 310 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5181 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1043 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 620 1
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 9 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 505 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 108 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 155 1
Microsoft Teams - MS Teams 558 1
Red Hat Ansible 110 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Ansible 108 1
ИнноДрайв - InnoDrive 4 1
Едренкин Анатолий 13 2
Босенко Павел 18 2
Галкин Николай 109 2
Попов Игорь 16 2
Минаев Андрей 15 2
Нефедов Владислав 13 2
Тульчинский Станислав 58 2
Путин Владимир 3223 2
Дудоров Евгений 7 2
Меденцев Константин 98 1
Дружинин Станислав 20 1
Макевнин Борис 44 1
Путин Сергей 63 1
Кабаков Ярослав 60 1
Залманов Андрей 37 1
Гатин Виталий 14 1
Вавра Владимир 23 1
Толмачев Виктор 1 1
Конюховская Алиса 2 1
Гурбашков Максим 1 1
Львов Александр 6 1
Байшев Алексей 1 1
Иванов Михаил 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 5
Казахстан - Республика 5605 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 394 1
Швеция - Королевство 3636 1
Европа 21866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Южная Корея - Республика 6699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7152 2
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2867 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3577 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3290 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14765 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4439 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 123 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4057 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8916 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18951 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 413 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 296 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2046 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Энергетика - Energy - Energetically 5180 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 42 1
Средства производства 49 1
Металлообработка 46 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1691 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 937 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
Ведомости 1054 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
Парламентская газета 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2052 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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