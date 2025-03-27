Власти просят «Яндекс» и Сбербанк создать единое ПО для российских промышленных роботов

Сотрудники Министерства промышленности и торговли России сообщили о разработке с «Яндексом» и Сбербанком унифицированного стандарта софта для промышленных роботов. Стандарт планируется подготовить к лету 2025 г. По мнению сотрудников ведомства, производителям роботов в России нужно заниматься «железом», а с программным обеспечением поможет разобраться министерство вместе с «Яндексом» и Сбербанком.

Единый стандарт

Сотрудники Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России вместе с «Яндексом» и Сбербанком занимаются разработкой унифицированного стандарта программного обеспечения (ПО) для промышленных роботов, пишут «Ведомости».

Со слов начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Руслана Ахмедова, стандарт планируется подготовить к лету 2025 г. Сотрудники ведомства разграничивают разработчиков ПО и самих производителей роботов. В ведомстве считают, что последним нужно заниматься «железом», в то время как проблему с софтом поможет решить Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком. Соответствующая работа проводится в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на который Минпромторг России выделил около 350 млрд руб. из государственного бюджета до 2030 г., сообщил чиновник.

Ахмедов, обозначил амбициозную цель — вывести Россию в число 25 ведущих стран по плотности роботизации к 2030 г. Для этого, по оценкам министерства, потребуется внедрить свыше 85 тыс. промышленных роботов. Ожидается, что первые ощутимые результаты от новых мер поддержки начнут проявляться уже к 2027 г. Это отражает стремление Правительства России ускорить автоматизацию промышленности и повысить конкурентоспособность экономики на глобальном уровне.

Aiartgenerator Российские власти инициирует разработку унифицированного софта для промышленных роботов с «Яндексом» и Сбербанком

Как объяснил GR‑директор PIX Robotics Сергей Вотяков, унифицированный софт для роботов представляет собой кросс-платформенное модульное решение, которое значительно упрощает разработку и масштабирование робототехнических проектов. Оно обеспечивает интеграцию различных систем и ускоряет процесс создания роботов. Помимо этого, существуют специализированные среды для моделирования и управления роботами, а также системы программирования промышленных роботов, которые разрабатываются производителями непосредственно для их оборудования. Такое ПО, по словам Вотякова, позволяет гибко настраивать роботов под конкретные задачи, что делает его важным инструментом для адаптации технологий в промышленности.

Компания «Яндекс» независимо от Минпромторга и целей федерального проекта уже ведет разработку ПО, с помощью которого можно быстро конфигурировать роботов и управлять ими, объяснил директор по развитию бизнеса «Яндекс Роботикс» Георгий Клушин. По его словам, на эту базу можно «нанизывать» узкоспециализированные решения. «Базовые коробочные решения для узкоспециализированных роботов мы планируем брать у вендоров, а уже затем создавать бесшовную платформу для полной роботизации», — объяснил Клушин. В 2025 г., заявил он, в сфере логистики «Яндекс» планирует заключить контракты не менее чем с 10 партнерами. По словам собеседника «Ведомостей» в одном из разработчиков робототехники, аналогичное решение уже есть и у Сбербанка.

Поставленные цели

Президент России Владимир Путин поставил цель увеличить количество промышленных роботов до 99 325 штук на предприятиях до 2030 г. Сейчас их только 14 382, по статистике Минпромторга. Отрасли-лидеры по роботизации в России: автомобилестроение, логистика, электронная коммерция, агропром.

Для того чтобы достичь поставленной Президентом России цели войти в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации (содержится в указе «О национальных целях развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.»), нужно увеличить плотность роботизации до 194 роботов на 10 тыс. работников к 2030 г. Такие расчеты приведены в исследовании компании Kept.

Сейчас плотность роботизации в России, по данным Минпромторга, составляет 19 роботов на 10 тыс. сотрудников (среднемировой уровень — 162 на 10 тыс.). По оценке Kept, для выполнения поставленной Президентом задачи нужно нарастить парк промышленных роботов в девять раз — с текущих 12,8 тыс. до 123 тыс. штук. Это потребует среднегодового темпа роста парка роботов на уровне 38%, что существенно выше тех темпов, которые есть сейчас (12,5%). Для сравнения: среднегодовой темп прироста парка промышленных роботов в Китае составляет 29%.

По мнению аналитиков Kept, достижение целей по роботизации потребует дополнительных мер поддержки участников рынка и корректировки уже действующих инициатив. Особое внимание в исследовании уделяется неравномерному распределению бюджетных средств на развитие отрасли. Так, на федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» до 2030 г. планируется выделить 350 млрд руб. из госбюджета. Однако на 2025 г. и плановый период 2026–2027 г. заявлено лишь 33 млрд руб. Это позволяет предположить, что основная часть финансирования — 317 млрд руб. — будет сосредоточена на 2028–2030 г. Такая диспропорция может указывать на необходимость более сбалансированного подхода к распределению ресурсов для обеспечения устойчивого прогресса в роботизации.

Каких мер не хватает российскому рынку, по версии Kept. Доработать меры по предоставлению льгот по налогу на прибыль с применением повышенного коэффициента амортизации. Усилить меры поддержки конечных потребителей роботов. Включить интеграторов в государственные программы поддержки аналогично производителям. Усилить партнерство с Китаем в части импорта технологий и локализации производства робототехнических комплексов, включая создание совместных производств и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в центрах. Увеличить создание специализированных индустриальных парков и кластеров робототехники в крупных промышленных регионах страны, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций.

Частота использований промышленных роботов

Промышленные роботы становятся неотъемлемым элементом современного производства и своеобразным маркером его соответствия передовому уровню технологий. Исследования и разработки в соответствующей сфере ведущие государства относят к приоритетным направлениям обеспечения технологического лидерства. В материале от февраля 2025 г. Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (ИСИЭС НИУ ВШЭ) сказано о тенденциях в области разработки промышленных роботов в России.

Аналитики отмечают, что быстрый рост промышленной робототехники в России требует большого числа квалифицированных специалистов, способных проектировать и выпускать роботов. Для этого необходима модернизация инженерного образования, а также более тесное взаимодействие вузов с индустриальными партнерами.

По состоянию на 2023 г. лидером по числу применяемых промышленных роботов в РФ является Санкт-Петербург — около 1,35 тыс. штук: в городе расположены три автомобилестроительных завода, которые были созданы в предыдущие годы. Регион находится на первом месте и по числу замещенных рабочих мест (численности производственного персонала) на одного промышленного робота — в среднем 23,6 человека. На втором месте в рейтинге располагается Самарская область с 1,29 тыс. промышленных роботов, а замыкает тройку Московская область с 1,1 тыс. штук.

По масштабам роботизации в России лидирует производство лекарственных препаратов: около 35% организаций в данной сфере применяют робототехнические системы (по состоянию на 2022 г.). На втором месте находится производство резиновых и пластмассовых изделий, минеральной продукции — 29,7%. Среди российских пищевых производств (выпуск продуктов, напитков, табачных изделий) промышленных роботов использует почти четверть предприятий — 23,2%. Далее идут обработка древесины, производство изделий из дерева и бумаги с показателем 20,8%. Промышленных роботов в своей деятельности применяют также 20,5% производителей металла и металлических изделий.

По мнению аналитиков ИСИЭС НИУ ВШЭ, самые ценные на перспективу до 2030 г. компетенции инженеров, в области промышленной робототехники связаны с коботами, основами машинного и технического зрения. Коллаборативные роботы востребованы в медицине, на складах, при обслуживании станков, сварке, в производстве продуктов питания и других областях.