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Вотяков Сергей



20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
21.09.2023 PIX Robotics вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 1
19.07.2023 В Pix Robotics назначен GR-директор 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Вотяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 105 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 1
Осьминожка - OsmiIT 2 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 265 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 27 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5404 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13263 1
Т1 Иннотех - Сайбокс 2 1
PIX BI 53 1
PIX RPA Platform. 75 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
Иодковский Станислав 83 1
Лажинцев Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 922 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1324 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8537 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3438 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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