Вотяков Сергей
Вотяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
|Т1 Иннотех - Сайбокс 2 1
|PIX BI 53 1
|PIX RPA Platform. 75 1
|PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145281 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.