PIX Robotics вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

PIX Robotics вошла в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» – объединение российских производителей ПО. Участие в ассоциации поможет компании искать надежных партнеров и эффективно взаимодействовать с государством.

АРПП «Отечественный софт» представляет собой отраслевую площадку, которая консолидирует игроков рынка для совместного развития ИТ-индустрии. К ключевым задачам организации относятся содействие цифровой трансформации, выполнение целей импортозамещения, обеспечение информационной безопасности, а также поддержка экспорта российского ПО. В состав ассоциации входят более 270 ИТ-компаний.

Вступление PIX Robotics в АРПП «Отечественный софт» даст возможность обмениваться опытом с другими компаниями-разработчиками и продвигать свои ИТ-решения как среди российских, так и зарубежных заказчиков. Кроме того, все члены ассоциации могут участвовать в обсуждении вопросов, которые определяют будущее отрасли, и оказывать непосредственное влияние на формирование политики государства в сфере ИТ.

«АРПП «Отечественный софт» – это объединение, которое на протяжении 14 лет успешно продвигает интересы разработчиков на самом высоком уровне. Мы рады вступить в ассоциацию, которая помогает частному бизнесу, крупным корпорациям и органам власти объединять усилия в области развития современных технологий, и надеемся на плодотворное сотрудничество», — отметил Сергей Вотяков, GR-директор PIX Robotics.

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PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX процессы» и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом «Сколково».