PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов

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Николай Буланов, Директор по консалтингу, PIX Robotics "Процессная аналитика для всех" Конференция CNews 06.02.2025 | Москва "Business Process Management 2025"
УПОМИНАНИЯ
PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Ложкин Сергей 43 6
|Белостоцкий Сергей 13 6
|Буланов Николай 16 6
|Мусолов Вячеслав 15 5
|Серов Кирилл 7 4
|Чернявский Леонид 11 4
|Подгорнов Вячеслав 8 3
|Драздов Валентин 5 2
|Иткин Владимир 8 2
|Ильин Игорь 3 2
|Батищев Александр 4 2
|Высоцкий Дмитрий 3 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Бочкин Александр 36 2
|Евдокимов Андрей 84 1
|Королев Антон 2 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Чураков Степан 1 1
|Рустамов Рустам 455 1
|Короленков Артем 2 1
|Путин Владимир 3251 1
|Лихницкий Павел 56 1
|Игнатов Сергей 57 1
|Смирнов Константин 20 1
|Бариев Искандер 12 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Макевнин Борис 44 1
|Синьков Кирилл 50 1
|Козлова Анна 3 1
|Вотяков Сергей 6 1
|Фирсенко Антон 1 1
|Кудревич Анна 1 1
|Салов Евгений 1 1
|Цуканов Александр 2 1
|Кондратова Юлия 1 1
|Аверкиева Анна 1 1
|Ишигова Дарья 1 1
|Юрлова Елена 2 1
|Александрович Марк 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 4
|Ведомости 1085 1
|Центр Красноярск - телеканал 2 1
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