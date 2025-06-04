Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176652
ИКТ 13755
Организации 10711
Ведомства 1465
Ассоциации 1002
Технологии 3463
Системы 25748
Персоны 75769
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2644
Мероприятия 855

PIX Robotics PIX Process Management PIX PM PIX Process Studio PIX Process Mining PIX Процессы PIX Процессная студия PIX Аналитик процессов

PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов

 

Николай Буланов, Директор по консалтингу, PIX Robotics "Процессная аналитика для всех" Конференция CNews 06.02.2025 | Москва "Business Process Management 2025"

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Content AI и Pix Robotics заключили партнерское соглашение для развития решений в области автоматизации бизнес-процессов 1
23.05.2025 PIX Robotics запускает «Летнюю школу» для будущих специалистов в области цифровых технологий 1
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 2
26.03.2025 Подтверждена совместимость операционной системы «СберТеха» с продуктами PIX Robotics 1
18.03.2025 Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 3
27.12.2024 Подтверждена совместимость продуктов Pix Robotics и ОС «Роса Хром 12 Сервер» 1
21.10.2024 PIX Robotics разработала решение для автоматического создания программного робота 2
07.08.2024 Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI 1
17.07.2024 Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского и компания PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М» 2
25.04.2024 Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics 1
22.04.2024 PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике 1
27.03.2024 Челябинский офис «Первый Бит» нанял роботов 1
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics 1
29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение 2
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux 2
12.02.2024 Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA 1
06.02.2024 Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI 1
29.01.2024 Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость 2
27.12.2023 Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX 1
13.11.2023 ИТ-интегратор «Лемма» анализирует проходимость фудкортов с помощью системы PIX BI 1
10.10.2023 PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов» 4
09.10.2023 «Т плюс» роботизировала финансовые и бухгалтерские операции 1
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 2
21.09.2023 PIX Robotics вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 1
19.09.2023 В Томске наняли роботов для работы в бухгалтерии 1
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1
07.09.2023 «Атомспецсервис» с помощью роботов PIX переходит на «1С:ERP» 1
04.09.2023 «PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами  1
30.06.2023 Владимир Путин поздравил PIX Robotics с победой в конкурсе лучших новых отечественных брендов России 1
30.06.2023 Николай Буланов, PIX Robotics: Процессный подход — это новый этап управления организацией 4
28.06.2023 «Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI 1
13.04.2023 PIX Robotics выводит на рынок новую платформу для оцифровки и управления бизнес-процессами — «PIX Процессы» . 7
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
10.11.2022 Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 1

Публикаций - 42, упоминаний - 63

PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 118 41
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 842 6
8511 5
UIPath 105 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 4
SAP SE 5339 3
Automation Anywhere 10 2
Ред Софт - Red Soft 816 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 248 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 244 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 2
Yandex - Яндекс 7789 2
Qlik - QlikTech 160 2
Comindware - Колловэар 162 2
Infomaximum - Инфомаксимум 38 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 94 2
Blue Prism 28 1
Microsoft Corporation 24877 1
Oracle Corporation 6763 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
1С Первый Бит - FirstBIT 12 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 142 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 152 1
Газинформсервис - ГИС 320 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
НППКТ 40 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 20 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 10 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 60 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 340 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 5
Ингосстрах СПАО 436 4
ПСБ - Промсвязьбанк 873 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 4
Unilever - Юнилевер Русь 160 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 4
Спортмастер - Sportmaster 181 4
ФосАгро 129 4
Альфа-Капитал УК 119 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Велесстрой СМУ 12 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 523 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 375 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1254 1
Альфа-Банк 1800 1
Русагро Группа Компаний 300 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 203 1
Атомспецсервис 2 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1121 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Superjob - Суперджоб 618 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Фонд Росконгресс 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
Федеральное казначейство России 1820 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5536 42
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5757 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4910 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5614 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6895 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 9
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1135 7
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 57 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1256 7
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 291 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 6
Оцифровка - Digitization 4719 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11779 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2270 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 4
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 120 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3313 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2252 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2635 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8906 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3208 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 360 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 3
PIX Robotics - PIX RPA Platform 86 40
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 60 36
PIX Robotics - PIX Master 7 6
Linux OS 10271 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 2
PIX Robotics - PIX Runner 2 2
Microsoft Windows 15929 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 567 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 168 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 366 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 300 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 307 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 273 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 2
Microsoft Office 3828 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1240 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 295 2
PIX Robotics - PIX Robot 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 221 2
Infomaximum - Proceset Process mining 35 2
PIX Robotics - PIX просвещение 4 2
Stack Group - Automate 18 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 12 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
PIX Robotics - PIX Task Mining - PIX Монитор задач 5 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 369 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 527 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
1С:Drive 2 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 532 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Apple macOS 2120 1
Ложкин Сергей 43 6
Белостоцкий Сергей 13 6
Буланов Николай 16 6
Мусолов Вячеслав 15 5
Серов Кирилл 7 4
Чернявский Леонид 11 4
Подгорнов Вячеслав 8 3
Драздов Валентин 5 2
Иткин Владимир 8 2
Ильин Игорь 3 2
Батищев Александр 4 2
Высоцкий Дмитрий 3 2
Коптелов Андрей 111 2
Бочкин Александр 36 2
Евдокимов Андрей 84 1
Королев Антон 2 1
Богатырева Людмила 22 1
Чураков Степан 1 1
Рустамов Рустам 455 1
Короленков Артем 2 1
Путин Владимир 3251 1
Лихницкий Павел 56 1
Игнатов Сергей 57 1
Смирнов Константин 20 1
Бариев Искандер 12 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Пустарнаков Роман 45 1
Макевнин Борис 44 1
Синьков Кирилл 50 1
Козлова Анна 3 1
Вотяков Сергей 6 1
Фирсенко Антон 1 1
Кудревич Анна 1 1
Салов Евгений 1 1
Цуканов Александр 2 1
Кондратова Юлия 1 1
Аверкиева Анна 1 1
Ишигова Дарья 1 1
Юрлова Елена 2 1
Александрович Марк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 5
Америка Латинская 1846 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 3
Европа 24407 2
Казахстан - Республика 5659 2
Беларусь - Белоруссия 5852 2
Узбекистан - Республика 1789 2
Ближний Восток 2989 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 2
Индия - Bharat 5549 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1088 1
Канада 4926 1
Испания - Королевство 3738 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Аргентина - Аргентинская Республика 594 1
Коста-Рика - Республика 94 1
Колумбия - Республика 532 1
Америка Центральная 79 1
Гватемала - Республика 58 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1449 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 581 1
Россия - СФО - Новосибирск 4445 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1612 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 528 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1409 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 26
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6120 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5034 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2577 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2541 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 3
Энергетика - Energy - Energetically 5257 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 3
Аудит - аудиторский услуги 2830 3
Экзамены 451 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6020 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5037 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6004 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2576 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 2
Экономический эффект 1118 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1439 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 711 1
Философия - Philosophy 464 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3401 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1997 1
Паспорт - Паспортные данные 2604 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10215 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4147 1
Образование в России 2375 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 4
Ведомости 1085 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 4
Gartner - Гартнер 3575 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 725 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1161 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 16 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 394 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 333 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2070 3
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще