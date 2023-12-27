Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX

Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ внедряет систему анализа данных PIX BI и платформу организации процессного управления PIX Процессы. Решения компании PIX Robotics будут использоваться как для обучения студентов, так и для реализации проектов по автоматизации процессов в компаниях. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Высшая школа бизнес-инжиниринга (ВШБИ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого осуществляет подготовку по актуальным направлениям, объединяя практики классического экономического образования с прикладными навыками в области ИТ. Школа в числе первых образовательных учреждений России начала обучать студентов работе с системами бизнес-аналитики. С 2015 г. ВШБИ проводит исследования в области данных и процессного управления, а также ведет проекты по автоматизации технологических, производственных и бизнес-процессов в организациях. Накопленный опыт применяют компании из различных отраслей: медицина, нефтепереработка, транспорт, энергетика.

В 2023 г. для перехода с иностранного ПО на отечественное Школа выбрала решения компании PIX Robotics. Важными критериями при выборе были возможность быстрой миграции, качественная поддержка вендора, а также регулярные обновления. Специалисты Школы будут использовать сразу несколько продуктов экосистемы PIX: платформу PIX Процессы для отрисовки и анализа бизнес-процессов и систему анализа данных PIX BI для визуализации данных и принятия решений на их основе.

Решения PIX будут использовать в своей работе и сотрудники научной лаборатории ВШБИ, где исследуют процессы технологической и социальной трансформации в условиях перехода от традиционных источников энергии к альтернативным. Например, система PIX BI и программный робот PIX будут собирать и обрабатывать статистические и экономические данные для прогнозирования последствий энергетических переходов.

«Переход с иностранного ПО на продукты PIX прошёл достаточно быстро. Их интерфейс и функциональность схожи с решениями, которыми мы пользовались раньше. А благодаря тому, что экосистема PIX постоянно растет и наполняется новыми технологиями и услугами, наши выпускники получают актуальные навыки по бизнес-аналитике и процессному управлению, что помогает им в трудоустройстве», — сказал Игорь Ильин, д.э.н., профессор, директор Высшей школы бизнес-инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Мы рады сотрудничать с крупнейшими российскими вузами, которые вносят большой вклад в развитие науки и ИТ-отрасли. Такое сотрудничество помогает кратно ускорять развитие продуктов и прогнозировать будущее новейших технологий, таких как искусственный интеллект. Продукты PIX помогут сотрудникам Высшей школы бизнес-инжиниринга эффективнее и быстрее решить задачи заказчиков, а студентам – обучиться работе на отечественном ПО и стать в будущем востребованными специалистами», — отметил Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

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В 2023 г. Высшая школа бизнес-инжиниринга присоединилась к программе «PIX Просвещение». Теперь студенты обучаются на платформах PIX и используют их при выполнении практических и научных работ. Например, с 2023 г. на PIX BI работают обучающиеся магистерской программы «Управление данными в цифровой организации». В будущем продукты PIX планируют включить и в другие направления подготовки. Эксперты PIX Robotics также участвуют в проведении мастер-классов и хакатонов, в ходе которых будущие специалисты могут лучше ознакомиться с отечественными разработками и прокачать свои навыки на практике.

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом инновационного центра «Сколково».