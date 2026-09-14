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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201030
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Ильин Игорь

СОБЫТИЯ


14.09.2026 «Биатех» и Политех запустили корпоративный трек для будущих ИТ-архитекторов предприятия 1
14.02.2024 «Ростех» запустил производство лопаток двигателя ПД-8 из новейших жаропрочных сплавов 1
27.12.2023 Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX 1
04.09.2023 «PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами  1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ильин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 149 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3470 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 177 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5703 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7549 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1541 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16514 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6553 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3855 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 2
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 78 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
PIX Robotics - PIX просвещение 4 2
Ложкин Сергей 50 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Цуканов Александр 3 1
Подгорнов Вячеслав 8 1
Батищев Александр 4 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 2
Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2789 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11866 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2770 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6210 1
Энергетика - Energy - Energetically 5929 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6839 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21885 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 354 2
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 297 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 19 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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