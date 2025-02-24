Подгорнов Вячеслав
Подгорнов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
|Федеральное казначейство России 1783 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
|PEX Network - Process Excellence Network 13 1
|Тарасов Максим 12 4
|Коптелов Андрей 111 4
|Рубцов Сергей 33 4
|Осипенко Наталья 11 4
|Уржумов Никита 4 4
|Батай Илья 55 3
|Акуличев Виталий 4 3
|Карамышев Сергей 4 3
|Бочкин Александр 32 2
|Ремизова Екатерина 5 2
|Азнабаева Зиля 2 2
|Белайчук Анатолий 31 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Буланов Николай 15 1
|Селезнев Денис 28 1
|Ильин Игорь 3 1
|Батищев Александр 4 1
|Астапова Ксения 1 1
|Цуканов Александр 2 1
|Янович Николай 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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