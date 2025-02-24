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Индексная книга (каталог) CNews*
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Подгорнов Вячеслав



24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
10.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.12.2023 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
04.09.2023 «PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами  1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Подгорнов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 4
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
Infomaximum - Инфомаксимум 34 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 106 2
Yandex - Яндекс 7423 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Visiology - Визиолоджи 72 1
UIPath 102 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 222 1
Comindware - Колловэар 157 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
GreenData - Гриндата 31 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 4
Мосинжпроект 14 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 3
Синара ГК - Sinara Group 101 3
Благосостояние НПФ 51 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 2
ВкусВилл - Избёнка 159 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1047 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 760 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3907 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 276 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2000 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 220 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2190 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4039 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3561 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 115 1
Стандартизация - Standardization 2139 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 960 1
PIX RPA Platform. 76 2
PIX BI 53 2
Microsoft Office 3754 1
Infomaximum - Proceset Process mining 31 1
Atlassian - Confluence 114 1
СТУ Business Studio 16 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
Тарасов Максим 12 4
Коптелов Андрей 111 4
Рубцов Сергей 33 4
Осипенко Наталья 11 4
Уржумов Никита 4 4
Батай Илья 55 3
Акуличев Виталий 4 3
Карамышев Сергей 4 3
Бочкин Александр 32 2
Ремизова Екатерина 5 2
Азнабаева Зиля 2 2
Белайчук Анатолий 31 1
Ложкин Сергей 43 1
Буланов Николай 15 1
Селезнев Денис 28 1
Ильин Игорь 3 1
Батищев Александр 4 1
Астапова Ксения 1 1
Цуканов Александр 2 1
Янович Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 103 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4038 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 1
Металлы - Никель - Nickel 332 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 13 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2443 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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