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Карамышев Сергей
УПОМИНАНИЯ
Карамышев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 3
|Тарасов Максим 12 3
|Коптелов Андрей 111 3
|Батай Илья 56 3
|Рубцов Сергей 33 3
|Акуличев Виталий 4 3
|Осипенко Наталья 12 3
|Подгорнов Вячеслав 8 3
|Уржумов Никита 4 3
|Бочкин Александр 42 2
|Азнабаева Зиля 2 2
|Борченко Павел 45 1
|Жуков Роман 19 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Голубинцев Алексей 5 1
|Иванов Иван 23 1
|Кондратьев Владислав 8 1
|Максимов Сергей 8 1
|Серов Кирилл 9 1
|Голомидов Дмитрий 4 1
|Ремизова Екатерина 5 1
|Клюкин Роман 3 1
|Галин Динар 1 1
|Висарг Роман 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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