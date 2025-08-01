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Кондратьев Владислав
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
|23.04.2024
|Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
|09.02.2015
|Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
|28.01.2015
|Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
|14.01.2015
|Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
|17.12.2014
|Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
|08.12.2014
|Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
|15.09.2008
|KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает? 1
Кондратьев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
|Скурятина Елена 20 5
|Гнездилов Дмитрий 7 5
|Рудковский Михаил 7 4
|Пиляр Елена 22 4
|Шестаков Александр 39 4
|Кибалко Кирилл 41 4
|Белышков Леонид 18 4
|Шальнова Елена 13 4
|Новиков Александр 35 2
|Леушев Андрей 74 2
|Ломоносов Алексей 4 2
|Никушин Илья 8 2
|Попов Андрей 113 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Михалев Павел 20 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Панин Александр 9 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Покладов Кирилл 8 1
|Шилов Станислав 9 1
|Татару Виталий 14 1
|Головлев Павел 12 1
|Жуков Дмитрий 8 1
|Козыров Олег 6 1
|Пересыпкин Михаил 3 1
|Павлюк Виктор 1 1
|Чирков Георгий 3 1
|Бакушин Валерий 3 1
|Слюсарева Екатерина 1 1
|Андрицова Любовь 1 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Серов Кирилл 9 1
|Карамышев Сергей 5 1
|Висарг Роман 2 1
|Галин Динар 1 1
|Клюкин Роман 3 1
|Голомидов Дмитрий 4 1
|Борченко Павел 45 1
|Бочкин Александр 42 1
|Иванов Иван 23 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 5
|IDC - International Data Corporation 4926 1
|VDC Research Group 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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