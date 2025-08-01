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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179448
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Кондратьев Владислав


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
14.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
08.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
15.09.2008 KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает? 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кондратьев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 2
Бифит - Bifit 84 2
Dell EMC 5056 1
HP Inc. 5727 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Belkin 49 1
ATEN 18 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 1
TRENDnet 85 1
Цифра ГК 2497 1
Adder Technology 4 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
Infomaximum - Инфомаксимум 44 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 1
8622 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
ROSE Electronics 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 597 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
Росэнергобанк 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 3
ПСБ - Промсвязьбанк 876 2
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 93 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Связной ГК 1375 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Альфа-Капитал УК 124 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 24 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
Внешпромбанк 13 1
ГПБ - Газпромбанк 1127 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 1
Группа Самолет 90 1
Лента - Сеть розничной торговли 2191 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
Альфа-Банк 1809 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4351 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4146 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 321 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10180 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11582 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 687 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2201 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9503 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26380 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31022 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14735 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4455 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11722 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13084 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3522 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 696 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2373 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 862 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16476 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11781 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2635 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2285 1
PS/2 - компьютерный порт 110 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1181 1
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 74 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2396 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29877 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2000 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1714 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 4
Oracle Java - язык программирования 3264 2
Adder Technology - AdderView Secure KVM CATx 1 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Infomaximum - Proceset Process mining 39 1
Microsoft Office 3862 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2150 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 112 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 850 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
Скурятина Елена 20 5
Гнездилов Дмитрий 7 5
Рудковский Михаил 7 4
Пиляр Елена 22 4
Шестаков Александр 39 4
Кибалко Кирилл 41 4
Белышков Леонид 18 4
Шальнова Елена 13 4
Новиков Александр 35 2
Леушев Андрей 74 2
Ломоносов Алексей 4 2
Никушин Илья 8 2
Попов Андрей 113 1
Евдокимов Максим 27 1
Михалев Павел 20 1
Кацоев Алексей 17 1
Панин Александр 9 1
Стуров Дмитрий 33 1
Покладов Кирилл 8 1
Шилов Станислав 9 1
Татару Виталий 14 1
Головлев Павел 12 1
Жуков Дмитрий 8 1
Козыров Олег 6 1
Пересыпкин Михаил 3 1
Павлюк Виктор 1 1
Чирков Георгий 3 1
Бакушин Валерий 3 1
Слюсарева Екатерина 1 1
Андрицова Любовь 1 1
Соломатин Евгений 9 1
Серов Кирилл 9 1
Карамышев Сергей 5 1
Висарг Роман 2 1
Галин Динар 1 1
Клюкин Роман 3 1
Голомидов Дмитрий 4 1
Борченко Павел 45 1
Бочкин Александр 42 1
Иванов Иван 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
Великобритания - Шотландия 340 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Европа 24466 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5110 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1515 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3121 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2449 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 430 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2435 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6215 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6173 1
Экономический эффект 1145 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 5
IDC - International Data Corporation 4926 1
VDC Research Group 13 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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