Морьевский Сергей


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Морьевский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 100 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3030 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
Силовые машины 141 1
Благосостояние НПФ 52 1
Группа Самолет 91 1
Щёлково Агрохим 4 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 1
Альфа-Банк 1817 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 1
Лента - Сеть розничной торговли 2210 1
ГПБ - Газпромбанк 1137 1
ВТБ - Почта Банк 483 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Спортмастер - Sportmaster 185 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 114 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 162 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 56 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 158 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1199 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5734 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 65 1
Голубинцев Алексей 5 1
Максимов Сергей 8 1
Москвин Дмитрий 6 1
Бондаренко Дмитрий 3 1
Кондратьев Владислав 8 1
Иванов Иван 23 1
Байкин Александр 3 1
Федосеев Юрий 4 1
Якоб Дмитрий 17 1
Стыденко Евгений 2 1
Сухова Елена 5 1
Осипенко Наталья 12 1
Андреева Ольга 7 1
Тумаков Антон 2 1
Букин Кирилл 4 1
Голомидов Дмитрий 4 1
Власов Виталий 2 1
Клюкин Роман 3 1
Карамышев Сергей 5 1
Обухова Елизавета 2 1
Харабет Ксения 1 1
Гореева Жанна 1 1
Майорова Ирина 1 1
Жуков Роман 19 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 1
Черкизон - Черкизовский рынок 163 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 438 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 1
НКО - Некоммерческая организация 532 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 483 1
