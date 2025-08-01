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Власов Виталий
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
|22.09.2023
|МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании 1
Власов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 19 1
|Гриднев Антон 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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