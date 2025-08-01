Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2025» 30 сентября.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок RPA
- Как развивается российский рынок RPA.
- Что сдерживает повсеместное внедрение роботов?
- Роботизация в крупных компаниях.
- Роботизация для среднего и малого бизнеса.
- Роботизация в государственном секторе.
- Роботизация или автоматизация: что выбрать?
- RPA и проблема безопасности.
Востребованные решения
- Какие RPA-платформы предлагают российские вендоры?
- Как мигрировать с иностранной на российскую RPA-платформу?
- Облачные RPA-сервисы.
- RPA как инструмент импортозамещения.
- Создание роботов при помощи low- и no-code.
- Особенности роботизации устаревших ИТ-систем.
Практика роботизации
- Как выбрать процессы для роботизации?
- Выбираем RPA-платформу: практический опыт.
- Проблемы и препятствия на пути создания роботов.
- Как обеспечить безопасность RPA?
- Гражданская роботизация.
- Окупаются ли RPA-проекты?
Приглашены к выступлению:
Александр Байкин, руководитель направления роботизации, МХК «ЕвроХим»;
Дмитрий Москвин, начальник отдела ИТ, «Щелково Агрохим»;
Ксения Харабет, руководитель группы RPA, «Силовые машины»;
Елизавета Обухова, начальник Центра RPA, Task mining, Газпромбанк;
Дмитрий Голомидов, руководитель отдела роботизации, ГК «Самолет»;
Сергей Максимов, руководитель разработки Центра управления процессами, Группа «Московская Биржа»;
Иван Иванов, директор по цифровой трансформации, Альфа-Банк;
Сергей Карамышев, менеджер направления аналитики и роботизации, X5 Tech;
Владислав Кондратьев, директор департамента развития общебанковских систем, Банк Синара;
Роман Клюкин, руководитель команды WEB и RPA, «Лента»;
Роман Жуков, руководитель направления Управления цифровой трансформации, «Зарубежнефть»;
Алексей Голубинцев, заместитель начальника департамента банковских процессов, Газпромбанк;
Тимофей Буряк, руководитель отдела Бизнес-процессов,« ГИПЕРГЛОБУС»;
Ирина Майорова, руководитель RPA, «Спортмастер»;
Юрий Федосеев, директор по оптимизации бизнес-процессов, «Галс-Девелопмент»;
Антон Тумаков, менеджер проектов роботизации RPA, НКО «Мобильная карта»;
Кирилл Букин, руководитель отдела разработки 1С/RPA, Группа «Черкизово»;
Дмитрий Якоб, директор департамента информационных технологий, «ТМК»;
Дмитрий Бондаренко, директор службы поддержки бизнес процессов, «Комус Торговый дом»;
Жанна Гореева, директор направления оптимизации бизнес-процессов, «МР Групп»;
Елена Сухова, руководитель Центра роботизации, «Компания БКС»;
Евгений Стыденко, менеджер направления роботизации процессов сопровождения, X5 Group;
Сергей Морьевский, руководитель направления RPA, Альфа Банк;
Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Иван Харламов, руководитель направления по анализу эффективности бизнес-процессов, Почта Банк;
Виталий Власов, руководитель отдела оптимизации-бизнес процессов, «Дикси»;
Ольга Андреева, директор центра компетенций по бизнес-процессам, Tele2.
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