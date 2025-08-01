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Максимов Сергей


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
02.05.2024 «Росэлектроника» разработала герконовые датчики взлома 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
14.10.2022 «ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID 1
27.09.2021 «Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления 1
30.08.2010 Рай для геймеров 1
12.05.2009 Российские спутниковые системы связи модернизируют под задачи Росрыболовства 1
10.05.2007 «Синтерра» обеспечит трансляцию арабской версии Russia Today 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Максимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1192 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3267 2
8622 2
Бука - Buka Entertaiment 482 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4281 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
Infomaximum - Инфомаксимум 44 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 2
ГПБ - Газпромбанк 1127 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 1
Группа Самолет 90 1
Лента - Сеть розничной торговли 2191 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
Альфа-Банк 1809 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7093 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5213 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7599 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1848 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7809 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7032 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6176 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17512 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1443 1
Тераомметр - Мегоомметр - Измерители сопротивления изоляции 4 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 265 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29877 1
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 858 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 198 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 1
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Apple ID - Система аутентификации 125 1
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Microsoft Office 3862 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2150 1
Oracle Java - язык программирования 3264 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 112 1
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Россия - РФ - Российская федерация 151547 8
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6464 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4818 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7574 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8339 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 309 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1180 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1235 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5787 1
НКО - Некоммерческая организация 527 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 571 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6103 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 250 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 430 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 943 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2435 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3476 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6215 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5110 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6173 1
Экономический эффект 1145 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
GamaGama.com 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 112 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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